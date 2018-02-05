Фигуранты так называемого «кремлевского доклада» уже столкнулись с некоторыми проблемами
Они связаны со счетами в западных банках.
О том, что «НЕсанкционный список уже начал работать», первым написал в Твиттере лидер партии «Парнас» Михаил Касьянов. По его словам, трое бизнесменов «получили просьбу от уважаемых зарубежных банков закрыть свои счета. Одного даже попросили забрать сына из швейцарской школы». При этом никаких имен Касьянов не назвал. Позже несколько фамилий озвучил источник «МБХ медиа». Он утверждает, что сложности возникли у давно уехавшего из России совладельца алкогольной компании SPI Group Юрия Шефлера, председателя совета директоров инвестиционной группы «Абсолют» Александра Светакова и сооснователя Mаil. ru Group Юрия Мильнера. В то же время, сами предприниматели это опровергли. Светаков сказал «МБХ медиа», что информация о возникших у него проблемах — это неправда и поинтересовался, откуда у них эти сведения. Мильнер в беседе с главным редактором «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым также заверил, что никаких трудностей ни со счетами в зарубежных банках, ни с инвистициями после попадания в «кремлевский список» у него не возникло.
Напомним, Минфин США опубликовал так называемый «кремлевский доклад» 30 января. В нем упомянуты многие российские политики и бизнесмены, приближенные к Владимиру Путину. Предполагается, что на основе этого списка американские власти могут принять очередной пакет персональных санкций.
Вполне возможно, что у бизнесменов и чиновников теперь будут возникать проблемы даже из-за попадания в несанкционные списки американских ведомств, — сказал в эфире «Эха» журналист Михаил Фишман. Он отметил, что теперь каждая отдельная структура и организация будет решать, иметь ли дело с фигурантом так называемого «кремлёвского доклада».
Комментарии30
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alextheterrible 05 февраля 2018 | 22:07
Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Все по местам, командовать парадом буду я!
soviet_spy 05 февраля 2018 | 22:15
Все-таки от американских санкций есть польза: стали свою промышленность развивать, а теперь и денежки наворованные в Россию вернутся...
patrik01 05 февраля 2018 | 22:17
О том, что «НЕсанкционный список уже начал работать», первым написал в Твиттере лидер партии «Парнас» Михаил Касьянов...
О проблемах фигурантов "кремлёвского списка", Мишке 2% рассказала Наташка Пелевина?
liberal_vulgaris 05 февраля 2018 | 22:30
patrik01: Или миша сам придумал чтобы пелевина дала.
vilingrad 05 февраля 2018 | 22:20
soviet_spy: стали свою промышленность развивать,"
Шутник.
grigol331 05 февраля 2018 | 22:26
soviet_spy: стали свою промышленность развивать
____
Давно? Что развили?
alo0000 05 февраля 2018 | 22:32
soviet_spy: Вернут наворованные деньги... Добровольно... Из патриотических чувств.. Воры... Космос какой-то!
mordechai_blinchikov 05 февраля 2018 | 22:32
soviet_spy:- Все-таки от американских санкций есть польза
конечно есть! без современных технологий, лопатами и вилами выправим дефект! границу на замок,в друзья Корею,,Иран, Сирию!
И заживем, правда, Витек?!
bbob 05 февраля 2018 | 22:34
soviet_spy: //стали свою промышленность развивать//
Ты звезди-звезди, да не завирайся. Падение промышленного производства в последнего квартале 2017 году составило 1,7%. Данные путинского Росстата
nitinol 05 февраля 2018 | 23:08
soviet_spy 22:15:
///...а теперь и денежки наворованные в Россию вернутся...///
Чтобы вновь быть сворованными7
cobakin 05 февраля 2018 | 22:08
Миллеру и Вексельбергу приготовиться.
Бей жидов - спасай Россию !
liberal_vulgaris 05 февраля 2018 | 22:11
миша 2 см. касьянов опять наварал. Наверное, ради халявного секса с мадам пелевиной :)
sveklotron_7 05 февраля 2018 | 22:11
Задача местных пиндосовоских подстилок - информационное обслуживание санкционной политики США. И даже если фактически никаких санкций не вводится ( у гегемона очечко играет:)), нужно всячески завывать, нагнетать, кошмарить, придумывать несуществующие проблемы и т.д., короче - отрабатывать многомиллиардные ассигнования "на демократию в России".
efilika 05 февраля 2018 | 22:40
sveklotron_7: интересно, ты печешься об олигархах? Которые кровушку нашу пьют? Да в своем ли ты уме?
zorkiy2016 Андрей Шкадов 05 февраля 2018 | 22:12
Брехня...
grigol331 05 февраля 2018 | 22:56
zorkiy2016: Брехня...
_______
Правда окажется еще жестче.
vilingrad 05 февраля 2018 | 22:22
Возможно, Касьянов и поторопился. Но то-что к нашим браткам-миллиардерам будут относится, как к шлюхам в деловых прикидах, несомненно. Репутация-с, да и дядькой Сэмом не забалуешь...
liberal_vulgaris 05 февраля 2018 | 22:26
vilingrad: Ну да, наврал мишаня. Чем лишний раз подтвердил, что вся российская оппозиция лживые шлюхи :)
alo0000 05 февраля 2018 | 22:37
liberal_vulgaris: А оппозиция всегда такая в лице властьлижущих. Но, как только оппозиция становится властью, она тут же меняет профессию в глазах властьлижущих.
manes 05 февраля 2018 | 22:24
К русским очень давно, лет пять западные банки относятся сильно подозрительно. Теперь это официальная позиция.
alo0000 05 февраля 2018 | 22:39
manes: Занять позицию - еще не начать боевые действия.
golubev 05 февраля 2018 | 23:04
alo0000: война начинается с мобилизации. Это давно уже сказал писатель Суворов.
abuvgrobu 05 февраля 2018 | 22:26
Теперь у них только два пути: либо все потерять, либо возвращать наворованные бабки в российскую экономику, но не просто так, а на определенных условиях
alo0000 05 февраля 2018 | 22:41
abuvgrobu: Даст ист фантастиш!
cobakin 05 февраля 2018 | 23:04
abuvgrobu:
Определенные условия это в карман Путину ?
len56 05 февраля 2018 | 22:47
Если бизнесу внутри страны было плохо,то теперь плохо будет и снаружи.
Понятие "российский бизнес" понесли под похоронный марш...
А что в сухом остатке? Приход к власти коммунистов из совхоза имени Ленина и отключение интернета...И за границу летать не будем.Чтоб не завербовали.
sedigrin 05 февраля 2018 | 23:02
len56: Приход к власти коммунистов из совхоза имени Ленина
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Ну не настолько же мы... того самого...
В одну и ту же реку два раза не вхолят.
ly4_sveta 05 февраля 2018 | 22:50
Давно пора уже и Путину столкнуться с некоторыми
проблемами. За восемнадцать лет столько нажито
непосильным трудом, что пора уже и экспроприировать
у экспроприатора.
navy 05 февраля 2018 | 22:54
Разве господину Касьянову можно верить?
ladyirina 05 февраля 2018 | 23:07
// Фигуранты так называемого «кремлевского доклада» уже столкнулись с некоторыми проблемами // ..........................................................................................................................................................Солидные банки и бизнесмены под разными предлогами постепенно перестанут с ними сотрудничать. Америка фактически предупреждает бизнесменов всего мира: "Будьте бдительны! Эти люди скорее всего - преступники!". Последовавшая быстрая реакция свидетельствует о том, что и санкции не обязательны: в цивилизованных странах репутация ценится дороже всего.