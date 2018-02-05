Ситуацию на рынке бензина сегодня обсудит с крупными производителями топлива Федеральная антимонопольная служба

Основная цель совещания – не допустить роста цен на бензин. Антимонопольная служба за полтора месяца до выборов президента по поручению Путина взяла ситуацию с бензином под пристальный контроль. И призвала все крупные нефтяные компании отчитаться по поводу объёмов реализации моторного топлива на экспорт. Их руководству ФАС напомнит на совещании о том, что необходимо до пятницы представить данные по экспорту топлива. Он компаниям сейчас более выгоден, чем поставки на внутренний рынок, отмечают аналитики. А это грозит новым ростом цен на бензин. Президент Путин на днях обещал этого не допустить. Он встретился с рабочими завода Россельмаш в Ростове-на-Дону. И заверил, что поговорит с главой ФАС Игорем Артемьевым о возможности снижения цен на бензин. Как отмечает газета Коммерсант, в прошлом году бензин в рознице подорожал примерно на 7,5 процентов, почти втрое обогнав инфляцию. Но в январе этого года по данным Росстата цена стабилизировалась. И сейчас литр стоит в районе сорока рублей. Участники топливного рынка не ожидают в предвыборный период нового скачка цен. Однако убеждены, что в целом в этом году можно ожидать такого же роста, как и в прошлом году, чему будет способствовать и повышение акцизов.