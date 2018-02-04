Военных подключили к ликвидации последствий сильнейшего снегопада в Центральной России

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. К работам приступили около сотни военнослужащих в московском регионе, в готовность также приведены отряды в Смоленской, Брянской, Владимирской и Тульской областях.

В Москве личный состав и техника убирают улицы и транспортные магистрали от снежных заносов. Военные пришли на помощь после обращений главы одного из районов Москвы, а также руководителя Красногорского муниципального округа Московской области. Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов выделил солдат и спецтехнику из состава сводных отрядов инженерной бригады и Семеновского полка.

Кроме того, в двухчасовую готовность приведены сводные отряды ликвидации последствий в Кантемировской и Таманской дивизиях, а также воинских частей, дислоцированных в Смоленской, Брянской, Владимирской и Тульской областях.