Федеральная служба исполнения наказаний вернула в бюджет больше миллиарда рублей

Как сообщил в интервью «Российской газете» замдиректор ФСИН Валерий Максименко, часть этой суммы была сэкономлена на питании заключенных. Сегодня в день на питание одного заключенного приходится 72 рубля. По словам Максименко, была разработана специальная компьютерная программа, которая рассчитала, сколько требуется средств на питание заключенных в каждом регионе.

Ранее ФСИН сообщила, что к следующему году бюджет на питание сократят на четверть. Норма будет снижена до 64 рублей в день.