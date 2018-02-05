США выполнили обязательства по сокращениям стратегических наступательных вооружений в рамках Договора СНВ-3
Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науерт. В Вашингтоне в ближайшее время планируют обменяться данными с российской стороной, которая ранее неоднократно заявляла о приверженности Договору.
Комментарии4
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vaka257 05 февраля 2018 | 11:08
А что теперь заявит официальный представитель М.Захарова?*...
pycckoe_cpy 05 февраля 2018 | 11:18
vaka257: будет утверждать, что не видит встречной готовности со стороны американских партнеров.
kara 05 февраля 2018 | 11:15
за американцами надо все проверять,на слово не в коем случае не верить
pycckoe_cpy 05 февраля 2018 | 11:22
kara: плешивому можно верить на слово.