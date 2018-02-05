В Сирии российские военные нанесли авиаудары по провинции Идлиб
Военно-космические силы действовали в районе, откуда был сбит российский штурмовик Су-25. Минобороны сообщило о гибели нескольких десятков боевиков в результате группового удара высокоточным оружием в провинции Идлиб. В ходе операции российские самолеты одновременно нанесли несколько ударов по населенным пунктам Таль Тукан и Таль Султан в восточной части этого района. Как отмечает РИА, убиты, как минимум, 55 боевиков в районе, откуда была запущена ракета ПЗРК по российскому Су-25. Штурмовик сбили в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами, которые пытались захватить его в плен, сообщает «Интерфакс». Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам террористической группировки. Сейчас Военно-космические силы России продолжают атаковать их позиции в восточном Идлибе. Власти Приморья выразили соболезнования родным и близким погибшего пилота Романа Филиппова. Летчик долгое время служил во Владивостоке.
Комментарии23
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vaka257 05 февраля 2018 | 10:37
Путин мстит за уничтоженного пилота убивая сирийских детей.
Журналист Bild сообщил, что армия Путина-Асада применила химическое оружие, она ведет обстрел гражданских в нескольких Сирийских городах...
ruki_proch 05 февраля 2018 | 10:46
Это "высокоточное оружие" - это кассетные бомбы.
Расхерачили первые попавшийся населенный пункт. Потом рассказали сказки про 57.6 погибших террористов.
Чего удивляться, что в Сирии уже все считают Россию врагом. История Афганистана повторяется.
nanarytwo 05 февраля 2018 | 10:55
vaka257: Путен не только химическое оружие применил, но и бактериологической, и скинул самые большие бомбы на детские сады в Сирии. Журналист "радио Свобода" сообщил.
from_russia_with_boyaryshnik 05 февраля 2018 | 10:44
Этот герой сам виновен , всё сделал неправильно от начала до конца. Не готов был к боевым действиям. Расслабились соколы карлика при лёгкой работе в условиях отсутствия ПВО. А тут "вдруг" такой нежданчик.
klukvik 05 февраля 2018 | 10:46
моя бы воля, путену парашют и стечкина...
shmuel63 05 февраля 2018 | 10:51
klukvik:"... и стечкина..." - с одним патроном
max3446 05 февраля 2018 | 10:50
Сегодня утром, около 6.00 по московскому времени неизвестные метнули бутылку с зажигательной смесью в здание Союза венгерской культуры в Ужгороде.
Об этом сообщает ряд украинских СМИ, информацию подтвердила и пресс-секретарь Закарпатского областного управления Национальной полиции Украины Татьяна Щеголева.
«Около 5.00 (6.00 мск) в полицию поступило сообщение от спасателей о задымлении одного из офисов в центре города. Выяснилось, что речь идет о здании Союза венгерской культуры Закарпатья. Вероятно, имела место попытка поджога», — сказала Щеголева.
Напомним, украинские националисты и неонацисты не впервые предпринимают попытки силового давления на общину этнических венгров, компактно проживающих в Закарпатье. А официальный Будапешт в свою очередь не раз заявлял, что на любое притеснение венгерского языка и культуры на Украине последует жесткий ответ.
able_seamans 05 февраля 2018 | 10:58
max3446: Кретин, этой новости уже пару дней. Ты реально больной. Проверь остатки серого вещества на наличие глистов, может хохлы перестанут мерещаться...
blahovdav 05 февраля 2018 | 10:59
max3446: Сегодня утром, около 6.00 по московскому времени неизвестные метнули бутылку с зажигательной смесью в здание Союза венгерской культуры в Ужгороде. /// Я понимаю, что это страшнее, чем уничтожение нескольких десятков детей, стариков и женщин по которым лупанули путлеровские каратели, но вопрос, как и кто к этому относится?? Я категорически осуждаю тех, кто бросил эту бутылку и расшатывает украино- венгерские отношения. Надеюсь путлеровская адептина тоже сурово осуждает преступные приказы плешивого об ударах по населенным пунктам???
ruki_proch 05 февраля 2018 | 10:59
max3446: украинские националисты и неонацисты
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Судьба русского пилота, его боевой путь, его подвиг, его оставшаяся семья - как-то сразу же стали пофигу РУССКИМ ПАТРИОТАМ.
