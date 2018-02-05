В Краснодарском крае суд дважды арестовал пенсионерку за один и тот же ролик, размещенный в соцсети ВКонтакте

Об этом сообщает издание «ОВД Инфо». Жительница города Горячий ключ Раиса Погодаева перепостила на своей странице в социальной сети ролик, где демонстрировались несколько коллажей со свастикой. В октябре прошлого года ее признали виновной в публичной демонстрации нацистской символики и арестовали на 10 суток. В январе Погодаева разместила заметку о причинах своего ареста и добавила к ней ссылку на ролик. После этого ее арестовали еще на 10 суток.