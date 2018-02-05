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21:32, 05 февраля 2018

В Краснодарском крае суд дважды арестовал пенсионерку за один и тот же ролик, размещенный в соцсети ВКонтакте

Об этом сообщает издание «ОВД Инфо». Жительница города Горячий ключ Раиса Погодаева перепостила на своей странице в социальной сети ролик, где демонстрировались несколько коллажей со свастикой. В октябре прошлого года ее признали виновной в публичной демонстрации нацистской символики и арестовали на 10 суток. В январе Погодаева разместила заметку о причинах своего ареста и добавила к ней ссылку на ролик. После этого ее арестовали еще на 10 суток.

Комментарии

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russia_v_perde 05 февраля 2018 | 21:45

Вошла во вкус?

vor_mbh_xa_xa 05 февраля 2018 | 21:50

Аххахахаха а ха ахатлмдумхахахахах ахха аааа !!!)))))) ))))

patrik01 05 февраля 2018 | 21:53

В январе Погодаева разместила заметку о причинах своего ареста и добавила к ней ссылку на ролик. После этого ее арестовали еще на 10 суток...


Со стороны может показаться, что я наступаю на те же грабли, но уверяю вас это совершенно новые грабли, то есть те же, но они очень изменились...

patrik01 05 февраля 2018 | 21:59

Ещё рано делать какие-нибудь выводы, это могло быть случайностью, есть проблемы с головой у Раисы Погодаевой или их нету, можно будет сказать после третьей ходки.

her 05 февраля 2018 | 22:11

patrik01: Ещё рано делать какие-нибудь выводы, это могло быть случайностью, есть проблемы с головой у Раисы Погодаевой или их нету, можно будет сказать после третьей ходки.
------------
гыыы, ребя\та-"патриоты", а вы почему, тупицы еще не запретили фильмы про ВОВ, там в каждом фильме свастика. :-)

grigol331 05 февраля 2018 | 22:09

patrik01:
Нет, грабли те же - идиоты в руководстве страны. За 3 месяца там ничего не изменилось.

aleks50 Алексей Клубников 05 февраля 2018 | 21:48

С чем борется путинская Фемида. Димон, Васильева, Сердюков на свободе, пенсионерку захапали судьи дрессированные.

(комментарий скрыт)

uaslavaua 05 февраля 2018 | 21:51

По всей видимости с головой у неё тоже не все в порядке, вряд ли нормальным людям, которые занимаются делами, придёт в голову размещать в соцсетях какие-то картинки со свастиками, ещё пойму, если это какой-нибудь подросток, но не женщина ещё и в возрасте

grigol331 05 февраля 2018 | 21:59

uaslavaua:
Свастика является одним из самых древних и широко распространённых графических символов, у многих народов мира она изображена на предметах повседневного быта, одежде, монетах, вазах, оружии, знамёнах и гербах, при оформлении церквей и домов. Символ встречается с 8 тыс. лет до н. э.

ura_123 05 февраля 2018 | 22:07

uaslavaua: А то что в тех городах,которые были под окупацией были выпущены книги с фотографиями,рассказывающие историю-с этим как?
А Штирлицу в фильме тоже будешь свастику на парадном кителе штандартенфюрера SD замазывать,как замазывают сигарету?
А герой Быкова в фильме "В бой идут одни старики" летящий в разведку на трофейном самолёте-с ним как?
Да и те фОшисты со свастиками закончились больше 70 лет назад,ежели чё...

pycckoe_cpy 05 февраля 2018 | 22:10

uaslavaua: https://imgur.com/gallery/d4MJmVW

frauava17 05 февраля 2018 | 22:38

uaslavaua: Мадам...помолчите,а.
Так будет лучше,поверьте.

cobakin 05 февраля 2018 | 21:57

Надеюсь и расстреляли два раза.

cukker 05 февраля 2018 | 22:00

прекрасно. так бы местных пенсионерок хохлушек

trans 05 февраля 2018 | 22:03

Во многих фильмах показывают свастику, она не засекречена. Прискреблись к старухе путинские калдыри. Наверное и галочку у себя поставили что изобличили опасного экстремиста. Ушлепки.

zaqs 05 февраля 2018 | 22:04

Судя по ее страничке ВКонтакте, Раиса крайне критично настроена к нынешней власти. Считает ее бандитско-гэбэшной и антинародной, проводя аналогии между путинским и нацистским режимом. Между прочим, у нее и сейчас на странице картинка, где Путин выступает с трибуны на фоне развевающегося флага со свастикой. ИМХО - дама по-хорошему отмороженная, тюрьмой ее не запугаешь, наказаниями - не сломишь.

airjeff 05 февраля 2018 | 22:15

для нее пора вводить отдельную доходную статью областного бюджета

frauava17 05 февраля 2018 | 22:41

airjeff: Областного? Берите выше - краевого! Все правоохранители края сделали стойку - фас!
Других проблем на Кубани нет!

b522 05 февраля 2018 | 22:16

Оно и понятно. Это же не лежа в номере гостиницы стрелять обкуренному экс сенатору...

(комментарий скрыт)

lazarenko5 05 февраля 2018 | 22:25

Да просто все. Дело одно (хотя делом назвать бред российской Фемиды по свастике сложно), а галочки две. Нужно уметь работать. Не бандитов же садить.

drtomsky 05 февраля 2018 | 22:31

Идиотизм.

alexeytrusov 05 февраля 2018 | 22:38

Теперь во всех художественных и документальных фильмах о ВОВ у противника нужно везде нарисовать круги вместо свастики. Не паханное поле для монетизации!
Особенно весело будет выглядить фильм Михаила Ромма "Обыкновенный фашизм".
Жду с нетерпением и покупаю попкорн!

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