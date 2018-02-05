Журналистов, блогеров и интернет-активистов в России продолжают преследовать

Государство расширяет список оснований для блокировок и запретов. К такому выводу пришла международная правозащитная группа «Агора». Она подготовила доклад о свободе интернета. В 2017 году «Агора» насчитала более 115 тысяч отдельных фактов ограничения свободы в интернете. Большинство случаев связано с блокировкой, фильтрацией или запретом информации по разным основаниям. Эти данные взяты из официальной статистики государственных органов. По данным проекта «Роскомсводбода», в 2017 году было заблокировано более 7 миллионов ресурсов.