В Подмосковье восстановлено энергоснабжение, нарушенное снегопадом
Об этом сообщает компания «Мособлэнерго». Без электричества остались около 3 тысяч человек. По данным Министерства здравоохранения Подмосковья, в области пострадавших из-за непогода не было В Москве из-за падения дерева и обрыва линии электропередач погиб 1 человек, пятеро получили травмы.
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kazlevich1949 05 февраля 2018 | 09:53
Коли пошла такая общая тенденция в Цивилизации, то такое чувство, что и у Создателя его "небесная канцелярия" в чью-то "ЧВК" перешла...