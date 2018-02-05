72 процента россиян не могут назвать ни одного научного открытия, сделанного за последнее 10-летие в России
Это показал опрос ВЦИОМ. Согласно этому исследованию, главное научное достижение респонденты связывают с оборонной промышленностью, космической отраслью, медициной и компьютерными технологиями. Примерно половина опрошенных считают, что для прорыва отечественной науке нужно дополнительное финансирование.
Комментарии45
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pro_hanov 05 февраля 2018 | 10:38
Зато важные открытия сделаны в области юриспруденции. В Конституции написано, что власть должна меняться, а учёные мужи-правоведы доказали, что можно править вечно)
ag_bai 05 февраля 2018 | 10:40
А что назвали остальные 28%??????????
Реанимацию покойников -- от Николая II до Сталина?
zs588 05 февраля 2018 | 10:46
ag_bai: А как же мельдоний? Суперское открытие! А баночковскрывашка? Есть, есть чем гордиться путриотам!
vasilevich58 05 февраля 2018 | 11:21
Главное в России открытие за последнее десятилетие - открытие сезона охоты на тех, чьи мозги плохо поддаются зомбированию!
isnowanaarene 05 февраля 2018 | 10:46
pro_hanov: Эти открытия тоже не российские.
tour 05 февраля 2018 | 10:55
pro_hanov: -/..важные открытия../
Благодаря путину, научная мысль в современной России, даже взлетев - приземляется у проклятых буржуев!
mikhail_spb_ 05 февраля 2018 | 10:41
А оставшиеся 28% какое могут назвать научное открытие?
Научное обоснование необходимости штурма фанерного "рейхстага", что ли?
neon001 05 февраля 2018 | 10:44
mikhail_spb_: телегонию доказали
poluputing 05 февраля 2018 | 10:57
neon001: гибридную войну и ихтамнетути придумали
sergeev67 05 февраля 2018 | 11:10
neon001: телегонию доказали
Не только. Еще в администрации Президента изобрели нооскоп. Это такая штука, чтобы будущее предсказывать. И надо сказать, офигенно хорошо работает. Например, что в марте презиком выберут Путина.
Хотя это можно и без нооскопа предсказать. Но все равно офигенно.
tvitov66 05 февраля 2018 | 10:45
mikhail_spb_: есть такое НАУЧНОЕ открытие - рука с болтом троекратно положенные на Конституцию превращаются в скипетр и державу
seryj_wolk 05 февраля 2018 | 10:52
tvitov66: Они бы вспомнили, да кроме путинской диссертации по экономике и вспоминать-то просто нечего. Напрасно только к людям с такими распросами приставали.
tvitov66 05 февраля 2018 | 11:22
seryj_wolk: так это и есть суть путинской диссертации, теперь можно сразу докторскую защищать, причём всей мощью ВС РФ
kunst54 05 февраля 2018 | 10:51
mikhail_spb_:
А фильтр для воды Петрика? Еще десяти лет не прошло с момента этого открытия.
lenin3 05 февраля 2018 | 10:54
kunst54: странно,что про плоскую землю никто не вспомнил,даже по зомбоящику об этом событии рассказывали...)))
m_doc 05 февраля 2018 | 10:46
Эховцы, быстренько назовите научные открытия, сделанные за последние 10 лет в Штатах! Ждём-с.
ruki_proch 05 февраля 2018 | 10:56
m_doc:
Гравитационные волны - первое, что на ум пришло.
А по поводу опроса - главные претензии к зомбоящику должны быть.
"Че там у хохлов в Сирии?" и как дела у Шурыгиной - это каждые знает.
А вот что нового в области кварк-глюонной плазмы, а какие открытия сделал российский рентгеновский орбитальный телескоп - 2% от силы.
m_doc 05 февраля 2018 | 11:08
ruki_proch: Помнится, про грав. волны смотрела давно тому назад ролик с академиком Логуновым. Кста, в недавнем открытии этих волн рос. физики тоже участвовали.
