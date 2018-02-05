В Краснодарском крае суд дважды арестовал пенсионерку за один и тот же ролик, размещенный в соцсети ВКонтакте
Об этом сообщает издание «ОВД Инфо». Жительница города Горячий ключ Раиса Погодаева перепостила на своей странице в социальной сети ролик, где демонстрировались несколько коллажей со свастикой. В октябре прошлого года ее признали виновной в публичной демонстрации нацистской символики и арестовали на 10 суток. В январе Погодаева разместила заметку о причинах своего ареста и добавила к ней ссылку на ролик. После этого ее арестовали еще на 10 суток.
Комментарии22
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russia_v_perde 05 февраля 2018 | 21:45
Вошла во вкус?
vor_mbh_xa_xa 05 февраля 2018 | 21:50
Аххахахаха а ха ахатлмдумхахахахах ахха аааа !!!)))))) ))))
patrik01 05 февраля 2018 | 21:53
В январе Погодаева разместила заметку о причинах своего ареста и добавила к ней ссылку на ролик. После этого ее арестовали еще на 10 суток...
Со стороны может показаться, что я наступаю на те же грабли, но уверяю вас это совершенно новые грабли, то есть те же, но они очень изменились...
patrik01 05 февраля 2018 | 21:59
Ещё рано делать какие-нибудь выводы, это могло быть случайностью, есть проблемы с головой у Раисы Погодаевой или их нету, можно будет сказать после третьей ходки.
her 05 февраля 2018 | 22:11
patrik01: Ещё рано делать какие-нибудь выводы, это могло быть случайностью, есть проблемы с головой у Раисы Погодаевой или их нету, можно будет сказать после третьей ходки.
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гыыы, ребя\та-"патриоты", а вы почему, тупицы еще не запретили фильмы про ВОВ, там в каждом фильме свастика. :-)
grigol331 05 февраля 2018 | 22:09
patrik01:
Нет, грабли те же - идиоты в руководстве страны. За 3 месяца там ничего не изменилось.
aleks50 Алексей Клубников 05 февраля 2018 | 21:48
С чем борется путинская Фемида. Димон, Васильева, Сердюков на свободе, пенсионерку захапали судьи дрессированные.
uaslavaua 05 февраля 2018 | 21:51
По всей видимости с головой у неё тоже не все в порядке, вряд ли нормальным людям, которые занимаются делами, придёт в голову размещать в соцсетях какие-то картинки со свастиками, ещё пойму, если это какой-нибудь подросток, но не женщина ещё и в возрасте
grigol331 05 февраля 2018 | 21:59
uaslavaua:
Свастика является одним из самых древних и широко распространённых графических символов, у многих народов мира она изображена на предметах повседневного быта, одежде, монетах, вазах, оружии, знамёнах и гербах, при оформлении церквей и домов. Символ встречается с 8 тыс. лет до н. э.
ura_123 05 февраля 2018 | 22:07
uaslavaua: А то что в тех городах,которые были под окупацией были выпущены книги с фотографиями,рассказывающие историю-с этим как?
А Штирлицу в фильме тоже будешь свастику на парадном кителе штандартенфюрера SD замазывать,как замазывают сигарету?
А герой Быкова в фильме "В бой идут одни старики" летящий в разведку на трофейном самолёте-с ним как?
Да и те фОшисты со свастиками закончились больше 70 лет назад,ежели чё...
pycckoe_cpy 05 февраля 2018 | 22:10
uaslavaua: https://imgur.com/gallery/d4MJmVW
frauava17 05 февраля 2018 | 22:38
uaslavaua: Мадам...помолчите,а.
Так будет лучше,поверьте.
cobakin 05 февраля 2018 | 21:57
Надеюсь и расстреляли два раза.
cukker 05 февраля 2018 | 22:00
прекрасно. так бы местных пенсионерок хохлушек
trans 05 февраля 2018 | 22:03
Во многих фильмах показывают свастику, она не засекречена. Прискреблись к старухе путинские калдыри. Наверное и галочку у себя поставили что изобличили опасного экстремиста. Ушлепки.
zaqs 05 февраля 2018 | 22:04
Судя по ее страничке ВКонтакте, Раиса крайне критично настроена к нынешней власти. Считает ее бандитско-гэбэшной и антинародной, проводя аналогии между путинским и нацистским режимом. Между прочим, у нее и сейчас на странице картинка, где Путин выступает с трибуны на фоне развевающегося флага со свастикой. ИМХО - дама по-хорошему отмороженная, тюрьмой ее не запугаешь, наказаниями - не сломишь.
airjeff 05 февраля 2018 | 22:15
для нее пора вводить отдельную доходную статью областного бюджета
frauava17 05 февраля 2018 | 22:41
airjeff: Областного? Берите выше - краевого! Все правоохранители края сделали стойку - фас!
Других проблем на Кубани нет!
b522 05 февраля 2018 | 22:16
Оно и понятно. Это же не лежа в номере гостиницы стрелять обкуренному экс сенатору...
lazarenko5 05 февраля 2018 | 22:25
Да просто все. Дело одно (хотя делом назвать бред российской Фемиды по свастике сложно), а галочки две. Нужно уметь работать. Не бандитов же садить.
drtomsky 05 февраля 2018 | 22:31
Идиотизм.
alexeytrusov 05 февраля 2018 | 22:38
Теперь во всех художественных и документальных фильмах о ВОВ у противника нужно везде нарисовать круги вместо свастики. Не паханное поле для монетизации!
Особенно весело будет выглядить фильм Михаила Ромма "Обыкновенный фашизм".
Жду с нетерпением и покупаю попкорн!