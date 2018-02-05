В Подмосковье восстановлено энергоснабжение, нарушенное снегопадом

Об этом сообщает компания «Мособлэнерго». Без электричества остались около 3 тысяч человек. По данным Министерства здравоохранения Подмосковья, в области пострадавших из-за непогода не было В Москве из-за падения дерева и обрыва линии электропередач погиб 1 человек, пятеро получили травмы.