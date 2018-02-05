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09:34, 05 февраля 2018

Только 2 процента россиян правильно ответили на тесты из разных областей науки из программы средней школы

Об этом сообщает «Левада-Центр». Подобные исследования проводились и в сорока других странах. Отличные знания продемонстрировали шведы, датчане и венгры, сообщает «Интерфакс».

Комментарии

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mjolner666 05 февраля 2018 | 09:40



Быдло хотело капитализма - пусть хавает, что заказывало...
Хорошо, что после добрых и эффективных хозяев на 2% денег осталось.

zztop1960 05 февраля 2018 | 09:45

mjolner666: А шведы , датчане , венгры типа при коммунистах живут ?

mjolner666 05 февраля 2018 | 09:52

zztop1960:

Для туповатого прибалтийского быдлоса:

Sveriges socialdemokratiska arbetarepartiet
Дата основания:
23 апреля 1889
Штаб-квартира:
Свеавеген 68, Стокгольм
Идеология:
Социал-демократия, демократический социализм
Интернационал:
Социалистический Интернационал
Последние выборы: 2014
Премьер - Стефан Лёвен

evgolius7 05 февраля 2018 | 09:54

Эволюция примата в человека — это долго, очень долго.
Миллионы лет...
Деградация человека в примата —это быстро, очень быстро.
Всего 18 лет!
(с)

zztop1960 05 февраля 2018 | 10:08

mjolner666: Вообще то в Швеции монархия , а социализм капиталистический , даже более капиталистический чем у либеральных партий

mjolner666 05 февраля 2018 | 10:14

zztop1960:

Пусть будет по твоему и премьер в Швеции будет королём...
Умора с вас - холуйских дебилов, способных вылизать у любого и назло, причём до самых до какашек...

agamasat 05 февраля 2018 | 10:40

mjolner666: а сдается мне, что вы такой агрессивный и воинственный лишь потому, что крайне невежественны, господин Шариков. Не до душили население в свои золотые годы?

agamasat 05 февраля 2018 | 10:44

Недодушили...

daatan 05 февраля 2018 | 10:35

zztop1960: Не позорься. Смешно же. :)))))))))))))

vilingrad 05 февраля 2018 | 09:45

mjolner666: 2%. чекисты и попы( которые тоже чекисты) на марше. Страна сбывшегося большевизма

seryj_wolk 05 февраля 2018 | 09:57

vilingrad: Не зря же патриоты рфии считают себя самыми умными в мире. И правда жизни это неустанно подтверждает. Правда, портянки? То откуда-нибудь выпрут, то, как сейчас, макнут в дерьмо! :-)))

andre_klimov 05 февраля 2018 | 09:48

mjolner666:
Не старайтесь. Никто и не думает подозревать, что эти 2% включают Вас...

mjolner666 05 февраля 2018 | 10:10

andre_klimov:

То, что ты Андрюша, остёр на язычок и ловок в счёт этого в бритье своим острым язычком чужих задниц, тоже сомнений не вызывает...

vezdehod 05 февраля 2018 | 10:08

Как научили, в своё время, учителя. так и ответили - они могут только правильно голосовать за власть. а наука им и даром не нужна

agamasat 05 февраля 2018 | 10:32

mjolner666: и к чему привел ваш социал-большевизм, как не к десяткам миллионов жертв ради построения коммуниздма и гуманитарному краху всей системы? А при нынешнем олигархическом феодал-капитализме, не ваши ли партайгеноссе управляют россией, являясь причиной чуть ли не межзвездной (гротеск) войны?

mjolner666 05 февраля 2018 | 10:46

agamasat:

Кто тебе малограмотному дурачку внушил про десятки миллионов жертв?

По переписи населения 1939 года в СССР было 170 миллионов человек.
По переписи 1959 года в СССР стало 202 миллиона.
Это - плюс 32 миллиона человек за 20 лет...

