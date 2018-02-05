В Бельгии должен начаться судебный процесс над оставшимся в живых исполнителем терактов в Париже в ноябре 15 года

Тогда погибли 130 человек. Судят его, впрочем, по другому обвинению. Громкий процесс должен был начаться полтора месяца назад. Но отложить его попросил адвокат подсудимого Салаха Абдеслама. Для того, чтобы получше ознакомиться с материалами дела. До этого адвокат отказывался защищать подсудимого из-за его нежелания сотрудничать со следствием. «Парижского террориста», как называют Абдеслама СМИ, будут судить при повышенных мерах безопасности. Его обвиняют в нападении на полицейских при попытке задержания в Бельгии. В перестрелке были ранены трое стражей порядка. Власти Бельгии предъявили Абдесламу иск на сумму более ста тысяч евро. Всякий раз его будут доставлять в суд Брюсселя на полицейском вертолёте из тюрьмы в пригороде Парижа, затем возвращать во Францию, передаёт РИА. Там Абдеслама обвиняют в организации теракта в Париже в ноябре 15-го. Тогда произошла серия атак: взрывы у стадиона, нападения в ресторанах и захват заложников в концертном зале Батаклан. 130 человек погибли, Больше 350-ти пострадали. Абдеслама после теракта скрывался полгода в Бельгии у родных и друзей. Но его удалось задержать. Процесс во Франции начнётся позже.