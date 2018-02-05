Родственников жертв теракта над Синайским полуостровом подали иски на 90 миллионов долларов в египетский суд

Близкие рассчитывают на дополнительные компенсации от страховой компании и авиаперевозчика. В египетский суд поданы сразу две группы исков: одна – в адрес властей страны, вторая – в адрес страховщика и перевозчика – компаний «Ингосстрах» и «Когалымавиа» соответственно. Как рассказал один из адвокатов, родственники жертв теракта уже получили по 2 миллиона рублей. Однако, по словам юриста, эта сумма – лишь предоплата и не урегулирует вопрос в полной мере.

Пока «буксует» разбирательство и в отношении другого ответчика. Власти Египта не признают случившееся терактом и, соответственно, отрицают обвинения в халатности при обеспечении безопасности в аэропорту Шарм-эль-Шейха. В 2015 году лайнер авиакомпании «Когалымавиа», направлявшийся в Санкт-Петербург потерпел крушение вскоре после взлета. На его борту произошел взрыв. Все пассажиры и члены экипажа погибли. В прошлом году семьи погибших подали в замоскворецкий суд Москвы коллективный иск к страховым компаниям на общую сумму почти в полтора миллиарда евро.