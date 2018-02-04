Чичваркин опроверг слова Титова о списке российских бизнесменов, которые хотят вернуться на родину
Бывший владелец компании Евросеть Евгений Чичваркин опроверг слова финансового омбудсмена Бориса Титова, который рассказал, что передал президенту список российских бизнесменов, против которых были возбуждены уголовные дела и которые хотят вернуться на родину. Титов встречался с предпринимателями в Лондоне. Чичваркин, который также присутствовал на этой встрече сказал «Эху Москвы», что в Россию никто из бизнесменов не просился, и никто их на родину не звал. Сам Чичваркин заранее просил не включать его ни в какие списки.
Между тем, Титов сообщил в эфире «БизнесФМ», что в списке желающих вернуться в Россию бизнесменов, в частности, — бывший первый вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, основатель холдинга «Марта» Георгий Трефилов и бизнесмен Алексей Шматко.
Комментарии23
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ura_123 04 февраля 2018 | 22:09
Прямо толпились вокруг этого амбудсмена,возьми меня на Родину!
ura_123 04 февраля 2018 | 22:11
ura_123: Локтями пихались и орали "Меня!"... "Нет,меня!" "И меня,только Чичваркину не говорите!"
;-)
patrik01 04 февраля 2018 | 22:18
Борис Титов сообщил, что в списке желающих вернуться в Россию бизнесменов, в частности, — бывший первый вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, основатель холдинга «Марта» Георгий Трефилов и бизнесмен Алексей Шматко...
Блин, смешно, немного... Борис Титов сообщил что в списке Локтионов, Трефилов и Шматко, но "Эхо Москвы", почему-то, решило уточнить эту инфу у дырявого Жени Чичваркина, который "заранее просил не включать его ни в какие списки..." Прикол какой-то, его можно использовать как пример, когда будешь говорить про дебилов.
ura_123 04 февраля 2018 | 22:21
patrik01: И не говори! Вот только Чичваркин в Лондоне и в "шоколаде",а ты тут и в "продукте вторичном".(с)
iwan_feodorovich 04 февраля 2018 | 22:32
ura_123: Да, жаль, что не посадили. Чекистам - большой минус.
malanoff 04 февраля 2018 | 22:28
patrik01: Патрик 41. Борись ! Тебя какой то самозванец Патрик 01 хочет закопать!
metvlag 04 февраля 2018 | 22:30
patrik01: Наглая ложь пропагандонов очень быстро разоблачается.
Шматко на писал вот что:
Многие будут нас упрекать, что мол вы свалили из России, а надо было бороться и сражаться с этой Путинской гидрой! Может быть. Но лично я не вижу стремления народа России к свободе. А вижу только воссозданную Путиным систему тотального подавления малейшего инакомыслия.
Более 6 лет прошло как мы свалили из России. И честно сказать, я об этом не только не жалею, но даже радуюсь каждому дню, проведенному вне этого душного и ужасного помещения камерного типа под названием Россия.
А больше всего я радуюсь, что моя дочь Алиса Алексеевна Шматко так свалила из Рашки, что даже не одного дня там не была!
Такие дела …
Автор: Alexey Shmatko на 1:07
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Это написал Шматко 9 ноября 2017 г.
Зачем Титов врет?
meister_luvin 04 февраля 2018 | 22:11
ura_123:
как еще сам Титов не остался в "Москве-на-Темзе"? Не иначе в заложниках кто-то остался на исторической Родине ...
semia 04 февраля 2018 | 22:19
Ищи дураков возвращаться в Россию с перспективой того,что не успел отнять себе Путин первый раз ,так отнимет теперь. Это картинка нужна для российских СМИ.
malanoff 04 февраля 2018 | 22:23
meister_luvin: Борис Титов - Агент Кремля и спецслужб ,а не кандидат в президенты РФ. Все точки над "И" расставлены. Зря бумагу использовали на подписи. Лес жалко.
meister_luvin 04 февраля 2018 | 22:09
Возвращаться?
Из Лондонграда?
Нема дурных!
alrichter 04 февраля 2018 | 22:10
Благо, есть люди, в данном случае Женя Чичваркин, который присутствовал на встрече с Титовым, и рассказал о чём шла речь на самом деле, обнажив при этом очередную ложь, произнесённую Титовым для внутреннего потребления. В оригинальном комментарии Чичваркина, ключевым, на мой взгляд, было следующее:
"Е.Чичваркин подчеркнул, что «если и был какой-то список, то он был готов заранее».
«Это симулякр предвыборной деятельности, абсолютно для галочки сделанный информационный повод»
P.S.СССР/Россия, наступая на одни и те же грабли 100 лет подряд, продолжает
жить по принципу, еще совсем недавно озвученному Е.Холмогоровым:
"Если будет надо-будем врать всей страной".
ded64 04 февраля 2018 | 22:09
Напомнить Путину о себе и ложью можно.... На лжи и пытаются держаться...
seryj_wolk 04 февраля 2018 | 22:19
ded64: Страна плохих дорог, замечательных дураков и тотальной лжи !Это рфия!
mikhail_spb_ 04 февраля 2018 | 22:10
Неужели российских бизнесменам не наскучила загнивающая, бездуховная Англия?
Неужели их не рвёт на Родину?
serjo1977 04 февраля 2018 | 22:14
Титов окончательно превратился в конченного клоуна, по типу Надеждина.
andy66 04 февраля 2018 | 22:15
Список тех, кто хотел бы зарыться поглубже )))
asyrj 04 февраля 2018 | 22:16
путе денюжка срочно нужна
kuznetsov5lavik 04 февраля 2018 | 22:31
Таким как Чичя и не надо сюда возвращаться. Пускай там вином торгует, не учёный всё таки.
malanoff 04 февраля 2018 | 22:42
kuznetsov5lavik: Тебе симку наверно сам Пригожин подарил , А адрес почтовый кто дал ?
guerrilleros 04 февраля 2018 | 22:42
Ваш покорный слуга не партийный придурок -
Он последний дурак из сопливых кадетов,
Он вернулся в страну комиссаров и урок,
Из Парижа вернулся - ну, ясно, "с приветом". (с)
И собственно , чё нам коммерсы , Лену Скрынник попросите вернуться . Пусть откроет секрет ,как она умудрилась , работая в правительстве под началом т. путена , натырить столько бабла ? Может слово какое волшебное знает ?
perrrkele_sattan 04 февраля 2018 | 22:51
guerrilleros: ну, слово-не-слово, но языком, похоже (стерилизовала простату воШЬдю, теперь на её место Титов просится)
perrrkele_sattan 04 февраля 2018 | 22:47
.а что, кто-то, когда-то, верил Титову?
Событием стало бы, если он не соврал