Спрашивать тебя глупыша про то, как при Ельцине уничтожали по миллиону граждан России, или про твою негньку, где с именем бандеры уничтожили треть населения - дело бесполезное, всё равно не ответишь, или наплетёшь пропагандистскую дурь от продажного Кремлёвского пропагандона Сванидзе или своего минстеца.

boooben 05 февраля 2018 | 09:43

Быдло не захотело капитализма, а захотело быть стадом баранов.
Вот и результат. Не удивительно, потому что и сам пастух примерно того же уровня.

vaka257 05 февраля 2018 | 09:45

Только 2 процента россиян правильно ответили на тесты из разных областей науки из программы средней школы
========================
Абсолютно не удивляет...Наглядно это выглядит от пригожинских портянок на Эхе...Знания на нуле...Если бы не было википедии им в помощь ,то над ними можно было бы просто глумиться - не знают элементарных вещей......

andreyoo 05 февраля 2018 | 09:49

vaka257: Бабуль, вот промолчала бы, ась? Уж кто-кто а ты тут столько раз отметилась альтернативностью своего интеллекта, что впору тайм-аут брать.

sim202_ 05 февраля 2018 | 09:58

andreyoo:
Ты бы для начала правила правописания изучил, интеллехтуал...

andreyoo 05 февраля 2018 | 10:09

sim202_: Отвались, ничтожество!

vaka257 05 февраля 2018 | 09:59

andreyoo: Значит ,всё же не отрицаешь ,что являешься пригожикой портянкой на жаловании?!

andreyoo 05 февраля 2018 | 10:07

vaka257: Упс! Любопытная логика. Не могли бы более подробно продемонстрировать как вы выстроили причинно-следственную связь?

vaka257 05 февраля 2018 | 10:09

andreyoo: Хватит ...И так дала тебе прилично заработать...

andreyoo 05 февраля 2018 | 10:29

vaka257: ИЧСХ, хомячки очень любят про заработки писать. Как ответить по-существу нечего так обязательно про свои 11-80. Не надо завидовать, фройляйн, не надо!

mikhail_spb_ 05 февраля 2018 | 09:46


Научные знания только мешают народонаселению гордиться Отчизной и любить нацлидера!

m_doc 05 февраля 2018 | 09:48

Ничего удивительного. У нас кандидат в презы мадам Собчак не знает, что такое квадратный сантиметр - и ничё, "элитка".

vladimirgornitsky 05 февраля 2018 | 09:50

На мрачные мысли наводит в сообщении "Интерфакса" тот факт, что единственное, в чем неплохо разбираются россияне (4 место из 40 стран) - это строение атома. При этом худший результат (39 место) россияне показали в знаниях о генетике человека...

zigfridf 05 февраля 2018 | 09:50

Егнулось школьное образование

andreyoo 05 февраля 2018 | 09:54

Редакция постеснялась указать, что напр, за время начала подобных тестов, с 2009 года, показатель России улучшился. И вообще в сравнении с другими странами все не так плохо.

m_doc 05 февраля 2018 | 09:57

andreyoo: Тем не менее, ИМХО есть у нас перекос в пользу гуманитарных дисциплин, и среди т.н. ЛОМов - сплошь гуманитарии.

poluputing 05 февраля 2018 | 09:56

Теперь понятно отчего россиянцы- терпилы, они просто малограмотные в основной массе. Сочувствую, России кранты, а жаль, могли бы состоятся

max3446 05 февраля 2018 | 09:56

Видать 98% оказались оппозиционной либерастней и миньонами ничтожества наврального и только 2% из команды путина, которые образованные.

