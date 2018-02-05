Врача-гематолога Елену Мисюрину, приговоренную к двум годам колонии, выпустили из СИЗО
Она будет находиться под подпиской о невыезде. Мисюрину обвиняют в проведении медицинских процедур, которые провели к смерти пациента. Врач своей вины не признает. Ее защита обжаловала приговор.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ignachio 05 февраля 2018 | 21:47
Ранее следствие говорило о неоспоримых фактах вины осужденной. Теперь ее выпускают, она тут же выйдет на "работу". Разве ей не запрещено заниматься врачебной деятельностью? Кто-то позвонил и приговор уже не приговор?
stas_russkiy 05 февраля 2018 | 21:58
Разрешили потрошить дальше?
abuvgrobu 05 февраля 2018 | 22:23
А две экспертизы, прямо указывающие на то, что ее действия стали причиной смерти пациента это не доказательство?
Это как с диссертацией Мединского. Комиссия по науке дала четкий ответ: диссертация научной ценности не имеет.
Но потом понабежало защитников и в итоге степень ему оставили.