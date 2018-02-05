Снегопад, который обрушился на столичный регион, привел к заторам на дорогах
На помощь московским коммунальщикам пришли военные. За последние дни в городе выпало больше месячной нормы осадков. Для уборки такого количества снега, который выпал за выходные, по нормативу требуется около девяти дней. Однако коммунальные службы сделают все возможное, чтобы справиться быстрее, заверил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Работать придется в сложных условиях, ожидается понижение температуры воздуха до -17 градусов и снова снегопады, добавил он. Тем временем командование Западного военного округа выделило военнослужащих и специальную технику инженерной бригады и Семеновского полка. Они уже чистят улицы в некоторых районах столицы. Уровень загруженности столичных магистралей, по данным сервиса «Яндекс.пробки», сейчас достигает 6 баллов из 10-ти. В Подмосковье заторы зафиксированы на Московском большом кольце. Там скопились грузовые фуры, передает «Интерфакс». Столичный департамент транспорта просит автовладельцев сегодня, по возможности, не пользоваться личным транспортом. Зато столичные школьники сегодня получили освобождение от уроков – о свободном посещении школ написал в своем твиттере мэр Москвы Сергей Собянин. В результате снегопада, по последним данным, пострадали пять человек. Накануне также сообщалось об одном погибшем. В столице из-за снега и наледи упали более 1,5 тысяч деревьев.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 05 февраля 2018 | 10:09
Наконец-то выпал долгожданный снежок.
Все люди радуются, кроме москвичей.
На уборку снега бросили даже Семёновский полк.
Не мешают ли солдатам полка кивера во время уборки снега?
И когда им в помощь бросят конную лейб-гвардию?
daatan 05 февраля 2018 | 10:30
mikhail_spb_: Великобритания и пиндосня, даже от гораздо меньшего снега "умерла" на несколько дней напрочь. :)))))))))))))))))
cobakin 05 февраля 2018 | 10:25
Это Путин виноват.... Поназначал всяких оленеводов мерами , а теперь снег пришел за ним.
drgonish 05 февраля 2018 | 10:27
Сегодня чуть больше граждан оставили автомобили дома.
Но интеллектуалов, которые и другим мешают и сами не могут нормально передвигаться без лопаты и толкача, все еще предостаточно. Сегодняс утра троим помогал из сугробов выезжать. Уверен, они и завтра поедут, и бросят машину на весь день на дороге, и не дадут подъехать трактору, чтобы тот расчистил стояночные места. Путин виноват.
alle_op 05 февраля 2018 | 11:09
Опять неожиданно пришла зима...