Однако признайте, что масштабных открытий, мало-мальски понятных обывателю, нет уже давным-давно НИГДЕ. И не фиг проводить среди среднестат. людей бессмысленные опросы.
dorin1987 05 февраля 2018 | 11:05
m_doc: "Авотони" и "сам дурак" - первая реакция т.н. "патриотов", когда ответить нечего.
m_doc 05 февраля 2018 | 11:12
dorin1987: Молчало бы, чудо в перьях. Что открыли на Украине, кроме кастрюль?:))
dorin1987 05 февраля 2018 | 11:17
m_doc: /Молчало бы, чудо в перьях/ - Награда.
/Что открыли на Украине/ - "Сам дурак". Чем Вы полностью доказали мой тезис. Благодарю.
m_doc 05 февраля 2018 | 11:24
dorin1987: Сам-то можешь назвать открытия за последние 10 лет хоть где, хоть в Гвинее Бисау?
За тыканье не извиняюсь, бо ни малейшего респекта к тебе не испытываю. Ты даже в смысл короткого поста врубиться не можешь, сразу идя на поводу у простейших рефлексов.
gregor 05 февраля 2018 | 10:46
72 процента россиян не могут назвать ни одного научного открытия, сделанного за последнее 10-летие в России
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Как нет ,а Поклонская ? Это же новое , потому ,как нигде больше не выведено .
Это же новый вид ... открытие так точно .
Выйти на акцию "Бессмертный полк" с портретом Николая II ., это же открытие .. и ещё какое .
puteshestvennik 05 февраля 2018 | 10:47
А ведь я разговаривал с людьми которые в ЧГ вместе с Новоселовым графеновые пленки придумывали. Казалось каждый уже должен лабораторией руководить - нет, увы один из последних островков российской науки тихо умирает от старости и отсутствия финансирования - средний возраст сотрудников 60 лет - включая лаборантов. Про зарплату вообще лучше не упоминать.
sasass 05 февраля 2018 | 10:48
Народ может знать только внедренные в жизнь ,а в России никакое открытие невозможно внедрить а жизнь - для этого нужные производственные мощности , а их не и голыми руками делают...
sergeev67 05 февраля 2018 | 11:13
sasass: Народ может знать только внедренные в жизнь ,
Вовсе нет. Допустим, когда-то открыли планету Плутон. Как это в жизнь внедрили? Однако, открытие. Или там в СССР какие-то нейтрино открывали. Все обсуждали, все знали. Не сильно жизненно, прямо скажем.
kunst54 05 февраля 2018 | 10:48
Оставшиеся 28% до сих пор считает, что Земля плоская и что Солнце вращается вокруг нее.
pagemakeroff Валентин Мурзаев 05 февраля 2018 | 10:52
kunst54: Ага, и эти великие открытия были совершены великими русскими академиками в эпоху великого Путина
kessara 05 февраля 2018 | 10:49
А скрепы....
nile999 05 февраля 2018 | 10:50
так у нас и Ломоносов ничего не открыл и не дал миру...зато улицы в каждом городе названы его именем. Калашников чужими руками, а главное умом славу получил, Королёв такой же как и Калашников, Туполев..и ещё с десяток фамилий
verynaive 05 февраля 2018 | 11:13
nile999: Ломоносова, Вы, невежественный человек, не трогайте. Он был выдающийся мыслитель и сыграл огромную роль в развитии России. Это его беда, что он работал в условиях, не более способствующих творчеству, чем при Путине.
igor20012 05 февраля 2018 | 10:53
Открытия и изобретения могут быть только в той стране, которая стремится вперед, наша страна стремительно скатывается назад и поэтому даже теоретически это невозможно.
jblack2 05 февраля 2018 | 10:53
Научные открытия делаются в конкурентной среде талантливыми учёными, имеющими необходимую лабораторную базу, финансирование и возможность обмениваться передовым мировым опытом.
Наука у нас - со времен Ельцина была в загоне.
Китайцы тысячи своих студентов отправляют по грантам на учёбу в лучшие мировые ВУЗы. У нас при Медведева пытались делать нечто подобное, но давненько об этом не слышно.
eduard53 05 февраля 2018 | 10:55
Смешки смешками, но из личного опыта (почти 40 лет в НИИ) не понаслышке знаю о неуклонной деградации даже мало-мальски научных исследований и о чудовищном размножении и засилье малограмотных блатных бюрократов ....
