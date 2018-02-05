Министерство культуры Белоруссии разрешило демонстрировать в кинотеатрах страны фильм «Смерть Сталина»
Представители ведомства посмотрели картину и сообщили, что замечаний нет. Белорусское законодательство фильм не нарушает, — сказали в министерстве.
Ранее у британской комедии «Смерть Сталина» отозвали прокатное удостоверение в России. Чиновники назвали ленту оскорбительной. Они также утверждали, что в фильме содержатся материалы, распространение которых запрещено российским законодательством. Несмотря на официальный запрет, несколько показов картины успел провести столичный кинотеатр «Пионер».
Комментарии11
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pycckoe_cpy 05 февраля 2018 | 21:41
Плешивый нашлёт ихтамнетов и скажет их там нет.
vor_mbh_xa_xa 05 февраля 2018 | 21:42
Кто-то разрешил. Кто-то запретил.
Какая разница, если на этот, сомнительного качества кинишко - никто не ходит? Совсем!
lazarenko5 05 февраля 2018 | 22:29
vor_mbh_xa_xa: Это где? Посмотри кассовые сборы по Европе, умник и трепаться надо меньше. Не Путин все таки.
delovoy_podolsk 05 февраля 2018 | 21:44
Оценив коммерческие перспективы "Смерти Сталина" министерство культуры России постановило, что у ленты перспектив мало, но заставить посмотреть это кино людей надо. Взвесив все "за" и "против" они решили: запретить, чтобы создав прецедент, вызвать интерес к киноленте в России. Всё-таки, возможно... не всё ещё потеряно, раз они заботятся о нас.
haldey 05 февраля 2018 | 21:46
Ни чему жизнь не учит! Янек тоже заигрывал с Западом и своими свидомыми, доигрался! Саша ты то куда? Хотя у тебя слабое понимание процессов, придется в Ростов бежать дураку... Успехов в понимании процессов!
mordvinyka_zabiyka 05 февраля 2018 | 21:55
haldey: саша тебя 3 раза купит и продаст)) а потом в сирию отправить носильщиком цинковые ящики таскать
don_ballon 05 февраля 2018 | 23:05
haldey: Лука прагматик. Его трону фильм угрожает? Нет. Есть ему дело до Сралина? Да никакого. Вот и всё. А в России от усердия выслужиться уже не знают, что ещё запретить. Кинокомедии спужались, типа, компания старых заслуженных пердунов. Уже и заповедник Бацькин перещеголяли в маразме.
pag22 05 февраля 2018 | 22:01
Посмотрел фильм в интернете. Не смешно. Но, полностью соответствует воспоминаниям Н.С. Хрущева, Авторы явно читали Роя Медведева. Смешным кому-то покажется толкотня у неостывшего трупа, но это полностью в традициях "Третьего Рима", характеры: злобный интриган Берия (как его и описывает Хрущев), простоватый Маленков, беззаветно преданный партии Молотов, разгульный пьяница Василий. Воспоминания Светланы тоже присутствуют. Опираясь на эти документы (воспоминания), можно сказать, что фильм в целом соответсвует исторической правде, пусть и в субъективном понимании. И запрет фильма - явная попытка фальсификации истории.
zhnec07 05 февраля 2018 | 22:17
Фильм никакой, юмор тупой, но запрещать не надо было...
lazarenko5 05 февраля 2018 | 22:27
Белоруссия ближе к Европе и дальше от Азии. Там "русский дух" не такой густой, хотя к сожалению чувствуется.
yazva_sibirskaya 05 февраля 2018 | 22:36
Посмотрела. Сталина там показывают чуть-чуть в самом начале, и ничего оскорбительного, связанного именно с ним, в фильме нет ВООБЩЕ.
Зато вот остальных красавчиков продернули по полной. Всю их грызню за гробом.
Сам фильм - это как экранизация известных советских стишков "А товарищ Берия вышел из доверия" и "Цветет в Тбилиси алыча".
Похоже, власть просто очень сильно испугалась параллелей.