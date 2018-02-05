Елену Мисюрину, приговоренную к двум годам колонии, освободили из СИЗО

Такое решение принял Мосгорсуд. Теперь врач будет находиться под подпиской о невыезде. Пересмотреть приговор требовала прокуратура Юго-Западного округа Москвы. Кроме того, в защиту Мисюриной выступали многие врачи в разных регионах страны. Они указывали на противоречия в материалах дела.

Очень важно наказывать врачей за ошибки в профессиональной деятельности. В таком случае они будут ответственнее относится к своей работе, сказал в эфире «Эха Москвы» дьякон Андрей Кураев.

22 января врача-гематолога Елену Мисюрину признали виновной в смерти пациента. Ее осудили за оказание медицинских услуг ненадлежащего качества. Мисюрина своей вины не признает.