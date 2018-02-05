ФСБ проводит обыски в доме исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова

А также вице-премьера Шамиля Исаева, сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органов. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В конце прошлой недели в здании мэрии Махачкалы проводились оперативные мероприятия в рамках дела Мусы Исаева, отстранённого мэра города. Мусаев арестован на 10 суток по обвинению в превышении полномочий. Одновременно задержан главный архитектор Махачкалы.