Z Архив новостей новости
5 18 6 514
22:05, 04 февраля 2018

Валентина Матвиенко заявила, что реформа нужна не спортивному арбитражному суду, а самому МОК и ВАДА

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что реформа нужна не спортивному арбитражному суду, а самому Международному олимпийскому комитету и Всемирному антидопинговому агентству. Она пообещала поднять этот вопрос на международном уровне. Так она отреагировала на слова президента МОК Томаса Баха, который сказал, что спортивный арбитражный суд нуждается в реформе. Он пришел к такому выводу после оправдания судом 28 российских спортсменов, обвинявшихся в употреблении допинга. Решение спортивного арбитража было разочаровывающим и неожиданным, сказал Бах и добавил, что по его мнению, это негативно скажется на борьбе с допингом в будущем.

Комментарии

18

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

kriimsdyk 04 февраля 2018 | 22:11

Полстакана Сосуля вов сем специалистка. Совковое проклятое наследие.

matros__koshkin_010 04 февраля 2018 | 22:14

«Валентина Матвиенко заявила, что реформа нужна не спортивному арбитражному суду, а самому МОК и ВАДА»

... баба Валя махнула полстакана, занюхала рукавом, потом опять полстакнчика опрокинула унутрь, покрутила головой и сиплым (от волнения) голосом произнесла: "Сам дурак!"...

metvlag 04 февраля 2018 | 22:18

matros__koshkin_010:
Не успели утихнуть страсти по решению CAS, отменившему дисквалификации 28 российских спортсменов, как грянул новый скандал. Заслуженные ветераны бобслея, тренеры и действующие спортсмены обратились с письмом к министерству спорта и Олимпийскому комитету России с просьбой об отставке руководства федерации бобслея и скелетона во главе с его президентом Александром Зубковым. В вину руководителю ставятся неиспользованные квоты на Олимпийские игры почти во всех дисциплинах, сведение личных счётов с учениками неугодных тренеров, отсутствие внятных критериев отбора и узурпация власти президентом.
Главная беда Зубкова не в этих обвинениях, а в том, что со вчерашнего дня он официально признан нарушителем антидопинговых правил. CAS оставил в силе дисквалификацию Зубкова, лишил его двух золотых медалей сочинской Олимпиады, и в свете этих событий единственным верным решением стала бы немедленная отставка опального спортсмена со всех постов. Зубков об этом даже и не хочет думать, а старшие товарищи наверху его не торопят. В четверг половина ток-шоу на всех телеканалах была посвящена решению CAS и предстоящей Олимпиаде, но ни один из десятков экспертов и чиновников даже не высказал идеи о несоответствии занимаемой должности дисквалифицированного спортсмена.

Между тем именно такие маленькие детали и формируют на Западе отношение к антидопинговой политике России. Он жульничал и сохранил высокий пост? Значит, государство действительно поощряет допинг. Хотя федерация бобслея и скелетона и является автономной общественной организацией, но все понимают, что в нашей стране для изменений было бы достаточно и одного сигнала сверху. А потом мы удивляемся, почему это чистых российских спортсменов не пускают на Олимпиаду и за что они должны страдать. Шипулин и Устюгов, Ан и Кулижников страдают за нашу терпимость и доброту к таким Зубковым, которых мы сами готовы понять и простить.

her 04 февраля 2018 | 22:19

Валентина Матвиенко заявила, что реформа нужна не спортивному арбитражному суду, а самому МОК и ВАДА
---------------
Ребята-"патриоты", цивилизованный мир не будет подстраиваться под путинскую Россию, жрущую допинг ложками. И никуда вы ребята не денетесь, вы ведь - тряпки, вы показали что не способны выйти из международного олимпийского движения. А раз не способны, то о россию продолжат вытирать ноги, и будете вы терпеть, а вас будут иметь.

jidkov 04 февраля 2018 | 22:27

Таки да: дама сия не только в сосулях толк знает...

opponent70 04 февраля 2018 | 22:57

matros__koshkin_010: "Валька-Красные трусы" , знает толк в олимпийских делах, получше, чем все остальные... А если еще глотнёт полстакана, то её слова будут приговором!!!

ura_123 04 февраля 2018 | 22:13

И кто же именно будет слушать эту,да ещё на Меджународном уровне?

nikitin43 04 февраля 2018 | 22:15

ura_123: kriimsdyk: верно , она после Ына которую послушают за бугром .

ura_123 04 февраля 2018 | 22:23

nikitin43: Это не того случаем Ына у которого сборная по футболу стала чемпионом мира?
;-)

pycckoe_cpy 04 февраля 2018 | 22:14

Тупая спившаяся шлюха будет рулить рашкой, если крыса с димоном захворают.

mikhail_spb_ 04 февраля 2018 | 22:14



Вальке-сосуле, конечно, виднее из её высокого кабинета, что нужно реформировать, а что нет.
Без неё не разберутся.

Кстати, а почему оправдано именно 28 росспортсменов?
Не по аналогии ли с 28 памфиловцами?

eduard53 04 февраля 2018 | 22:29

* * *
Путриотический шалман,
И, уличённый в дури, бешено
Гордится, словно наркоман:
Зато она у нас чистейшая!

askol2016 04 февраля 2018 | 22:32

Уж сидела бы в своей конторе, да помалкивала. Ее мнение никого не интересует.

anemon 04 февраля 2018 | 22:33

Ну, да, Валя. Надо, чтобы, Вам и Путину было выгодно.

aleks12 04 февраля 2018 | 22:48

Матвиенко обвинила МОК и ВАДА в том, что они коммерциализировали международный спорт
====================================================================
интересно,а в какой стране самые большие премиальные

vitaly_1948_07_18 04 февраля 2018 | 23:02

ЭТО третий человек в Российском Государстве!

