МОК не стал приглашать на Олимпиаду в Пхёнчхане 13 оправданных российских спортсменов и двух тренеров

В международном Олимпийском Комитете негативно оценивают вердикт Спортивного Арбитражного суда, оправдавшего 28 россиян. Об этом сказал глава МОК Томас Бах. Он добавил, что МОК пока не получил мотивировочную часть решения Спортивного Арбитража. «Решение Спортивного Арбитражного суда не снимает подозрений в допинге. У Комиссии МОК нет достаточной уверенности в том, что эти 13 спортсменов могут считаться «чистыми», — говорится в заявлении МОК.