Глава Дагестана отправил в отставку правительство республики

Об этом сообщает агентство РИА Новости. Сегодня стало известно, что нескольких членов правительства Дагестана задержали по подозрению в хищении бюджетных денег. Среди них – исполняющий обязанности председателя правительства Абдусамад Гамидов и его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов.

По данным источника агентства «Интерфакс», задержанных доставили спецрейсом в Москву и повезли в Следственный комитет.



Вполне возможно, что задержанных обвинят в организации преступного сообщества, сказал в интервью «Эху Москвы» главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов.По мнению Смирнова, по поводу многих регионов существуют определённые договорённости на федеральном уровне, иначе в половине из них, по его словам, уже бы были похожие уголовные дела.