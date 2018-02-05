Жители поселка Колывань под Новосибирском вышли на народный сход после гибели двух детей

Мальчики утонули в яме, которую с ноября не могли закопать коммунальщики. Сначала люди перекрыли дорогу у местной администрации. После того, как полицейские попросили их освободить проезжую часть и перейти к Дому культуры, где их ждет руководства поселка, митингующие двинулись к зданию ДК. Как передает интернет-издание «НГС.Новости», на народный сход собрались около тысячи человек. К ним вышел глава Колыванского района Виктор Аверин, но толпа его встретила недружелюбно.

К гибели двух детей – шести и одиннадцати лет – привела халатность сотрудников ЖКХ, говорят жители поселка. Их мать теперь осталась одна. В случившемся есть и вина администрации, сказал «НГС.Новости» один из участников схода. После трагедии власти оградили все площадки, где работают коммунальщики и отчитывались, что всё прекрасно. Однако в поселке немало других разрытых, пусть и огороженных ям, добавил мужчина.

По делу о гибели детей следователи арестовали директора предприятия «Коммунальное хозяйство» Колывани. Также был задержан один из сотрудников коммунальных служб. Жители тем временем несут цветы и игрушки к зданию районной администрации в память о погибших детях.