Ей бы озаботиться российской "судебной системой", да всё недосуг.
У нас и суды, и УК, и УИН (ГУЛАГ) за 26 лет после "завершения строительства коммунизма" остались почти в первозданном лининско-сталинском виде!
Суд - это "карающий мечь партии", призванный карать "вредителй" и "врагов народа" с тесном сотрудничестве с прокуратурой. И за убийство дают сроки меньше, чем за "коррупцию".
Кстати, у нас и "парламент --- не место для дискуссий", а подразделение АП.

oleg__ 04 февраля 2018 | 23:05

Вот уж чье мнение, всем так важно !

zhrv 04 февраля 2018 | 23:08

- "Она пообещала поднять этот вопрос на международном уровне."

В смысле, на таможне, когда полетит на виллу?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 января Поздравить…

5 461 6 7420 29.01
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 1 февраля Поздравить…

5 398 6 7440 01.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 31 января Поздравить…

5 289 6 6666 31.01
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Америка разрешает себе «ответить» ядерным оружием Теперь понятно, почему все последние годы США так усердно «раскручивали» тему киберугроз и кибератак…

5 164 6 7824 13:17
Kсша, рф, политика, мнения
Новости

Клинцевич: ЗРК, с помощью которого в Сирии был сбит Су-25, попал к террористам при помощи США Франц Клинцевич добавил, что Соединенным Штатам это дорого обойдется и безнаказанными такие вещи не останутся…

5 134 6 8909
Блоги

Татьяна Мармазова экс-депутат Донецкого горсовета, один из организаторов референдума в Донецке

Почему Донбасс На колени Донбасс может встать только в двух случаях и только осознанно и самостоятельно — в шахтном забое и в молитве к Господу…

5 210 6 15366 01.02
Kдонбасс, общество, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Уголовная ответственность для тех, кто умышленно искажает правду о ВОВ В Сталинградской битве ежедневно гибли тысячи наших солдат и офицеров, но армия выстояла, разгромила Паулюса, румынские, итальянские дивизии, хорватские подразделения…

5 306 6 23194 02.02
Kистория, война, законы, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

На Западе Россию не любили во все времена До таких списков не могли додуматься даже в самые худшие периоды истории…

5 406 6 30942 30.01
Kсша, рф, политика, мнения
Блоги

Перезаписывая историю, не победить «бандеровскую идеологию» Запретительные меры, наказания и преследования мало чем помогут, если и дальше будет проводиться агрессивная зарубежная политика в отношении тех, кто спас мир от фашизма…

5 103 6 8780 01.02
Kполитика, украина, общество, мнения
Блоги

Заявление Совета ЛГБТ о том, что Павел Стоцко и Евгений Войцеховский покинули Россию Произошедшее является очередным подтверждением того, что российское государство отказывается рассматривать гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных граждан как полноправных граждан…

5 164 6 14254 29.01
Kлгбт, законы, документы, безопасность, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Вы против Путина или против Явлинского? Однажды уже получили «свежего» кандидата в президенты, молодого и с «новым лицом». Его звали Владимир Путин…

5 345 6 30222 01.02
Kпутин, явлинский, политика, выборы-2018, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Проверка на адекватность Зная стереотипы, которые все ещё сидят в мозгах западных политиков, мы тут все олигархи, сторожащие реактор в ушанках, с пузырем водки и с канистрой нефти за пазухой…

5 82 6 7214 30.01
Kсша, рф, политика, олигархи, мнения
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

Вклад в публичное унижение страны Заставят унизиться и ползти на коленях персонально каждого из вас, одевших «нейтральную» форму, а вместе с вами – всех тех, кто сражался и зарабатывал спортивную славу страны…

5 301 6 26652 29.01
Kолимпиада-2018, спорт, общество, рф, мнения
Блоги

Антон Шипулин: Putin Team — это моя команда «Я никогда не скрывал и не буду скрывать, что поддерживаю нашего президента страны Владимира Путина и разделяю его ценности и взгляды»...

5 371 6 34888 03.02
Kполитика, общество, путин, спорт, события
Голосование
Вы бы приравняли сталинизм к экстремизму?
5 71 6 6772 31.01
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

2789428

5 54 6 5171 19:05
#слушать 48:40 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kполитика, общество, видео, передачи, сетевизор

Популярное за неделю

Новости

Пилот штурмовика Су-25, сбитого на северо-западе Сирии, погиб после катапультирования Эту информацию подтверждает министерство обороны…

5 37 6 46897
Интервью Разворот (утренний)

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

О «Кремлевском докладе» Этих людей как бы загнали в комнату. Американцы сказали: «Вот вы как бы тут посидите. Мы сейчас четверых расстреляем из секретного списка. Если вам будет непонятно, мы еще четверых расстреляем». То есть внесем в санкционный…

5 230 6 169648 30.01
#слушать 12:06 8читать $скачать 2.8 МБ
Голосование
Вы считает приговор Никите Белых справедливым?
5 99 6 10128 02.02
Блоги

+ Сванидзе и Шевченко подрались в эфире радио «Комсомольская правда» Сванидзе и Шевченко подрались в эфире радио «Комсомольская правда» Оппоненты обсуждали вопрос «Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить»...

5 1282 6 247327 30.01
8читать ;смотреть
Kшевченко, сванидзе, скандалы, видео
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Какая глупость – долбить откровенно полицейское государство в его самую защищенную, закрепленную часть – в так называемую улицу, которую режим уже перекрыл дуболомами Нацгвардии, миллионами и триллионами…

5 172 6 139165 31.01
#слушать 48:27 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kполитика, общество, видео, передачи, сетевизор
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6664505
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3274668

Сегодня в эфире