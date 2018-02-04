Федеральная служба исполнения наказаний вернула в бюджет больше миллиарда рублей
Как сообщил в интервью «Российской газете» замдиректор ФСИН Валерий Максименко, часть этой суммы была сэкономлена на питании заключенных. Сегодня в день на питание одного заключенного приходится 72 рубля. По словам Максименко, была разработана специальная компьютерная программа, которая рассчитала, сколько требуется средств на питание заключенных в каждом регионе.
Ранее ФСИН сообщила, что к следующему году бюджет на питание сократят на четверть. Норма будет снижена до 64 рублей в день.
Комментарии9
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irinaapril 04 февраля 2018 | 23:06
Стыд-то какой- у убогих и беззащитный отнимать последний кусок.В концлагере, наверняка, нормы питания были более щадящие.
neburzhui 04 февраля 2018 | 23:12
Это они по видимому на мёртвых сэкономили.
n_a_t_a7777777 04 февраля 2018 | 23:13
irinaapril:
А в это время Брейвик сидит в тюрьме с бассейном и библиотекой, учится заочно в университете и подаёт жалобы., что кофе у него недостаточно горячий....
mikhail_spb_ 04 февраля 2018 | 23:09
Если уж экономить, так на питании госчиновников.
Интересно, на сколько миллионов долларов в день сжирает эта стая, включая самых главных?
n_a_t_a7777777 04 февраля 2018 | 23:09
Бред сумасшедшего. Из колоний по России расползается туберкулёз, зэки голодают, а средства возвращают в бюджет. По неволе задумываешься о геноциде спланированном и продуманном....
neburzhui 04 февраля 2018 | 23:15
n_a_t_a7777777:
А зачем капиталисту лишние рты. А эти ещё уворуют чего ?
alo0000 04 февраля 2018 | 23:17
n_a_t_a7777777: Абрамович и Усманов тоже решили вернуть понемногу, сэкономленное на шампанском и черной икре.
alo0000 04 февраля 2018 | 23:14
Встречные обязательства должны взять Минздрав, Минобр, Пенсионный фонд и социальные службы. Так вот и победим импеьялизму распоясовшаюсю!
skullll 04 февраля 2018 | 23:17
Это на Надюхе Савченко сэкономили...