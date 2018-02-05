Дело о гибели детей на Сямозере в Карелии передано в суд
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении директора лагеря и еще пяти фигурантов дела. Трагедия произошла летом 2016 года. 14 школьников погибли во время водного похода, организованного одним из летних лагерей.
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evgeny_biolog 05 февраля 2018 | 21:43
"обвинительное заключение в отношении директора лагеря и еще пяти фигурантов дела"
То есть на каждого фигуранта по 2,3 загубленного ребёнка ...