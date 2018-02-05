Силовики проводят оперативные мероприятия в доме врио вице-премьера Дагестана

Сотрудники силовых структур проводят оперативные мероприятия в доме временно исполняющего обязанности вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики. «Сотрудники силовых структур в понедельник утром проводят оперативные мероприятия, в том числе обыск в доме врио вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева», — сказал источник добавив, что оперативные мероприятия запланированы и на работе у Исаева. Собеседник агентства не исключил, что аналогичные мероприятия проводятся еще у нескольких членов дагестанского правительства. Причину оперативных мероприятий он не уточнил.