МОК не стал приглашать на Олимпиаду в Пхёнчхане 13 оправданных российских спортсменов и двух тренеров
В международном Олимпийском Комитете негативно оценивают вердикт Спортивного Арбитражного суда, оправдавшего 28 россиян. Об этом сказал глава МОК Томас Бах. Он добавил, что МОК пока не получил мотивировочную часть решения Спортивного Арбитража. «Решение Спортивного Арбитражного суда не снимает подозрений в допинге. У Комиссии МОК нет достаточной уверенности в том, что эти 13 спортсменов могут считаться «чистыми», — говорится в заявлении МОК.
Комментарии33
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
russkie_za_sverjenie 05 февраля 2018 | 10:10
МОК - организатор, а значит имеет полное право решать - кого звать, а кого не звать.
vladimir2018 05 февраля 2018 | 10:12
russkie_za_sverjenie: Осуществление прав и свобод, предусматриваемых настоящей Олимпийской хартией, должно быть обеспечено в отсутствие какой-либо формы дискриминации — расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса.
from_russia_with_boyaryshnik 05 февраля 2018 | 10:23
vladimir2018: Ага и препараты можно жрать под несыпным контролем Мордора. Пусть сначала САС объяснит : на каком основании вынес своё решение. "Чистота" то не доказана. А может их финансово простимулировали гонцы Мордора ;)
daatan 05 февраля 2018 | 10:27
"МОК не стал приглашать..."
=================================
А вот этого МОКу лучше было бы не делать. Теперь всё. Хана МОКу. Неподумавши ляпнул. Гы
vezdehod 05 февраля 2018 | 10:34
daatan:
А вот этого МОКу лучше было бы не делать. Теперь всё. Хана МОКу. Неподумавши ляпнул. Гы
===========================================================================
Действительно...За него взялась сама валя Сосуля. а с ней шутки плохи - порвёт. как Тузик грелку.
daatan 05 февраля 2018 | 10:46
vezdehod: Следи теперь за новостями, угрюмый. :)
vladimir2018 05 февраля 2018 | 11:06
from_russia_with_boyaryshnik: Пусть сначала САС объяснит : на каком основании вынес своё решение. "Чистота" то не доказана. А может их финансово простимулировали гонцы Мордора ;)
======
вы дурак я вас обвиню в педофилии и если вы не докажите обратного кастрирую
ЭТО WADA ДОЛЖНО ДОКАЗЫВАТЬ А НЕ СПОРТСМЕНЫ, НЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ - В САД
shicotus_live 05 февраля 2018 | 10:14
Ну что же. Теперь за нашими следующей шаг. Иски в гражданские суды с требованием компенсаций. надо раздеть до голый задницы всю эту продажную конторку. и разных шизиков.
pavel72 05 февраля 2018 | 10:22
russkie_za_sverjenie: так МОК взялись организовать Олимпиаду или корпоративчик?
lacosta1969 05 февраля 2018 | 10:23
russkie_za_sverjenie: МОК- напёрсточник, дрожащий перед американским обкомом, который его подвесил за причинное место.Попробуй сделать шаг влево или вправо - яйца оторвут.
vladimir2018 05 февраля 2018 | 10:10
ухо вы просто плодите новости?!
какой смысл одну и туже муссировать под разными заголовками?
kriimsdyk 05 февраля 2018 | 10:36
vladimir2018: у них в эфире выпуски новостей каждые полчаса и чаще, они синхронно вываливают текст выпуска на сайт. А новостей мало.
ivorytower 05 февраля 2018 | 10:48
kriimsdyk: /А новостей мало./
К тому же надо фильтровать и беречь психику укроботов и прокладок. Нельзя писать ни строчки про крымский мост, укрепление рубля, импортозамещение и "здобутки майдана".
max3446 05 февраля 2018 | 10:11
Хакеры Fancy Bears продолжают обнародовать ранее неизвестные факты, связанные с деятельностью Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК). В распоряжение RT попали несколько документов, содержащих сенсационные подробности, касающиеся проверок на допинг во время летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро.
Одним из файлов, добытых хакерами, является список австралийских спортсменов, выступавших на летних Олимпийских играх в Рио с официальными разрешениями на употребление запрещённых препаратов ввиду того, что они необходимы спортсменам по медицинским показателям — так называемая форма TUE. В список вошли 14 человек, из которых некоторые стали олимпийскими призёрами.
Золото при помощи допинга выиграли гребчиха Ким Бреннан и пловчиха Мэдисон Уилсон. Первой врачи разрешили употреблять адреналин, а второй — преднизолон. Серебряные медали достались велогонщику Джеку Бобриджу и гребцу российского происхождения Александру Белоногоффу. Они употребляли те же самые вещества. Аналогичные разрешения имела Джессика Фокс, ставшая бронзовой призёркой Олимпиады в Рио. Лучнику Райану Тьяку, занявшему третье место с командой, было дозволено принимать тербуталин.
