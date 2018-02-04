Движение электричек приостановлено на перегоне Реутов – Балашиха
Движение электричек приостановлено на перегоне Реутов – Балашиха, — сообщает пресс-служба РЖД. Остановка произошла из-за упавшего на пути дерева. На место отправлены аварийно-восстановительные бригады.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 04 февраля 2018 | 22:16
Партизанен?
epf1856 04 февраля 2018 | 22:23
mikhail_spb_: Найн! Природен!
neburzhui 04 февраля 2018 | 22:39
Атеист Познер и бесноватый Невзоров не смогут объяснить этого явления.
Почему именно на МОСКВУ обрушилась СТИХИЯ ???
good__world 04 февраля 2018 | 22:28
Всё правильно: идёт снег, метут метели
А что вы ещё от зимы хотели?!
piter_ug 04 февраля 2018 | 22:47
А чего пишут в отраслевых правилах?
Каком расстоянии от путей должны произрастать деревья?
Может простая халатность?