Сегодня в Миннеаполисе был разыгран 53 по счету супербоул – титул чемпиона НФЛ по американскому футболу

В решающем матче встретились Нью-Ингленд пэтриотс и Филадельфия Иглс. Патриоты пять раз становились обладателями трофея, который они выиграли в том числе и в прошлом году. Орлы участвовали в самом рейтинговом спортивном шоу мира дважды, но оба раза команда уступила. По традиции гимн США перед началом матча исполняет кто-то из поп-звезд. На этот раз честь доверили двухкратной обладательнице Грэмми певице Пинк. Ее вокал сопровождал почетный караул гвардии и самолеты ВВС США. Спортсмены подтвердили торжественность момента потрясающей игрой. Преимущество переходило от команды к команде, но ближе к финалу вперед удалось вырваться Филадельфии, которая в итоге и победила 41:33. Самым ценным игроком супербоула был признан квотербек Филадельфии Ник Фолз. Мяч после его передач пролетел более 500 ярдов. Филадельфия Иглс впервые в своей истории стала чемпионом мира. Именно так в США называют клубный трофей Национальной футбольной лиги.