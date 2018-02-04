«Валентина Матвиенко заявила, что реформа нужна не спортивному арбитражному суду, а самому МОК и ВАДА»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что реформа нужна не спортивному арбитражному суду, а самому Международному олимпийскому комитету и Всемирному антидопинговому агентству. Она пообещала поднять этот вопрос на международном уровне. Так она отреагировала на слова президента МОК Томаса Баха, который сказал, что спортивный арбитражный суд нуждается в реформе. Он пришел к такому выводу после оправдания судом 28 российских спортсменов, обвинявшихся в употреблении допинга. Решение спортивного арбитража было разочаровывающим и неожиданным, сказал Бах и добавил, что по его мнению, это негативно скажется на борьбе с допингом в будущем.