Полиция Казани отказалась возбуждать уголовное дело о клевете из-за слово «Воры», вытоптанного у стен местного Кремля
Полицейские направили в прокуратуру постановление об отказе в возбуждении дела. Об этом сообщает издание «Казанский репортер». Окончательное решение о том, стоит ли возбуждать дело, должна принять прокуратура. Неизвестные вытоптали слово «Воры» в снегу около казанского Кремля 23 января, накануне приезда Владимира Путина. Полиция тогда организовала проверку.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mmclaren 05 февраля 2018 | 21:40
уже не смешно совсем как то... И где номерные?
aleksei123m 05 февраля 2018 | 21:41
Значит сами не решились, в прокуратуру...
А я то подумал, что появились признаки мозга в голове...
pushok1971 05 февраля 2018 | 21:45
Правда это, вот и не стали возбуждать. А то, кто знает, возбуждённое дело может много сексуальных поступков наделать то!!!
abborigen 05 февраля 2018 | 21:52
не понял, аа потерпевшим по делу кто признан? На кого все должны сразу подумать?
vladimirgornitsky 05 февраля 2018 | 21:53
Интересно - по какой статье дело хотят открыть. То ли за возбуждение ненависти к социальной группы "воры", то ли за оскорбление президента по принципу "если дурак - то наш".
j_partizan 05 февраля 2018 | 22:15
Вор - почетная масть. Во власти обычные крадуны.
lazarenko5 05 февраля 2018 | 22:22
Ну и правильно. Против правды не попрешь. Иногда даже в путинской России.
goshan31 05 февраля 2018 | 22:25
Интересная коллизия. Саморазоблачающая...