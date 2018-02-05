Министерство культуры Белоруссии разрешило демонстрировать в кинотеатрах страны фильм «Смерть Сталина»

Представители ведомства посмотрели картину и сообщили, что замечаний нет. Белорусское законодательство фильм не нарушает, — сказали в министерстве.

Ранее у британской комедии «Смерть Сталина» отозвали прокатное удостоверение в России. Чиновники назвали ленту оскорбительной. Они также утверждали, что в фильме содержатся материалы, распространение которых запрещено российским законодательством. Несмотря на официальный запрет, несколько показов картины успел провести столичный кинотеатр «Пионер».