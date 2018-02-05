В Новосибирской области почти 1000 человек пришли к зданию администрации с требованием отставки главы района Аверина
Об этом сообщает корреспондент НГС-новости с места событий. 2 февраля из-за халатности сотрудников ЖКХ в Колывани погибли двое детей. Мальчики 6 и 11 лет упали в яму и не смогли выбраться. Задержаны 2 человека, в том числе, руководитель компании «Коммунальное хозяйство Колывани».
Комментарии21
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allasc 05 февраля 2018 | 10:11
Новосибирск - колыбель демократии????
mmm_333 05 февраля 2018 | 10:18
Нет нет друзья! Вы конечно все правильно делайте, но не попадайтесь на "царь хороший, бояре плохие". Лучше руководствуйтесь "рыба гниет с головы".
daatan 05 февраля 2018 | 10:32
"Вы как челобитную царю подаёте?"
tvitov66 05 февраля 2018 | 10:35
Даже в предвыборную пору (был сильный мороз) народ не взывает к доброму царю на счёт его плохих бояр - неужели даже до 86% ватанов уже стало доходить что это не работает?
evgolius7 05 февраля 2018 | 10:19
allasc:
Это суверенная демократия по путински....
mikhail_spb_ 05 февраля 2018 | 10:11
Имеет ли право народонаселение выбирать себе главу района и отправлять его в отставку, если он не справился?
Разве эту функция не делегирована нацлидеру?
tvitov66 05 февраля 2018 | 10:38
mikhail_spb_: похоже что народ уже не надеется на доброго царя, а желает сам бояр менять ... нацЛидеру стоило бы задуматься, но слава православным богам (воровству, кумовству и жадности) ему об этом никто не доложит
zztop1960 05 февраля 2018 | 10:13
О , в Колывани ? В Новосибирске есть свой Таллинн ( Kaleven )
from_russia_with_boyaryshnik 05 февраля 2018 | 10:14
То что в сверхдержаве бардак - это и козе понятно. Но есть родители этих детей. Что , Аверин должен следить за их детьми ? Понарожают за бабло , а воспитывать грамотно кто будет ? Пушкин что ли.
compare 05 февраля 2018 | 10:16
from_russia_with_boyaryshnik: вас,видимо тоже,заделали "за бабло"...вот только,мало "забашляли",отчего получился брак....
from_russia_with_boyaryshnik 05 февраля 2018 | 10:26
compare: Возможно, в отличие от тебя , случайно зачатого папой бухариком и мамой низкой социальной ответственности ;)))
noxepy_1488 05 февраля 2018 | 10:19
Они что, с ума сошли?!!! Их же сейчас расстреляют!!!! Безумству храбрых поём мы славу! Взвейтесь соколы орлами! Запад нам поможет!
vasya_von_smetankin 05 февраля 2018 | 10:20
Это провокация НАТО, а яму вырыл Обама, ясно же.
irina54 05 февраля 2018 | 10:21
Соболезнования родным и близким погибших детей
piter_ug 05 февраля 2018 | 10:25
А вот это уже системный абсурд!
Холопы требуют отставки нано-царя, но на выборы потащатся и отдадут голос за псевдо-царя.
Вместо того, чтобы первому, увидевшему яму, организовать ограждение, обзвон служб, администрации, прокуратуры.
Как примерно говорят десантники: «Никто кроме»... вас!
max3446 05 февраля 2018 | 10:37
Недаром Россия пожалуй единственная страна, которая может считаться демократической и такой митинг никто не разогнал, в ЕС или США снапример разу бы в ход пошли газ, резиновые пули, водометы
demokrat62 05 февраля 2018 | 10:51
max3446: Вы в цирке не клоуном работаете ?? В демократических странах имеет место смена власти,а у нас только лафеты из Кремля сменяются,да медали на подушечках.
max3446 05 февраля 2018 | 10:56
demokrat62: В России с 1991 года были президентами - Ельцин. Путин. Меведев. Больше чем в других странах мира. В той же германии лидер Меркель уже очень долго на этом посту. Великобритания вообще по диктатом царской семьи, как и во многих европейских странах монархии. В США к власти вообще кроме республиканско-демократической партии никого и близко и не допускают. То есть везде диктатуры кроме России
demokrat62 05 февраля 2018 | 11:01
max3446: А-ха-ха.Выборов в России нет,есть переназначения.И вы это прекрасно знаете.Пусть Навального сначала допустят, Дурочку пускайте в другом месте,а не на Эхе.
max3446 05 февраля 2018 | 11:06
demokrat62: Как же можно обойти статью в законе про судимости и допустить урку ничтожества наврального до выборов? кстати ни один кандидаты, не только мутант с 46 размером ноги, по этому пункту не был допущен до президентской гонки. А ничтожесту предлагали, дескать выдвини жену, фамилия то одна, но он же наотрез отказался это делать. Вдруг она популярнее его окажется
sasass 05 февраля 2018 | 11:00
Это плохой признак - такое уже было на закате СССР....