В аэропорту «Шереметьево» из-за снежных заносов самолет «Аэрофлота» не смог выехать на взлетно-посадочную полосу

Об этом в переговорах с диспетчером сообщил один из членов экипажа. Эти переговоры транслируют любители авиации в интернете.

Этот рейс должен был вылететь сегодня из Москвы еще утром. Также пилоты в радиоэфире предупреждают диспетчеров о том, что у них заканчивается рабочий день, и самолет уже не сможет взлететь в соответствии с законом.

Всего в московских аэропортах из-за непогоды задержано около 150 рейсов. Об этом «Интерфаксу» сообщили в диспетчерских службах московской воздушной зоны. Также почти вдвое выросло число самолетов, которые не смогли приземлиться в аэропортах Москвы. 11 самолетов ушли на запасные аэродромы из «Домодедово», 4 из «Шереметьево», один из «Внуково».

Многие пассажиры сегодня жалуются не только на задержку или отмену их рейсов, но и на равнодушное отношение представителей авиакомпаний к ним.

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве с желтого до оранжевого. Это связано с опасностью стихийных бедствий, нанесения ущерба из-за сильного снега и обледенения, сообщает «Интерфакс». МЧС рекомендует горожанам оставаться дома. Водителям — отказаться от поездок по городу и на дальние расстояния. Штормовое предупреждение действует до конца этих суток.