Флаг МОК, под которым российские спортсмены пройдут на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане, понесет волонтер
Его назначит оргкомитет Игр. Об этом ТАСС сообщил руководитель российской олимпийской делегации Станислав Поздняков.
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Его назначит оргкомитет Игр. Об этом ТАСС сообщил руководитель российской олимпийской делегации Станислав Поздняков.
Комментарии12
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kdv75 04 февраля 2018 | 21:05
Родченко. Кому ещё нести
nikitin43 04 февраля 2018 | 21:30
kdv75: спорт должен двигать к миру и здоровью , объединению людей , но в россии это не работает .всего лишь повод для немотивированной злобы и ненависти .
pukins_1 04 февраля 2018 | 22:27
kdv75: Кому ещё нести? Самое логичное: нарядить Мутко в рубище, флаг в руки, барабан на шею, свисток в анус - чем не волонтёр?
lisitsa1962 04 февраля 2018 | 22:29
pukins_1: Мутко нельзя - ему запрещено посещать олимпийские игры до конца жизни
pukins_1 04 февраля 2018 | 22:49
lisitsa1962: Это в ранге официального лица запрещено. В качестве гопника - без проблем.
vitaminoz 04 февраля 2018 | 23:03
kdv75: да, больше некому. ведь его коллеги по лаборатории как-то странно одновременно скончались.
pushok1971 04 февраля 2018 | 21:06
Главное, чтобы не живодёр или мародёр, можно, чтобы нёс православный каскадёр!
max3446 04 февраля 2018 | 21:23
Шок! Сенсация! Максимальный репост!! ПЗРК, из которого был сбит в субботу в Сирии российский самолёт Су-25, мог попасть к боевикам через контрабандные продажи с военного склада в Калиновке Винницкой области Украины, где в сентябре произошёл сильнейший пожар, заявил РИА Новости сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов.
nikitin43 04 февраля 2018 | 21:38
max3446: свр это та самая контора через которую бут продавал оружие бандитам в колумбии .
lisitsa1962 04 февраля 2018 | 22:32
max3446: :)))))Мог попасть а мог и не попасть.. Человек, голосовавший за антисиротский закон и крымздёж, - мразь, которая доверия не заслуживает
vitaminoz 04 февраля 2018 | 23:01
max3446: и че?
hilton 04 февраля 2018 | 22:39
Ага.
"По улице шел пессимист. А за ним двое оптимистов в штатском."