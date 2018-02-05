Фигуранты так называемого «кремлевского доклада» уже столкнулись с некоторыми проблемами

Они связаны со счетами в западных банках.

О том, что «НЕсанкционный список уже начал работать», первым написал в Твиттере лидер партии «Парнас» Михаил Касьянов. По его словам, трое бизнесменов «получили просьбу от уважаемых зарубежных банков закрыть свои счета. Одного даже попросили забрать сына из швейцарской школы». При этом никаких имен Касьянов не назвал. Позже несколько фамилий озвучил источник «МБХ медиа». Он утверждает, что сложности возникли у давно уехавшего из России совладельца алкогольной компании SPI Group Юрия Шефлера, председателя совета директоров инвестиционной группы «Абсолют» Александра Светакова и сооснователя Mаil. ru Group Юрия Мильнера. В то же время, сами предприниматели это опровергли. Светаков сказал «МБХ медиа», что информация о возникших у него проблемах — это неправда и поинтересовался, откуда у них эти сведения. Мильнер в беседе с главным редактором «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым также заверил, что никаких трудностей ни со счетами в зарубежных банках, ни с инвистициями после попадания в «кремлевский список» у него не возникло.

Напомним, Минфин США опубликовал так называемый «кремлевский доклад» 30 января. В нем упомянуты многие российские политики и бизнесмены, приближенные к Владимиру Путину. Предполагается, что на основе этого списка американские власти могут принять очередной пакет персональных санкций.

Вполне возможно, что у бизнесменов и чиновников теперь будут возникать проблемы даже из-за попадания в несанкционные списки американских ведомств, — сказал в эфире «Эха» журналист Михаил Фишман. Он отметил, что теперь каждая отдельная структура и организация будет решать, иметь ли дело с фигурантом так называемого «кремлёвского доклада».