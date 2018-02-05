Правительство Дагестана отправлено в отставку

Такое решение принял временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев. Указ опубликован на его сайте. Причина такого решения не поясняется. Исполняющим обязанности премьер-министра назначен Анатолий Карибов.

Сегодня в Дагестане следователи задержали исполняющего обязанности премьер-министра республики и двоих его заместителей. Абдусамада Гамидова, а также Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По этому же делу задержан бывший министр образования республики Шахабас Шахов.