Два человека погибли и 116 пострадали, по последним данным, в результате железнодорожной аварии в США
Об этом журналистам сообщил губернатор штата Южная Каролина. Об аварии проинформирован президент Дональд Трамп.
Сегодня утром пассажирский поезд, следовавший по маршруту Нью-Йорк — Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом около города Пайн Ридж . В поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа.. В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов. Погибшие были сотрудниками поездной бригады.
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