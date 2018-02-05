В Сирии российские военные нанесли авиаудары по провинции Идлиб

Военно-космические силы действовали в районе, откуда был сбит российский штурмовик Су-25. Минобороны сообщило о гибели нескольких десятков боевиков в результате группового удара высокоточным оружием в провинции Идлиб. В ходе операции российские самолеты одновременно нанесли несколько ударов по населенным пунктам Таль Тукан и Таль Султан в восточной части этого района. Как отмечает РИА, убиты, как минимум, 55 боевиков в районе, откуда была запущена ракета ПЗРК по российскому Су-25. Штурмовик сбили в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами, которые пытались захватить его в плен, сообщает «Интерфакс». Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам террористической группировки. Сейчас Военно-космические силы России продолжают атаковать их позиции в восточном Идлибе. Власти Приморья выразили соболезнования родным и близким погибшего пилота Романа Филиппова. Летчик долгое время служил во Владивостоке.