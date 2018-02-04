Военных подключили к ликвидации последствий сильнейшего снегопада в Центральной России
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. К работам приступили около сотни военнослужащих в московском регионе, в готовность также приведены отряды в Смоленской, Брянской, Владимирской и Тульской областях.
В Москве личный состав и техника убирают улицы и транспортные магистрали от снежных заносов. Военные пришли на помощь после обращений главы одного из районов Москвы, а также руководителя Красногорского муниципального округа Московской области. Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов выделил солдат и спецтехнику из состава сводных отрядов инженерной бригады и Семеновского полка.
Кроме того, в двухчасовую готовность приведены сводные отряды ликвидации последствий в Кантемировской и Таманской дивизиях, а также воинских частей, дислоцированных в Смоленской, Брянской, Владимирской и Тульской областях.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 04 февраля 2018 | 23:06
Американцы применили метеорологическое оружие, не иначе.
Кстати, а почему на уборку снега не бросают кремлёвские войска?
Ведь солдаты там все как на подбор: высокие и здоровые!
tvitov66 04 февраля 2018 | 23:08
mikhail_spb_: опять в России зимой выпал снег - УЖАС КОШМАРНЫЙ! "никогда такого не было и вот опять"(с)
oleg__ 04 февраля 2018 | 23:13
Ух ты! А космонавтов на Тверской, тоже не будет ?
alo0000 04 февраля 2018 | 23:19
Убирают снег в имении Шойгу?