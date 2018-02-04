Мэр Москвы Сергей Собянин из-за снегопада объявил свободное посещение школ
«Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной», — написал мэр в своем Твиттере. Он также порекомендовал воздержаться от поездок на личном транспорте.
Комментарии1
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mikhail_spb_ 04 февраля 2018 | 23:13
Ничего страшного, к лету всё растает.
Можно не убирать.