Вместо науки - пухлые и пустые отчёты ...
physician 05 февраля 2018 | 10:56
Все жалуются на нехватку денег. Никто не жалуется на недостаток мозгов
world_nail 05 февраля 2018 | 10:57
Главное россиянское открытие:
Теория "Страна может быть в полной жопе" стала аксиомой "Полная жопа".
max3446 05 февраля 2018 | 11:01
Хакеры Fancy Bears продолжают обнародовать ранее неизвестные факты, связанные с деятельностью Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК). В распоряжение RT попали несколько документов, содержащих сенсационные подробности, касающиеся проверок на допинг во время летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро.
Одним из файлов, добытых хакерами, является список австралийских спортсменов, выступавших на летних Олимпийских играх в Рио с официальными разрешениями на употребление запрещённых препаратов ввиду того, что они необходимы спортсменам по медицинским показателям — так называемая форма TUE. В список вошли 14 человек, из которых некоторые стали олимпийскими призёрами.
Золото при помощи допинга выиграли гребчиха Ким Бреннан и пловчиха Мэдисон Уилсон. Первой врачи разрешили употреблять адреналин, а второй — преднизолон. Серебряные медали достались велогонщику Джеку Бобриджу и гребцу российского происхождения Александру Белоногоффу. Они употребляли те же самые вещества. Аналогичные разрешения имела Джессика Фокс, ставшая бронзовой призёркой Олимпиады в Рио. Лучнику Райану Тьяку, занявшему третье место с командой, было дозволено принимать тербуталин.
Контроль над терапевтическим приёмом запрещённых препаратов во время Олимпиады в Рио был не самым тщательным. МОК выдал 44 сертификата прямо во время соревнований, большую часть из них — в последние дни Игр, когда в некоторых видах спорта начиналась борьба за медали. При этом из переписки между сотрудниками МОК, добытой хакерами Fancy Bears, следует, что TUE на запрещённые препараты было вовсе 52, но восемь из них не были занесены в систему ADAMS — допинговую базу данных всех профессиональных спортсменов.
Зато МОК вон какой научный прорыв сделал, всеми силами помогая пендосам и их приспешникам выигрывать на олимпийских играх, маскируя применение допнга некими терапевтическими исключениями, часть из которых даже не стали в базу данных доносить
poluputing 05 февраля 2018 | 11:04
max3446: у вас и Мок зачесался? Тогда не только к венерологу, диагноз комплексный
uakolesov 05 февраля 2018 | 11:02
Одно из выдающихся открытий было победа в сочинской Олимпиаде. Всё было на научной основе. Правда с нарушением международных законов, но главное наука Я бы присвоил Путину с Мутко Нобеля.
vaka257 05 февраля 2018 | 11:03
Вот ещё путинское изобретение: Россия заключила "выгодную" сделку с Китаем - 115 тысяч гектаров земель в Забайкалье по цене менее 5$ за гектар в год...
neyexo 05 февраля 2018 | 11:05
Ну как не могут
суверенная демократия
gregor 05 февраля 2018 | 11:08
72 процента россиян не могут назвать ни одного научного открытия, сделанного за последнее 10-летие в России
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А как же открытие , что 86 % нар ...т.есть населения ,как бы их не обворовывали ,голосуют за тех ,кто их обворовывает ?
Разве это не открытие для Мировой науки ?
И если будут обворовывать ещё больше , будет больше рейтинг у тех кто обворовывает . Это открытие ,я считаю . И именно российское открытие .
Хотя есть подобное в Северной Кореи .., но всё же в Европе Россия единственная с таким открытием .
В других странах такое невозможно априори . Это чисто Российское открытие , новый вид ... .
neyexo 05 февраля 2018 | 11:19
если будет дополнительное финансирование, то будут фиктивные проекты, направления
Главное - снять деньги.
sborisych 05 февраля 2018 | 11:20
Мало того.. При этом 15 процентов заявили о существенном отставании отечественных ученых. Но зато(!!) 37 процентов думают, что российская наука лишь немного отстает от мировой.. В то же время 20 процентов видят небольшое превосходство и 6 процентов - значительный отрыв российской науки от мировой.
А вы грите скрепы не цементируют, и телеунитаз плохо мозги смывает...
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"- Нормально, Григорий?
- Отлично, Константин!" \М.М.Жванецкий/
alexander25101977 05 февраля 2018 | 11:23
Сделано очень важное открытие - Путин, как и всякое..., не тонет в проруби с подогревом.