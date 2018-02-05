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21:03, 05 февраля 2018

На Мальдивах введено чрезвычайное положение в связи с политическим кризисом

Так распорядился президент страны Абдулла Ямин. Об этом сообщает агентство Рейтер. как ожидается, чрезвычайное положение будет действовать 15 дней.

Комментарии

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shicotus_live 05 февраля 2018 | 21:16

Волнуюсь за Собчак! Вдруг попала в замес?
Корпоративов то много)))

slava5936 05 февраля 2018 | 21:24

Сегодня прошло сообщение, что Дмитрий Киселёв туда отбыл на отдых на 15 дней...

skanon 05 февраля 2018 | 21:51

Вежливые туристы из России решили сделать МальдивыНАШ?

askol2016 05 февраля 2018 | 22:27

МИД РФ предупреждает россиян об опасности массовых поездок на Мальдивы!

(комментарий скрыт)

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