Снегопад, который обрушился на столичный регион, привел к заторам на дорогах

На помощь московским коммунальщикам пришли военные. За последние дни в городе выпало больше месячной нормы осадков. Для уборки такого количества снега, который выпал за выходные, по нормативу требуется около девяти дней. Однако коммунальные службы сделают все возможное, чтобы справиться быстрее, заверил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Работать придется в сложных условиях, ожидается понижение температуры воздуха до -17 градусов и снова снегопады, добавил он. Тем временем командование Западного военного округа выделило военнослужащих и специальную технику инженерной бригады и Семеновского полка. Они уже чистят улицы в некоторых районах столицы. Уровень загруженности столичных магистралей, по данным сервиса «Яндекс.пробки», сейчас достигает 6 баллов из 10-ти. В Подмосковье заторы зафиксированы на Московском большом кольце. Там скопились грузовые фуры, передает «Интерфакс». Столичный департамент транспорта просит автовладельцев сегодня, по возможности, не пользоваться личным транспортом. Зато столичные школьники сегодня получили освобождение от уроков – о свободном посещении школ написал в своем твиттере мэр Москвы Сергей Собянин. В результате снегопада, по последним данным, пострадали пять человек. Накануне также сообщалось об одном погибшем. В столице из-за снега и наледи упали более 1,5 тысяч деревьев.