Причиной выброса рутения осенью прошлого года на Южном Урале мог стать эксперимент на предприятии «Маяк»
Об этом пишет французская газета газета Le Figaro. По информации издания, эксперимент по изготовлению источника радиации проводился по заказу французского Комиссариата по атомной энергии и итальянского Национального института ядерной физики. Радиоактивный источник планировалось установить рядом с большим детектором частиц в Италии.
Как рассказал газете представитель французской стороны, «Маяк» был единственным предприятием, которое подало заявку на тендер по производству радиоактивного источника. Это единственное в мире предприятие, способное его изготовить.
Однако в декабре прошлого года руководство «Маяка» сообщило заказчикам, что не может обеспечить поставки источника. Оно объяснило это тем, что производственный процесс не позволил достичь необходимого уровня радиоактивности.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 04 февраля 2018 | 23:11
В ответ на визг по быдлоящику про ядерный пепел получили рутениевое облако в виде предупреждения.
nikitin43 04 февраля 2018 | 23:19
mikhail_spb_: над россиянами хорошо экспериментировал сталин , мозги промыл до сих пор рабы , можно и потравить деньги платит европа , расходует путен .
jblack2 04 февраля 2018 | 23:19
Они бы ещё про "красную ртуть" вспомнили...