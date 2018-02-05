Конкурс на создание мемориала памяти Дмитрия Хворостовского будет объявлен сегодня в Красноярске
Создание мемориального комплекса займет до полугода и завершится в августе.
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Создание мемориального комплекса займет до полугода и завершится в августе.
Евгений Чичваркин усомнился в подлинности списка бизнесменов, якобы желающих вернуться в Россию. Бывший владелец «Евросети», который принимал участие во встрече Бориса Титов с российскими предпринимателями в Лондоне, рассказал ЭМ, что никто из бизнесменов в Россию не просился, никто никого не приглашал, никакого списка он не видел. Чичваркин считает, что это список мог быть подготовлен заранее.
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