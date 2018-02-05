Врио премьера Дагестана доставлен на допрос в ФСБ, в его доме идут обыски

По некоторым данным оперативные мероприятия также проходят по месту жительства нескольких членов республиканского правительства.

Врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов должен дать объяснения в рамках оперативных мероприятий – об этом без дополнительных подробностей сообщил источник ТАСС в силовых структурах. Одновременно обыски проходят в домах двух врио вице-премьеров.

Масштабная прокурорская проверка началась в Дагестане в прошлом месяце. По инициативе исполняющего обязанности главы Владимира Васильева, в Республику, для выявления фактов коррупции и злоупотребления должностных полномочий, прибыли следователи из центрального аппарата МВД и ФСБ. В рамках уголовного дела уже арестованы мэр Махачкалы и главный архитектор города. За «безобразную» по выражению Васильева, работу отстранены от должности министры образования и земельных отношений.

Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов назвал подобные громкие проверки очень «вредными» акциями. Он отметил предвзятое отношение к Республике со стороны Москвы.