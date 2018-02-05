Правительство Дагестана отправлено в отставку
Такое решение принял временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев. Указ опубликован на его сайте. Причина такого решения не поясняется. Исполняющим обязанности премьер-министра назначен Анатолий Карибов.
Сегодня в Дагестане следователи задержали исполняющего обязанности премьер-министра республики и двоих его заместителей. Абдусамада Гамидова, а также Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По этому же делу задержан бывший министр образования республики Шахабас Шахов.
Комментарии7
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abuvgrobu 05 февраля 2018 | 22:31
А там было правительство? Я думал, шайка или банда...
astet 05 февраля 2018 | 23:04
abuvgrobu: А чем хуже Чечни?
Тем, что нет Кадырова? ;)))
mixanazarov 05 февраля 2018 | 22:39
министр образования воровал мел ? Почти как Венедиктов работая в школе.
captain_ 05 февраля 2018 | 22:40
Уже видели, как полиция охраняет предвыборные баннеры с Пуйлом от "народной любви"?
Охранять баннеры и сажать школьников - вот истинный уровень полиции в РФии!
ЧЁТАРЖУ
pushok1971 05 февраля 2018 | 22:43
У него привычка такая - сначала многих зрителей Норд Оста отправил в отставку под землю, теперь привычка снова вернулась!
frobnule 05 февраля 2018 | 22:56
В вертикали власти образовалась загогулина... :(
mikhail_spb_ 05 февраля 2018 | 23:18
У них столько оружия, в том числе золотого, а они не отстреливались.
Странно.