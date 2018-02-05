На Мальдивах введено чрезвычайное положение в связи с политическим кризисом
Так распорядился президент страны Абдулла Ямин. Об этом сообщает агентство Рейтер. как ожидается, чрезвычайное положение будет действовать 15 дней.
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Так распорядился президент страны Абдулла Ямин. Об этом сообщает агентство Рейтер. как ожидается, чрезвычайное положение будет действовать 15 дней.
Комментарии4
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shicotus_live 05 февраля 2018 | 21:16
Волнуюсь за Собчак! Вдруг попала в замес?
Корпоративов то много)))
slava5936 05 февраля 2018 | 21:24
Сегодня прошло сообщение, что Дмитрий Киселёв туда отбыл на отдых на 15 дней...
skanon 05 февраля 2018 | 21:51
Вежливые туристы из России решили сделать МальдивыНАШ?
askol2016 05 февраля 2018 | 22:27
МИД РФ предупреждает россиян об опасности массовых поездок на Мальдивы!