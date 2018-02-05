72 процента россиян не могут назвать ни одного научного открытия, сделанного за последнее 10-летие в России

Это показал опрос ВЦИОМ. Согласно этому исследованию, главное научное достижение респонденты связывают с оборонной промышленностью, космической отраслью, медициной и компьютерными технологиями. Примерно половина опрошенных считают, что для прорыва отечественной науке нужно дополнительное финансирование.