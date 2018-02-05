Врио главы Дагестана Владимир Васильев назначил временно исполняющего обязанности премьер-министра республики

Врио главы Дагестана Владимир Васильев назначил временно исполняющего обязанности премьер-министра Дагестана. Им стал врио первого заместителя председателя правительства региона Анатолий Карибов, сообщили ТАСС в администрации главы и правительства республики.

Ранее сегодня следователи задержали исполняющего обязанности премьер-министра Дагестана и двоих его заместителей. Абдусамада Гамидова, а также Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По этому же делу задержан бывший министр образования республики Шахабас Шахов. По сведениям источника агентства «Интерфакс», подозреваемых спецбортом доставили в Москву и увезли в Следственный комитет. Ранее уголовные дела возбудили против главного архитектора Махачкалы и мэра города. тогда источники связывали задержания чиновников с появлением нового руководителя Дагестана Владимира Васильева и его планами провести в республике проверки с участием столичных следователей.