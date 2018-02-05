Елену Мисюрину, приговоренную к двум годам колонии, освободили из СИЗО
Такое решение принял Мосгорсуд. Теперь врач будет находиться под подпиской о невыезде. Пересмотреть приговор требовала прокуратура Юго-Западного округа Москвы. Кроме того, в защиту Мисюриной выступали многие врачи в разных регионах страны. Они указывали на противоречия в материалах дела.
Очень важно наказывать врачей за ошибки в профессиональной деятельности. В таком случае они будут ответственнее относится к своей работе, сказал в эфире «Эха Москвы» дьякон Андрей Кураев.
22 января врача-гематолога Елену Мисюрину признали виновной в смерти пациента. Ее осудили за оказание медицинских услуг ненадлежащего качества. Мисюрина своей вины не признает.
Комментарии5
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abuvgrobu 05 февраля 2018 | 22:21
.Медицинское сообщество вступилось за врача.Но вот что странно-один говорит что ошибиться невозможно,другой заявляет что это ошибка хирурга.А по моему личному мнению ,налицо корпоративная солидарность.
dude_lebowsky 05 февраля 2018 | 22:40
abuvgrobu: А по моему личному мнению ,налицо корпоративная солидарность.
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Всё верно. Но она обусловлена интересами как самих врачей, так и пациентов. Потому как врачи понимают чем чревата категоричность в этом вопросе. Ошибки случаются а любой профессии. Но если лишить врачей права на ошибку, то они просто перестанут лечить.
dude_lebowsky 05 февраля 2018 | 22:50
Очень важно наказывать врачей за ошибки в профессиональной деятельности. В таком случае они будут ответственнее относится к своей работе, сказал в эфире «Эха Москвы» дьякон Андрей Кураев.
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В таком случае, Кураеву следует надеяться только на бога.
filipp14262 05 февраля 2018 | 22:53
Какая=то мутная, странная история с этим врачом... Почему-то других осуждённых в одночасье не освобождают и ничего, а тут даже оленевод заступился... очень подозрительно.
aish 05 февраля 2018 | 22:59
От ошибок никто не застрахован. Каждый человек может, когда-то, в силу непредвиденных обстоятельств, ошибиться.