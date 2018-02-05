Журналистов, блогеров и интернет-активистов в России продолжают преследовать
Государство расширяет список оснований для блокировок и запретов. К такому выводу пришла международная правозащитная группа «Агора». Она подготовила доклад о свободе интернета. В 2017 году «Агора» насчитала более 115 тысяч отдельных фактов ограничения свободы в интернете. Большинство случаев связано с блокировкой, фильтрацией или запретом информации по разным основаниям. Эти данные взяты из официальной статистики государственных органов. По данным проекта «Роскомсводбода», в 2017 году было заблокировано более 7 миллионов ресурсов.
Комментарии23
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ivorytower 05 февраля 2018 | 09:37
Реально взялись за подпиндосных шавок. Очень правильное и своевременное мероприятие. Демократически поддерживаю.
noxepy_1488 05 февраля 2018 | 09:48
ivorytower: Здесь главное - не останавливаться, как давеча Максим Леонардович.
poluputing 05 февраля 2018 | 10:06
noxepy_1488: во- во, принять ислам как Леонардыч и не стесняться всюду поддерживать муслимов за ваш, руссачьий счёт
noxepy_1488 05 февраля 2018 | 10:22
poluputing: Это ты, что ли, котик, "руссак"? Такой же, как Сванидзе, да?
her 05 февраля 2018 | 09:48
ivorytower: Реально взялись за подпиндосных шавок. Очень правильное и своевременное мероприятие. Демократически поддерживаю.
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гыыы, его путинская власть имеет во все щели, а он поддерживает. :-)
Только быдло будет поддерживать тех, кто его имеет. :-)
nile999 05 февраля 2018 | 09:55
her: ну как у них поговорка..их трахают, а они крепчают...видимо в жопе такая мозоль, что они уже не чувствуют как им вставляют всё глубже и глубже....быдлище мерзкое
tour 05 февраля 2018 | 10:10
nile999: -/...быдлище мерзкое/
А, чего им с перепуганной совестью переживать, они в стойле...
Агния Барто:
«...Каждый из нас переживает глубочайшее облегчение от того, что они расстреляны, что их не будет уже на земле... Они не будут отравлять воздух нашей чудесной страны!»
noxepy_1488 05 февраля 2018 | 10:29
tour: Как вам не стыдно цитировать подобные фейки, молодой человек?
ivorytower 05 февраля 2018 | 09:57
her: Пока что я наблюдаю как имеют вас, укропедерастов.
poluputing 05 февраля 2018 | 10:02
ivorytower: наблюдательный, свечку держишь? Полечи простату, может сам на что способен будешь, великососик
m_doc 05 февраля 2018 | 09:41
Агора - иноагент, контора пристрастная. Инфу подаёт под определённым углом, избегая подробностей, как положено пропагандонам.
Фтопку.
pavelmistery 05 февраля 2018 | 10:04
m_doc: Хотите сказать, что у нас полная свобода слова, например, я могу опубликовать данные о махинациях известных чиновников и мне ничего не будет? )) Хотя вон недавно заблокировали один ресурс за публикацию подобных данных. За экстремизм...
liberal_vulgaris 05 февраля 2018 | 09:48
Что это за звеь такой: интернет-активист? Наверное, храбрящийся перед монитором петушок из кодлы навального, который боится выйти на митинг :)
poluputing 05 февраля 2018 | 10:14
liberal_vulgaris: не-а, малограмотный пригожесосинский суслик, за малую мзду впахивающий денно и нощно
vasya_von_smetankin 05 февраля 2018 | 09:52
Другими словами, Духовность идёт по следам "Журналистов, блогеров и интернет-активистов."
archibald_dandy_esquire 05 февраля 2018 | 09:53
"в 2017 году было заблокировано более 7 миллионов ресурсов"
Уважаемые дамы и господа,
заблокировано 7.000.000 ресурсов в год, 16.178 ресурсов в день - сколько же сотрудников "работают" над блокировкой? это и есть 25.000.000 обещанных высокотехнологичных рабочих мест?
ivorytower 05 февраля 2018 | 10:00
archibald_dandy_esquire: Мысль о том, что йехо врет, не приходило в твой отмайданеный мозг?
max3446 05 февраля 2018 | 10:01
А Агора посчитала сколько аккаунтов россиян заблокированы Западными компаниями огульно обвиняя и в том, что они пропаганда кремля?
konogen 05 февраля 2018 | 10:08
Страна, бл.. террористов... Сплошь идиотизм.
jblack2 05 февраля 2018 | 10:11
Врать, оскорблять и распространять не проверенную информацию ещё не запретили...
poluputing 05 февраля 2018 | 10:17
jblack2: прилагательные пишутся вместе -"непроверенную", к вашему сведению,. Истый патриот должен знать хотя -бы свой язык
jblack2 05 февраля 2018 | 10:45
poluputing: спасибо.
pravdatut 05 февраля 2018 | 10:44
Атмосфера накаляется, рейтинг падает(( Может будет 5 марта??