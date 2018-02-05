Апелляционный суд Южной Кореи освободил из-под стражи вице-президента и фактического руководителя Samsung Ли Чже Ёна
Срок заключения сокращён до 2,5 лет, а исполнение приговора отложено на 4 года. Дело наследника Samsung связано с коррупционным скандалом вокруг бывшего президента страны Пак Кын Хе.
Комментарии3
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andre_klimov 05 февраля 2018 | 10:42
Сумма "извинений" не названа? Это - обычная практика для региона. И бизнесмены зря не сидят, и казна пополняется.
ivorytower 05 февраля 2018 | 10:43
Сколько он в корейский суд занес? Судья купит новую виллу на Багамах.
daatan 05 февраля 2018 | 10:55
Неисповедимы пути твои, Господи!