В аэропорту «Шереметьево» из-за снежных заносов самолет «Аэрофлота» не смог выехать на взлетно-посадочную полосу
Об этом в переговорах с диспетчером сообщил один из членов экипажа. Эти переговоры транслируют любители авиации в интернете.
Этот рейс должен был вылететь сегодня из Москвы еще утром. Также пилоты в радиоэфире предупреждают диспетчеров о том, что у них заканчивается рабочий день, и самолет уже не сможет взлететь в соответствии с законом.
Всего в московских аэропортах из-за непогоды задержано около 150 рейсов. Об этом «Интерфаксу» сообщили в диспетчерских службах московской воздушной зоны. Также почти вдвое выросло число самолетов, которые не смогли приземлиться в аэропортах Москвы. 11 самолетов ушли на запасные аэродромы из «Домодедово», 4 из «Шереметьево», один из «Внуково».
Многие пассажиры сегодня жалуются не только на задержку или отмену их рейсов, но и на равнодушное отношение представителей авиакомпаний к ним.
Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве с желтого до оранжевого. Это связано с опасностью стихийных бедствий, нанесения ущерба из-за сильного снега и обледенения, сообщает «Интерфакс». МЧС рекомендует горожанам оставаться дома. Водителям — отказаться от поездок по городу и на дальние расстояния. Штормовое предупреждение действует до конца этих суток.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 04 февраля 2018 | 22:07
Неужели нельзя было выделить какой-нибудь танк, который бы перетащил самолёт через сугробы?
Ведь наши танкостроители выпускают много танков!
nanarytwo 04 февраля 2018 | 22:12
mikhail_spb_: Мозги тебе бы выделить, да видно пропил все. Остался интернет на мамину пенсию.
point3d 04 февраля 2018 | 22:54
Профессионализм зашкаливает. Неужели уехали вообще все люди с мозгами?
neburzhui 04 февраля 2018 | 23:06
point3d:
Люди с мозгами уехали от сугробов в солнечный Израиль .
kunst54 04 февраля 2018 | 23:17
"У них заканчивается рабочий день, и самолет уже не сможет взлететь в соответствии с законом". А две сотни пассажиров пусть балдеют всю ночь на полу в аэропорту, потому что против этого закона нет.