Глава Дагестана отправил в отставку правительство республики
Об этом сообщает агентство РИА Новости. Сегодня стало известно, что нескольких членов правительства Дагестана задержали по подозрению в хищении бюджетных денег. Среди них – исполняющий обязанности председателя правительства Абдусамад Гамидов и его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов.
По данным источника агентства «Интерфакс», задержанных доставили спецрейсом в Москву и повезли в Следственный комитет.
Вполне возможно, что задержанных обвинят в организации преступного сообщества, сказал в интервью «Эху Москвы» главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов.По мнению Смирнова, по поводу многих регионов существуют определённые договорённости на федеральном уровне, иначе в половине из них, по его словам, уже бы были похожие уголовные дела.
Комментарии12
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abuvgrobu 05 февраля 2018 | 22:16
Скромней надо воровать, скромнее.
Не обязательно выставлять напоказ свою неприкосновенность, но у этих в крови выказывать своё положение в обществе. Так вот ваше место в этом обществе - зона.
cobakin 05 февраля 2018 | 22:32
abuvgrobu:
Дурак ты мальчик.
У них Керимов крыша, а у Керимова крыша Путин.
Так что Васильев полный дебил, решил поиграть с ворами в честного полицейского ?
Путин его первый и грохнет, чтоб усидеть в Кремле.
abuvgrobu 05 февраля 2018 | 22:36
cobakin: Дураком был твой папа, деточка. Потому, что вовремя не вытерся тряпкой, когда ты у него на херу соплей висел. Вот династия дураков и продолжилась, к сожалению. Я понятно объясняю, дырявый ?..
cobakin 05 февраля 2018 | 22:42
abuvgrobu:
Так ты еще и воняешь пидар безмозглый !
Я ж твою мать ипал во все дырки, неужели такой урод появился ? Я ж ей денег дал на аборт убогой .
soviet_spy 05 февраля 2018 | 22:17
Молодец Васильев! Путину нужно взять с него пример!
sim202_ 05 февраля 2018 | 22:19
soviet_spy:
Не смеши людей.
Как будто Васильев такие решения принимает.
cobakin 05 февраля 2018 | 22:24
soviet_spy:
Ждем развязки.
Васильева и его родню сожгут в жилом доме по невыясненным обстоятельствам.
Это же люди Керимова, а Путин его крыша.
А Васильев полный дурак.
vilingrad 05 февраля 2018 | 22:24
soviet_spy: Шлепнут наместника, что очень вероятно. Горячее место- как у судьи из Рима в Палермо...
jblack2 05 февраля 2018 | 22:31
Может их там в руководстве закодировать от воровства?..
cobakin 05 февраля 2018 | 22:37
jblack2:
Можно. Расстрел через повешивание спасет их.
aish 05 февраля 2018 | 22:45
Ловят-ловят не чистых на руку граждан, а они - жулики, казнокрады, мошенники - вновь появляются, как грибы после дождя, - еще больше.
cobakin 05 февраля 2018 | 22:51
aish:
Видать при этой власти дожди такие - грибные , только для воров .