Режиссёр Кирилл Серебренников, который находится под домашним арестом смонтировал фильм о Викторе Цое
Производство планируется завершить весной. Продажи прав на прокат начнутся на Берлинском кинофестивале в начале февраля, рассказала «Интерфаксу» продюсер фильма Илья Стюарт. Международные права на продажу фильма приобрела французская кинокомпания.
Комментарии9
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noxepy_1488 05 февраля 2018 | 10:38
Жалкие, суетливые попытки хозяев дискурса попытаться захомутать несчастного неразумного Витька в свои агенты влияния)))
meister_luvin 05 февраля 2018 | 10:43
noxepy_1488:
Свободу Серебрянникову!
daatan 05 февраля 2018 | 10:50
Режиссёр Кирилл Серебренников, смонтировал фильм перед этапом в Сибирь.... :)
shicotus_live 05 февраля 2018 | 11:05
Режиссёр Кирилл Серебренников, который находится под домашним арестом смонтировал фильм о Викторе Цое...
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Отличная история))
И тем самым Серебрянников встал в один ряд с Сервантесом, Кропоткиным, Морозовым, Чернышевским, Фучиком и даже Лениным)) Самое главное, чтобы фильм оказался на уровне этих имен))
ivfn 05 февраля 2018 | 11:19
meister_luvin:
Так он вроде как 200 миллионов украл? Или это неважно? Однако
ivfn 05 февраля 2018 | 11:21
noxepy_1488:
Отец лидера группы "Кино" Виктора Цоя отреагировал на новость об аресте Кирилла Серебренникова
До задержания Серебренников работал над фильмом "Лето" о юности Виктора Цоя
По словам отца музыканта, перед съемками режиссер не обратился за консультациями к родителям рокера. Роберт Цой назвал странным такой подход к созданию картины о его сыне
"Это полный нонсенс. Я не понимаю, как это. Дурацкое желание", — сказал Цой в интервью НСН
"Я хочу, если он виноват, чтоб его засудили. И все", — добавил он
Роберт Цой также отметил, что "не видел и не знает Серебренникова" и "только недавно узнал вообще", кто он такой
daos15 05 февраля 2018 | 10:43
Молодца кирилл! Всё для рекламы использует) Но гемморой всё равно на всю жизнь))) (фактически)
stalinator 05 февраля 2018 | 10:46
Режиссёр Кирилл Серебренников, который находится под домашним арестом смонтировал фильм о Викторе Цое
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Хороший такой арест......
Ладно,скоро освободят страдальца, а срок домашнего ареста зачтут как за отбытие наказания.
noxepy_1488 05 февраля 2018 | 10:54
stalinator: Главное, чтобы во Францию не отпустили. А то загремит к Павленскому, в соседнюю камеру, за ворованную колбасу из супермаркета.