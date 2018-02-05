В России с каждым годом ограничений в интернете становится всё больше, а свободы – меньше
Об этом говорится в докладе, который подготовила международная правозащитная группа «Агора», рассказал «Эху Москвы» соавтор доклада Павел Чиков. По данным «Агоры», за последние годы существенно увеличилось число нападений на блогеров и интернет-активистов.
Комментарии11
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lenin3 05 февраля 2018 | 11:08
Как бы 19-го вообще не закрыли эту бесовскую придумку,ибо нефиг...
evgolius7 05 февраля 2018 | 11:10
lenin3:
Самое время отключить Россию от Интернета - ещё годик можно будет пограбить страну, а там уже и китайцы подсуетятся падаль расчленять, да выборы в США купят "под Трампа", чтобы персональные санкции отменили - и вуаля:
бабло есть, а нищей страны с претензиями - нет
nikitin43 05 февраля 2018 | 11:20
evgolius7: очевидно что путен ненавидит и боится россиян , не доверяет и считает быдлом.
mikhail_spb_ 05 февраля 2018 | 11:10
Разве только в Интернете?
Жулики, воры и бандиты наступают на конституционные права граждан по всем фронтам!
vlabumur 05 февраля 2018 | 11:21
mikhail_spb_: наступают на конституционные права
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Давайте не вспоминать эти конституции Жил я при Сталинской,при Брежневское,теперь при Ельцинской живу.
Но что при Сталинской,что при Ельцинской права у меня одни,даже если они не закреплены в конституции.
А нынешняя конституция во многом узаконивает произвол властей.
noxepy_1488 05 февраля 2018 | 11:12
Путина ругать можно? Контент воровать можно? Cо всем цивилизованным миром общаться через зашифрованные мессенджеры можно? Чего ж тебе ещё надо, хороняка?
galina6837 05 февраля 2018 | 11:19
noxepy_1488: Путина ругать можно?
Уверен?
В сентябре 2015 года гражданский активист Дмитрий Семёнов из Чувашии был осуждён за перепост в соцсети "ВКонтакте" демотиватора с карикатурой на премьер-министра Дмитрия Медведева.
noxepy_1488 05 февраля 2018 | 11:23
galina6837: Это тот парень, у которого арестовали на счетах 40 000 000 000 рублей?
galina6837 05 февраля 2018 | 11:24
noxepy_1488: Суд постановил, что Семёнов публично призывал к осуществлению экстремистской деятельности, и назначил штраф в размере 150 тыс. руб. Однако тут же амнистировал подсудимого, что не удовлетворило активиста: в апреле 2016-го он обратился в ЕСПЧ. Семёнов считает, что были нарушены его право на справедливое судебное разбирательство и свобода выражения мнения
zztop1960 05 февраля 2018 | 11:12
Из 167 в рейтинге демократии Democracy Index 2017. К "авторитарным режимам" отнесены Россия (135 место) Украина по итогам 2017 года заняла 83 место
zaryad 05 февраля 2018 | 11:24
А некоторые наивные люди не верят, что и Ютюб скоро запретят...как в Кетае. народное стадо поржот и забудет. И кто запретит Вавану это сделать...