В Новосибирской области почти 1000 человек пришли к зданию администрации с требованием отставки главы района Аверина

Об этом сообщает корреспондент НГС-новости с места событий. 2 февраля из-за халатности сотрудников ЖКХ в Колывани погибли двое детей. Мальчики 6 и 11 лет упали в яму и не смогли выбраться. Задержаны 2 человека, в том числе, руководитель компании «Коммунальное хозяйство Колывани».