Контроль над терапевтическим приёмом запрещённых препаратов во время Олимпиады в Рио был не самым тщательным. МОК выдал 44 сертификата прямо во время соревнований, большую часть из них — в последние дни Игр, когда в некоторых видах спорта начиналась борьба за медали. При этом из переписки между сотрудниками МОК, добытой хакерами Fancy Bears, следует, что TUE на запрещённые препараты было вовсе 52, но восемь из них не были занесены в систему ADAMS — допинговую базу данных всех профессиональных спортсменов.
kriimsdyk 05 февраля 2018 | 10:37
max3446: Ну РТ это конечно авторитетный источник. Маргошка врать не будет
max3446 05 февраля 2018 | 10:59
kriimsdyk: РТ намного авторитетнее чем западные или украинские СМИ фейкоплеты, которые неоднократно на лжи ловили
ivorytower 05 февраля 2018 | 11:19
kriimsdyk: Уже придумал что будешь говорить, когда вада подвердит инфу? В прошлый раз все подтвердилось.
seryj_wolk 05 февраля 2018 | 10:11
Радость патриотишек оказалась преждевременной. Зато их еще раз недвусмысленно послали. Вот она - объективная реальность!
ivorytower 05 февраля 2018 | 10:25
seryj_wolk: Скаклобабуин, вот здобутки майдана: на ОИ едет рекордно малое количество спортсменов от незалэжной, 33 атлета. Даже после развала Союза в 94-ом было 37.
zor 05 февраля 2018 | 10:12
Россия приветствует решение суда .ОК.
Какие будут приняты меры в России по отношению к 11 спортсменам,которых суд в Лозане признал виновными в употребления допинга?
ivorytower 05 февраля 2018 | 10:30
zor: /Какие будут приняты меры в России по отношению к 11 спортсменам,которых суд в Лозане признал виновными/
Прокладка, тебе перечислить американских спортсменов, которые после того, как были пойманы на допинге, отбыв дисквалификацию, вновь выступали на ОИ?
zor 05 февраля 2018 | 11:04
ivorytower: Вот ты ,убогий, и попался.Перечисли.
vladimirgornitsky 05 февраля 2018 | 10:36
zor:
Меры в таких случаях, вероятно, будут приняты традиционные. Согласно этой традиции спортсмены, уличенные в приеме допинга, назначаются на должности, связанные со спортом, в общественных или государственных организациях.
vsokolov 05 февраля 2018 | 10:14
Презумпцию невиновности МОК отменил, а подозрения основывает на показаниях мерзавца, который всем этим заправлял и должен сидеть в тюрьме. Возможно вместе с Мутко.
aleks12 05 февраля 2018 | 11:10
vsokolov: Подробностей о своей работе во время Олимпиады Родченков не приводит — по крайней мере, в этой публикации. После окончания соревнований он получил орден Дружбы от президента Владимира Путина.
https://lenta.ru/articles/2017/11/30/rodchenkov/
vladimirgornitsky 05 февраля 2018 | 10:16
Все логично. МОК приглашает на эти игры российских спортсменов, которые доказали свою невиновность, а не тех, кто был оправдан за недостаточностью улик. С юридической точкеи зрения эти спортсмены оправданы, но это никак не отменяет санкций, которые МОК принял против российского спорта. И CAS отнюдь не ставил под сомнение обвинения, выдвинутые против российского спорта в целом. Он лишь решил, что вина части конкретных спортсменов не доказана.
lacosta1969 05 февраля 2018 | 10:26
vladimirgornitsky: Ку-ку, малыш... Если вина не доказана, значит человек не виновен. Или тебе в твоём детском саду об этом не рассказывали. А ещё презумпция невиновности есть. Или она только на либеркиндеров распространяется?
andre_klimov 05 февраля 2018 | 10:38
lacosta1969:
Может у Вас и "ку-ку" - кого это волнует?
Не доказано, что спортсмены чистые. Доказано, что при оформлении отчёта комиссии были допущены бюрократические ошибки. Арбитраж вынес решение не в пользу спортсменов, а в против бюрократических ошибок, совершённых комиссией МакЛаррена.
Спортсменов можно было бы перепроверить, если бы государство российское в лице своих спортивных функционеров не уничтожило контрольные пробы. А так - на лицо шулерство. Как думаете, можно ли Вас лично через суд заставить играть в карты с шулером, которого за руку ловил, но не осудили? Или пошлёте куда подальше "требовательщиков"?
moncegorskyi 05 февраля 2018 | 10:42
При чем тут суд. Он может жулика оправдать. Но это не значит, что после этого хозяева и организаторы обязаны этих оправданных приглашать на праздник. Репутация российских спортсменов так запачкана, что решение всех судов ничего не изменит. Всюду будут еще долго с подозрением и недоверием смотреть на них. Это расплата за радостный вопль кремлестерха - мы победили... четыре года назад. А победа оказалась сворованной и пирровой.
a_m_59 05 февраля 2018 | 10:43
Вообще-то, вся эта история началась после дисквалификации олимпийского комитета России за организацию системы допинга на играх в Сочи...Дисквалифицировали ОКР уже полгода назад...Спрашивается, ПОЧЕМУ олимпийский комитет России за полгода так и не обжаловал в судах свою дисквалификацию??? Боятся, что всё дерьмо с государственной системой допинга вылезет наружу??? Или как??? Хотя без науськивания англосаксами МОК на Россию тоже, наверное, не обошлось - психуют, что Россия кинула их на жеребьёвке ЧМ 2018г. по футболу, считают, что наши жлобы купили тех жеребьёвщиков......
nile999 05 февраля 2018 | 10:45
как бы вы тут патриотики не обсерались, но вашу страну гнут, гнули и гнуть будут, а вы и дальше верьте про вставание с колен....вы все мечтаете, что скоро и вы весь мир нагнёте)))) мечтайте...
agronom 05 февраля 2018 | 10:46
Надо было отказаться от участия и не подвергаться периодическому немотивированному унижению. Тем более, что унижение нашей сборной будет трендом этой олимпиады на всем её протяжении.
rena1960 05 февраля 2018 | 11:13
Меня-57-летнюю женщину...трудно обвинить в русофобии и не патриотизме:жила при многих режимах...,надеюсь и путинский переживу.Но,вопросами задаваться у меня есть право:С 11 места в Ванкувере на 1 в Сочи...???