Врио главы Дагестана Владимир Васильев назначил временно исполняющего обязанности премьер-министра республики
Врио главы Дагестана Владимир Васильев назначил временно исполняющего обязанности премьер-министра Дагестана. Им стал врио первого заместителя председателя правительства региона Анатолий Карибов, сообщили ТАСС в администрации главы и правительства республики.
Ранее сегодня следователи задержали исполняющего обязанности премьер-министра Дагестана и двоих его заместителей. Абдусамада Гамидова, а также Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По этому же делу задержан бывший министр образования республики Шахабас Шахов. По сведениям источника агентства «Интерфакс», подозреваемых спецбортом доставили в Москву и увезли в Следственный комитет. Ранее уголовные дела возбудили против главного архитектора Махачкалы и мэра города. тогда источники связывали задержания чиновников с появлением нового руководителя Дагестана Владимира Васильева и его планами провести в республике проверки с участием столичных следователей.
Комментарии5
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malanoff 05 февраля 2018 | 21:45
ВРИО в России скоро станет очень модным словом. Только вот Обязанности свои никто так и не будет исполнять. Всё прогнило , поэтому будут одни временщики.
haldey 05 февраля 2018 | 21:51
malanoff: Временщики,- это ваши б... демократы и либералы... Как саранча налетают, страну разоряют и потом в США... См. Яценюк, яркий пример демократизации! Успехов в понимании процессов!
malanoff 05 февраля 2018 | 21:56
haldey: "Как саранча налетают, страну разоряют и потом в США."
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Ты имеешь ввиду "Пехтинг" ? . Так это твои , Единоросы.
gonduras_on_kolima 05 февраля 2018 | 22:21
haldey: // Успехов в понимании процессов! //
У тебя пока что в этом деле успеваемость на двоечку.
// См. Яценюк, яркий пример демократизации! //
А что не так у Яценюка? И что у него общего с Дагестаном?
Ну ладно общего, какие хотя бы отдалённые аналогии?
// Временщики,- это ваши б... демократы и либералы... Как саранча налетают, страну разоряют и потом в США... //
Слышь, клоун, ты кого записал в либералы и демократы?
Можно хотя бы пару фамилий?
И да, зайди хотя бы в педивикию, наконец прочти, что такое либерализм и демократия.
ly4_sveta 05 февраля 2018 | 22:44
А чем этот лучше того? И чем хорош Васильев?
Ворье и жульё меняют местами - вот и вся недолга.
И так все восемнадцать путинских лет.