Это ваша ТУХОВНОСТЬ и ВИЛИЧИЕ?
poluputing 05 февраля 2018 | 11:01
max3446: опять у вас УКРАИНА зачесалась. К венерологу , если свербит, к венерологу!
sasass 05 февраля 2018 | 10:53
Если космические силы состоят из СУ-25 - эти не силы , если они сами себя защитить не могут ...
max3446 05 февраля 2018 | 10:53
кстати есть версия что ПЗРК с украинского склада, который неожиданно сгорел не так давно. А если это подтвердится, то думаю как минимум гаагский трибунал за поддержку терроризма или гуантанамо, или контртеррористиская операция России против хохлостана.
vaka257 05 февраля 2018 | 10:56
max3446: Ага,и лупанули прямо с Украины...
able_seamans 05 февраля 2018 | 11:00
max3446: Есть версия что остаток твоего мозга находится в аккурат ниже пояса..
vaka257 05 февраля 2018 | 10:54
Любви сирийского народа к "освободителю"Путину не случилось.Зато случился Афган-2 и возможны теракты в российских городах...
vaka257 05 февраля 2018 | 10:58
Что-то ненормальное с этой путинской войной в Сирии. Идёт война, как говорят нам с экранов. Путинские лётчики бомбят противников Асада. Те в ответ стреляют. кто-то решил, что счёт в войне может быть в одну чью-то пользу? "Сволочи убили нашего." Так и он не печеньки им разбрасывал...
aleks12 05 февраля 2018 | 11:03
По данным очевидцев, под авиаудар попала больница в Маарет-аль-Нуумане. Агентство отмечает, что на видео, предоставленных спасателями, видно, как из разрушенного здания больницы на носилках выносят детей.
Также сообщается о гибели пяти человек в результате авиаудара по жилому зданию в Кафр-Нубле.
В городе Идлиб, столице провинции, было разрушено минимум одно пятиэтажное здание, в результате чего, вероятно, погибло не менее 15 человек, сообщили очевидцы.
demokrat62 05 февраля 2018 | 11:04
Как сообщил Шойгу Сирийский уничтожено 300 танков,25 тысяч боевиков,355 КПП и 640 дзотов.Также уничтожено 10 тыс тонн снаряжения.
verynaive 05 февраля 2018 | 11:06
В чём дело? Путин заявил, что ИГИЛ побеждён. (И даже не надо упоминать, что он запрещён). Значит, Путин воюет с противниками Асада, что он всегда делал.
chapter_2 05 февраля 2018 | 11:11
"В Сирии российские военные нанесли авиаудары по провинции Идлиб". Чем может ответить провинция Идлиб? Может быть, серией террористических актов против россиян, путешествующих по миру?
grossalex022018 05 февраля 2018 | 11:11
Ребята Я был лучшего о Вас мнения,думал Вы умнее и догадаетесь на карту посмотреть и старые новости почитать ;))
А не через ли Итлиб вошли на территорию Турции 100 танков и пехота ? Как правильно называется группировка и не входит ли она ССА ? И кого освистали и забукали в Сочах ?
Любителям поискать украинский след - посмотрите послужной список летчика. И еще раз посмотрите на карту - чуть-чуть на север ;))
podwodnik 05 февраля 2018 | 11:16
"...нанесли несколько ударов по населенным пунктам Таль Тукан и Таль Султан...".
Месть страшна и безрассудна. Кто там в этих населённых пунктах боевики, а кто просто там живёт с самолётов не разобрать. Да похоже и не хочется разбирать.