Только 2 процента россиян правильно ответили на тесты из разных областей науки из программы средней школы
Об этом сообщает «Левада-Центр». Подобные исследования проводились и в сорока других странах. Отличные знания продемонстрировали шведы, датчане и венгры, сообщает «Интерфакс».
Комментарии56
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mjolner666 05 февраля 2018 | 09:40
Быдло хотело капитализма - пусть хавает, что заказывало...
Хорошо, что после добрых и эффективных хозяев на 2% денег осталось.
zztop1960 05 февраля 2018 | 09:45
mjolner666: А шведы , датчане , венгры типа при коммунистах живут ?
mjolner666 05 февраля 2018 | 09:52
zztop1960:
Для туповатого прибалтийского быдлоса:
Sveriges socialdemokratiska arbetarepartiet
Дата основания:
23 апреля 1889
Штаб-квартира:
Свеавеген 68, Стокгольм
Идеология:
Социал-демократия, демократический социализм
Интернационал:
Социалистический Интернационал
Последние выборы: 2014
Премьер - Стефан Лёвен
evgolius7 05 февраля 2018 | 09:54
Эволюция примата в человека — это долго, очень долго.
Миллионы лет...
Деградация человека в примата —это быстро, очень быстро.
Всего 18 лет!
(с)
zztop1960 05 февраля 2018 | 10:08
mjolner666: Вообще то в Швеции монархия , а социализм капиталистический , даже более капиталистический чем у либеральных партий
mjolner666 05 февраля 2018 | 10:14
zztop1960:
Пусть будет по твоему и премьер в Швеции будет королём...
Умора с вас - холуйских дебилов, способных вылизать у любого и назло, причём до самых до какашек...
agamasat 05 февраля 2018 | 10:40
mjolner666: а сдается мне, что вы такой агрессивный и воинственный лишь потому, что крайне невежественны, господин Шариков. Не до душили население в свои золотые годы?
agamasat 05 февраля 2018 | 10:44
Недодушили...
daatan 05 февраля 2018 | 10:35
zztop1960: Не позорься. Смешно же. :)))))))))))))
vilingrad 05 февраля 2018 | 09:45
mjolner666: 2%. чекисты и попы( которые тоже чекисты) на марше. Страна сбывшегося большевизма
seryj_wolk 05 февраля 2018 | 09:57
vilingrad: Не зря же патриоты рфии считают себя самыми умными в мире. И правда жизни это неустанно подтверждает. Правда, портянки? То откуда-нибудь выпрут, то, как сейчас, макнут в дерьмо! :-)))
andre_klimov 05 февраля 2018 | 09:48
mjolner666:
Не старайтесь. Никто и не думает подозревать, что эти 2% включают Вас...
mjolner666 05 февраля 2018 | 10:10
andre_klimov:
То, что ты Андрюша, остёр на язычок и ловок в счёт этого в бритье своим острым язычком чужих задниц, тоже сомнений не вызывает...
vezdehod 05 февраля 2018 | 10:08
Как научили, в своё время, учителя. так и ответили - они могут только правильно голосовать за власть. а наука им и даром не нужна
agamasat 05 февраля 2018 | 10:32
mjolner666: и к чему привел ваш социал-большевизм, как не к десяткам миллионов жертв ради построения коммуниздма и гуманитарному краху всей системы? А при нынешнем олигархическом феодал-капитализме, не ваши ли партайгеноссе управляют россией, являясь причиной чуть ли не межзвездной (гротеск) войны?
mjolner666 05 февраля 2018 | 10:46
agamasat:
Кто тебе малограмотному дурачку внушил про десятки миллионов жертв?
По переписи населения 1939 года в СССР было 170 миллионов человек.
По переписи 1959 года в СССР стало 202 миллиона.
Это - плюс 32 миллиона человек за 20 лет...
Спрашивать тебя глупыша про то, как при Ельцине уничтожали по миллиону граждан России, или про твою негньку, где с именем бандеры уничтожили треть населения - дело бесполезное, всё равно не ответишь, или наплетёшь пропагандистскую дурь от продажного Кремлёвского пропагандона Сванидзе или своего минстеца.
boooben 05 февраля 2018 | 09:43
Быдло не захотело капитализма, а захотело быть стадом баранов.
Вот и результат. Не удивительно, потому что и сам пастух примерно того же уровня.
vaka257 05 февраля 2018 | 09:45
Только 2 процента россиян правильно ответили на тесты из разных областей науки из программы средней школы
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Абсолютно не удивляет...Наглядно это выглядит от пригожинских портянок на Эхе...Знания на нуле...Если бы не было википедии им в помощь ,то над ними можно было бы просто глумиться - не знают элементарных вещей......
andreyoo 05 февраля 2018 | 09:49
vaka257: Бабуль, вот промолчала бы, ась? Уж кто-кто а ты тут столько раз отметилась альтернативностью своего интеллекта, что впору тайм-аут брать.
sim202_ 05 февраля 2018 | 09:58
andreyoo:
Ты бы для начала правила правописания изучил, интеллехтуал...
andreyoo 05 февраля 2018 | 10:09
sim202_: Отвались, ничтожество!
vaka257 05 февраля 2018 | 09:59
andreyoo: Значит ,всё же не отрицаешь ,что являешься пригожикой портянкой на жаловании?!
andreyoo 05 февраля 2018 | 10:07
vaka257: Упс! Любопытная логика. Не могли бы более подробно продемонстрировать как вы выстроили причинно-следственную связь?
vaka257 05 февраля 2018 | 10:09
andreyoo: Хватит ...И так дала тебе прилично заработать...
andreyoo 05 февраля 2018 | 10:29
vaka257: ИЧСХ, хомячки очень любят про заработки писать. Как ответить по-существу нечего так обязательно про свои 11-80. Не надо завидовать, фройляйн, не надо!
