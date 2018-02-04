«Аэрофлот» второй раз за сутки сообщает об  отмене десятков рейсов из-за сложных погодных условий в Москве

Этим вечером отменяются 20 вылетов, еще 13 рейсов в московский отменены в ночь с воскресенья на понедельник.

По данным сервиса «Яндекс.Расписание», в столичных аэропортах отменены 17 рейсов и задержаны — 198. В пресс-службе Шереметьево пояснили, что задержки связаны, прежде всего, «с необходимостью интенсивной очистки взлетно-посадочных полос» из-за снегопада.