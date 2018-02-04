"Матвиенко обвинила МОК и ВАДА в том, что они коммерциализировали международный спорт"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обвинила Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство в том, что они коммерциализировали международный спорт. Спикер добавила, что МОК и ВАДА поставили во главу угла не спортсменов, а получение прибыли. И предложила реформировать две эти организации, пообещав поставить этот вопрос на международном уровне.

Таким образом Матвиенко отреагировала на слова президента МОК Томаса Баха, который сказал, что спортивный арбитражный суд нуждается в реформе. Он пришел к такому выводу после оправдания судом 28 российских спортсменов, обвинявшихся в употреблении допинга.