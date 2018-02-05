Жители поселка Колывань под Новосибирском вышли на народный сход после гибели двух детей
Мальчики утонули в яме, которую с ноября не могли закопать коммунальщики. Сначала люди перекрыли дорогу у местной администрации. После того, как полицейские попросили их освободить проезжую часть и перейти к Дому культуры, где их ждет руководства поселка, митингующие двинулись к зданию ДК. Как передает интернет-издание «НГС.Новости», на народный сход собрались около тысячи человек. К ним вышел глава Колыванского района Виктор Аверин, но толпа его встретила недружелюбно.
К гибели двух детей – шести и одиннадцати лет – привела халатность сотрудников ЖКХ, говорят жители поселка. Их мать теперь осталась одна. В случившемся есть и вина администрации, сказал «НГС.Новости» один из участников схода. После трагедии власти оградили все площадки, где работают коммунальщики и отчитывались, что всё прекрасно. Однако в поселке немало других разрытых, пусть и огороженных ям, добавил мужчина.
По делу о гибели детей следователи арестовали директора предприятия «Коммунальное хозяйство» Колывани. Также был задержан один из сотрудников коммунальных служб. Жители тем временем несут цветы и игрушки к зданию районной администрации в память о погибших детях.
Комментарии5
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stalinator 05 февраля 2018 | 11:14
Ну,причем здесь сход? Кто не соблюдает ПБ? Это кто-то из тех же жителей поселка который и работает на ЖКХ. Сами же болт забивают, а потом крайнего из администрации ищут.
Расплата за собственное разгильдяйство.
noxepy_1488 05 февраля 2018 | 11:15
Что за удивительное поведение, однако! Нести игрушки к которая произошла по вине конкретно слажавшего чиновника?!! По-моему здесь напрашивается совершенно очевидное действие - проверить плавательную способность у данного организма.
chernyij 05 февраля 2018 | 11:19
Спасите, Владимир Владимирович!
grossalex022018 05 февраля 2018 | 11:21
Детей жалко, а жители просто скоты бессловестные. Яме больше двух месяцев и эти холопы молчали пока детишки не утонули.
nns33 05 февраля 2018 | 11:24
Раньше надо было устраивать сходы,если взрослые понимали,что это опасность . Раньше требовать,возмущаться безолаберностью.Надо действовать на опережение.Ярчайший пример пофигизма и людей,и администрации.