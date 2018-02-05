Силовики проводят оперативные мероприятия в доме врио вице-премьера Дагестана
Сотрудники силовых структур проводят оперативные мероприятия в доме временно исполняющего обязанности вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики. «Сотрудники силовых структур в понедельник утром проводят оперативные мероприятия, в том числе обыск в доме врио вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева», — сказал источник добавив, что оперативные мероприятия запланированы и на работе у Исаева. Собеседник агентства не исключил, что аналогичные мероприятия проводятся еще у нескольких членов дагестанского правительства. Причину оперативных мероприятий он не уточнил.
Комментарии4
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rabin_tagor 05 февраля 2018 | 09:38
Васильев устроил им 37 год.
"Будем наблюдать".(с)
sasass 05 февраля 2018 | 09:39
Скоро главе шею сломают - Дагестан это не сонная Россия...
murad_manapov 05 февраля 2018 | 10:27
sasass: народ одобряет его силовые действия.
sasass 05 февраля 2018 | 10:42
Народ поддается дрессировке и могут его оседлать люди совсем другого склада ума ....