poluputing 05 февраля 2018 | 10:09

max3446: стиль вашего изложения (испражнения) противоречит вашему же утверждению

max3446 05 февраля 2018 | 10:16

poluputing: У меня то вообще академическое образование. В академии обучался, поэтому я очень умный, не даром являюсь экспертом с многолетней юридической практикой

poluputing 05 февраля 2018 | 10:19

max3446: ну, если в Рассеюшке такие эксперты, то да, ей амба

rus163tlt 05 февраля 2018 | 10:28

max3446: эксперт...недаром в данном случае пишется слитно, юрыст и 2% из команды путина.)

s011ma 05 февраля 2018 | 11:11

max3446: То есть за Путина у нас 2%?

alexeycapitan 05 февраля 2018 | 09:56

Левада среди своих сотрудников опрос проводил или на Эхе? В любом случае результат Левады предсказуем.

zztop1960 05 февраля 2018 | 09:56

Зато тупые европейцы не знают что такое - блат, фарца, карточки, валютчик, фунфырик,достать,кидалово, лох, спекулянт, разводка, партсобрание, ленинская комната, изба-читальня , политинформация и много чего ещё

andreyoo 05 февраля 2018 | 10:01

zztop1960: Зато тупые европейцы не знают ...
---
Зато ты решил продемонстрировать нпсколько ты старпер.

polsan 05 февраля 2018 | 10:08

andreyoo: молодец, иди получи свои 11,80 и купи себе боярышник на все и живи, как человек! :)

compare 05 февраля 2018 | 10:09

andreyoo: вай...вы оступились,написав такой дебильный ответ! а казалось,что в вас есть "искра" человеческого...нет.это соринка...

ksushka_ya 05 февраля 2018 | 09:58

Мне кажется, тут дело даже не в том, что мы вроде как ничего не знаем, а что спрашивается в этих тестах. Там те вопросы, которые в жизни не пригождаются, поэтому ответы на них и не помнят...

poluputing 05 февраля 2018 | 10:11

ksushka_ya: "пригождаются" - это великий русский? Или вы, лугандонский переселенец?

andreyoo 05 февраля 2018 | 10:36

ksushka_ya: Имхо, вопросы нормальные. Они может и не прогодятся в обычной жизни, но показывают насколько человек в принципе имеет представление о той или иной сфере.
Можно поруссуждать, достаточно ли одного-двух вопросов для оценки.

noxepy_1488 05 февраля 2018 | 10:01

Это отчетливо видно по местной публике. Достаточно полюбоваться, как в бложике Невзорова они обсуждают "тысячелетнее православие", и заявляют, что "циник", это "знающий", по-древнегречески.

piter_ug 05 февраля 2018 | 10:03

Просто росиянцы живую по правилу: «Меньше знаешь - крепше спишь».
Ну и спят столетия напролёт.
Напролёт мимо свободы, науки, цивилизации.

mumaras 05 февраля 2018 | 10:03

Как там Соловьев сказал??? Два процента дерьма???

m_doc 05 февраля 2018 | 10:06

mumaras: То про навальнят. Вот уж кто несомненно туп, как и их кумир.

rena1960 05 февраля 2018 | 10:05

Некорректный опрос был,как обычно:средняя температура по больнице...Уверена,что моё поколение,получившее образование в гадские советские времена,не уступит в энциклопедических знаниях среднему европейцу...

agamasat 05 февраля 2018 | 10:21

rena1960: Это вы о тех, кто заряжал воду перед телевизором, падал на стадионах перед Кашпировским, и вдруг обнаружил тягу к православной вере?

rena1960 05 февраля 2018 | 10:25

agamasat: Ну,так это,видимо.тот процент моих одногодок,которые не были обременены фактическими знаниями в точных и естественных науках...,только-то...

belimbai 05 февраля 2018 | 10:16

Даааа....я заметил.....именно семь вопросов позволяют оценить грамотность населения.....

vsokolov 05 февраля 2018 | 10:26

Скорее всего, те, кто может ответить, посылали подальше задающих вопросы. Я бы послал, время - деньги.

s011ma 05 февраля 2018 | 11:16

Зато нетпутинанетроссии.

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