mikhail_spb_ 05 февраля 2018 | 09:46
Научные знания только мешают народонаселению гордиться Отчизной и любить нацлидера!
m_doc 05 февраля 2018 | 09:48
Ничего удивительного. У нас кандидат в презы мадам Собчак не знает, что такое квадратный сантиметр - и ничё, "элитка".
vladimirgornitsky 05 февраля 2018 | 09:50
На мрачные мысли наводит в сообщении "Интерфакса" тот факт, что единственное, в чем неплохо разбираются россияне (4 место из 40 стран) - это строение атома. При этом худший результат (39 место) россияне показали в знаниях о генетике человека...
zigfridf 05 февраля 2018 | 09:50
Егнулось школьное образование
andreyoo 05 февраля 2018 | 09:54
Редакция постеснялась указать, что напр, за время начала подобных тестов, с 2009 года, показатель России улучшился. И вообще в сравнении с другими странами все не так плохо.
m_doc 05 февраля 2018 | 09:57
andreyoo: Тем не менее, ИМХО есть у нас перекос в пользу гуманитарных дисциплин, и среди т.н. ЛОМов - сплошь гуманитарии.
poluputing 05 февраля 2018 | 09:56
Теперь понятно отчего россиянцы- терпилы, они просто малограмотные в основной массе. Сочувствую, России кранты, а жаль, могли бы состоятся
max3446 05 февраля 2018 | 09:56
Видать 98% оказались оппозиционной либерастней и миньонами ничтожества наврального и только 2% из команды путина, которые образованные.
poluputing 05 февраля 2018 | 10:09
max3446: стиль вашего изложения (испражнения) противоречит вашему же утверждению
max3446 05 февраля 2018 | 10:16
poluputing: У меня то вообще академическое образование. В академии обучался, поэтому я очень умный, не даром являюсь экспертом с многолетней юридической практикой
poluputing 05 февраля 2018 | 10:19
max3446: ну, если в Рассеюшке такие эксперты, то да, ей амба
rus163tlt 05 февраля 2018 | 10:28
max3446: эксперт...недаром в данном случае пишется слитно, юрыст и 2% из команды путина.)
s011ma 05 февраля 2018 | 11:11
max3446: То есть за Путина у нас 2%?
alexeycapitan 05 февраля 2018 | 09:56
Левада среди своих сотрудников опрос проводил или на Эхе? В любом случае результат Левады предсказуем.
zztop1960 05 февраля 2018 | 09:56
Зато тупые европейцы не знают что такое - блат, фарца, карточки, валютчик, фунфырик,достать,кидалово, лох, спекулянт, разводка, партсобрание, ленинская комната, изба-читальня , политинформация и много чего ещё
andreyoo 05 февраля 2018 | 10:01
zztop1960: Зато тупые европейцы не знают ...
---
Зато ты решил продемонстрировать нпсколько ты старпер.
polsan 05 февраля 2018 | 10:08
andreyoo: молодец, иди получи свои 11,80 и купи себе боярышник на все и живи, как человек! :)
compare 05 февраля 2018 | 10:09
andreyoo: вай...вы оступились,написав такой дебильный ответ! а казалось,что в вас есть "искра" человеческого...нет.это соринка...
ksushka_ya 05 февраля 2018 | 09:58
Мне кажется, тут дело даже не в том, что мы вроде как ничего не знаем, а что спрашивается в этих тестах. Там те вопросы, которые в жизни не пригождаются, поэтому ответы на них и не помнят...
poluputing 05 февраля 2018 | 10:11
ksushka_ya: "пригождаются" - это великий русский? Или вы, лугандонский переселенец?
andreyoo 05 февраля 2018 | 10:36
ksushka_ya: Имхо, вопросы нормальные. Они может и не прогодятся в обычной жизни, но показывают насколько человек в принципе имеет представление о той или иной сфере.
Можно поруссуждать, достаточно ли одного-двух вопросов для оценки.
noxepy_1488 05 февраля 2018 | 10:01
Это отчетливо видно по местной публике. Достаточно полюбоваться, как в бложике Невзорова они обсуждают "тысячелетнее православие", и заявляют, что "циник", это "знающий", по-древнегречески.
piter_ug 05 февраля 2018 | 10:03
Просто росиянцы живую по правилу: «Меньше знаешь - крепше спишь».
Ну и спят столетия напролёт.
Напролёт мимо свободы, науки, цивилизации.
mumaras 05 февраля 2018 | 10:03
Как там Соловьев сказал??? Два процента дерьма???
m_doc 05 февраля 2018 | 10:06
mumaras: То про навальнят. Вот уж кто несомненно туп, как и их кумир.
rena1960 05 февраля 2018 | 10:05
Некорректный опрос был,как обычно:средняя температура по больнице...Уверена,что моё поколение,получившее образование в гадские советские времена,не уступит в энциклопедических знаниях среднему европейцу...
agamasat 05 февраля 2018 | 10:21
rena1960: Это вы о тех, кто заряжал воду перед телевизором, падал на стадионах перед Кашпировским, и вдруг обнаружил тягу к православной вере?
rena1960 05 февраля 2018 | 10:25
agamasat: Ну,так это,видимо.тот процент моих одногодок,которые не были обременены фактическими знаниями в точных и естественных науках...,только-то...
belimbai 05 февраля 2018 | 10:16
Даааа....я заметил.....именно семь вопросов позволяют оценить грамотность населения.....
vsokolov 05 февраля 2018 | 10:26
Скорее всего, те, кто может ответить, посылали подальше задающих вопросы. Я бы послал, время - деньги.
s011ma 05 февраля 2018 | 11:16
Зато нетпутинанетроссии.