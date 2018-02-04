Валентина Матвиенко заявила, что реформа нужна не спортивному арбитражному суду, а самому МОК и ВАДА
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что реформа нужна не спортивному арбитражному суду, а самому Международному олимпийскому комитету и Всемирному антидопинговому агентству. Она пообещала поднять этот вопрос на международном уровне. Так она отреагировала на слова президента МОК Томаса Баха, который сказал, что спортивный арбитражный суд нуждается в реформе. Он пришел к такому выводу после оправдания судом 28 российских спортсменов, обвинявшихся в употреблении допинга. Решение спортивного арбитража было разочаровывающим и неожиданным, сказал Бах и добавил, что по его мнению, это негативно скажется на борьбе с допингом в будущем.
Комментарии18
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kriimsdyk 04 февраля 2018 | 22:11
Полстакана Сосуля вов сем специалистка. Совковое проклятое наследие.
matros__koshkin_010 04 февраля 2018 | 22:14
«Валентина Матвиенко заявила, что реформа нужна не спортивному арбитражному суду, а самому МОК и ВАДА»
... баба Валя махнула полстакана, занюхала рукавом, потом опять полстакнчика опрокинула унутрь, покрутила головой и сиплым (от волнения) голосом произнесла: "Сам дурак!"...
metvlag 04 февраля 2018 | 22:18
matros__koshkin_010:
Не успели утихнуть страсти по решению CAS, отменившему дисквалификации 28 российских спортсменов, как грянул новый скандал. Заслуженные ветераны бобслея, тренеры и действующие спортсмены обратились с письмом к министерству спорта и Олимпийскому комитету России с просьбой об отставке руководства федерации бобслея и скелетона во главе с его президентом Александром Зубковым. В вину руководителю ставятся неиспользованные квоты на Олимпийские игры почти во всех дисциплинах, сведение личных счётов с учениками неугодных тренеров, отсутствие внятных критериев отбора и узурпация власти президентом.
Главная беда Зубкова не в этих обвинениях, а в том, что со вчерашнего дня он официально признан нарушителем антидопинговых правил. CAS оставил в силе дисквалификацию Зубкова, лишил его двух золотых медалей сочинской Олимпиады, и в свете этих событий единственным верным решением стала бы немедленная отставка опального спортсмена со всех постов. Зубков об этом даже и не хочет думать, а старшие товарищи наверху его не торопят. В четверг половина ток-шоу на всех телеканалах была посвящена решению CAS и предстоящей Олимпиаде, но ни один из десятков экспертов и чиновников даже не высказал идеи о несоответствии занимаемой должности дисквалифицированного спортсмена.
Между тем именно такие маленькие детали и формируют на Западе отношение к антидопинговой политике России. Он жульничал и сохранил высокий пост? Значит, государство действительно поощряет допинг. Хотя федерация бобслея и скелетона и является автономной общественной организацией, но все понимают, что в нашей стране для изменений было бы достаточно и одного сигнала сверху. А потом мы удивляемся, почему это чистых российских спортсменов не пускают на Олимпиаду и за что они должны страдать. Шипулин и Устюгов, Ан и Кулижников страдают за нашу терпимость и доброту к таким Зубковым, которых мы сами готовы понять и простить.
her 04 февраля 2018 | 22:19
Валентина Матвиенко заявила, что реформа нужна не спортивному арбитражному суду, а самому МОК и ВАДА
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Ребята-"патриоты", цивилизованный мир не будет подстраиваться под путинскую Россию, жрущую допинг ложками. И никуда вы ребята не денетесь, вы ведь - тряпки, вы показали что не способны выйти из международного олимпийского движения. А раз не способны, то о россию продолжат вытирать ноги, и будете вы терпеть, а вас будут иметь.
jidkov 04 февраля 2018 | 22:27
Таки да: дама сия не только в сосулях толк знает...
opponent70 04 февраля 2018 | 22:57
matros__koshkin_010: "Валька-Красные трусы" , знает толк в олимпийских делах, получше, чем все остальные... А если еще глотнёт полстакана, то её слова будут приговором!!!
ura_123 04 февраля 2018 | 22:13
И кто же именно будет слушать эту,да ещё на Меджународном уровне?
nikitin43 04 февраля 2018 | 22:15
ura_123: kriimsdyk: верно , она после Ына которую послушают за бугром .
ura_123 04 февраля 2018 | 22:23
nikitin43: Это не того случаем Ына у которого сборная по футболу стала чемпионом мира?
;-)
pycckoe_cpy 04 февраля 2018 | 22:14
Тупая спившаяся шлюха будет рулить рашкой, если крыса с димоном захворают.
mikhail_spb_ 04 февраля 2018 | 22:14
Вальке-сосуле, конечно, виднее из её высокого кабинета, что нужно реформировать, а что нет.
Без неё не разберутся.
Кстати, а почему оправдано именно 28 росспортсменов?
Не по аналогии ли с 28 памфиловцами?
eduard53 04 февраля 2018 | 22:29
* * *
Путриотический шалман,
И, уличённый в дури, бешено
Гордится, словно наркоман:
Зато она у нас чистейшая!
askol2016 04 февраля 2018 | 22:32
Уж сидела бы в своей конторе, да помалкивала. Ее мнение никого не интересует.
anemon 04 февраля 2018 | 22:33
Ну, да, Валя. Надо, чтобы, Вам и Путину было выгодно.
aleks12 04 февраля 2018 | 22:48
Матвиенко обвинила МОК и ВАДА в том, что они коммерциализировали международный спорт
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интересно,а в какой стране самые большие премиальные
vitaly_1948_07_18 04 февраля 2018 | 23:02
ЭТО третий человек в Российском Государстве!
Ей бы озаботиться российской "судебной системой", да всё недосуг.
У нас и суды, и УК, и УИН (ГУЛАГ) за 26 лет после "завершения строительства коммунизма" остались почти в первозданном лининско-сталинском виде!
Суд - это "карающий мечь партии", призванный карать "вредителй" и "врагов народа" с тесном сотрудничестве с прокуратурой. И за убийство дают сроки меньше, чем за "коррупцию".
Кстати, у нас и "парламент --- не место для дискуссий", а подразделение АП.
oleg__ 04 февраля 2018 | 23:05
Вот уж чье мнение, всем так важно !
zhrv 04 февраля 2018 | 23:08
- "Она пообещала поднять этот вопрос на международном уровне."
В смысле, на таможне, когда полетит на виллу?