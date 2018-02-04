Матвиенко обвинила МОК и ВАДА в том, что они коммерциализировали международный спорт
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обвинила Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство в том, что они коммерциализировали международный спорт. Спикер добавила, что МОК и ВАДА поставили во главу угла не спортсменов, а получение прибыли. И предложила реформировать две эти организации, пообещав поставить этот вопрос на международном уровне.
Таким образом Матвиенко отреагировала на слова президента МОК Томаса Баха, который сказал, что спортивный арбитражный суд нуждается в реформе. Он пришел к такому выводу после оправдания судом 28 российских спортсменов, обвинявшихся в употреблении допинга.
Комментарии37
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alrichter 04 февраля 2018 | 21:07
Товарищ полстакана, вы не просто коммерциализировали Федеральный бюджет,который принадлежит народу России, вы его банально присвоили! Поэтому не нужно высматривать соринку в чужом глазу, не замечая при этом, бревна в своём!
nikitin43 04 февраля 2018 | 21:27
alrichter: матвиенко с сыночком , чайка с сыночком .... это часть власти путена, они прекрасно понимают что без него быть им под судом , остаётся им немного , узок коридор и тот только в расеи и это третье лицо по той конституции о которую они вытели копыта.
zilbershtein__ 04 февраля 2018 | 21:57
\\ они коммерциализировали международный спорт
И поэтому вы дружно нассади в пробирки? И никакой коммерции.
Валька, завязывай с синькой.
seryj_wolk 04 февраля 2018 | 22:02
zilbershtein__: Участие является делом исключительно добровольным и должно проводиться по установленным и единым для всех правилам. А, если не нравится, то пшли вон!
jjtompson 04 февраля 2018 | 22:33
МОК, ВАДА и примкнувший к ним изменник Родченков -
так правильнее))))
sm59 04 февраля 2018 | 21:14
Разница в том, что зарубежные спрортсмены и спортивные организации САМИ зарабатывают деньги на свое существование, а в России - отжимают у населения под гиканье и свистопляски о патриотизме.
max3446 04 февраля 2018 | 21:16
не обвинила, а открыто сказало как оно и есть на самом деле. последние олимпиады это только подтверждают. Когда Канада в Ванкувере аномальное количество медалей забрала они даже не задумались искать государственую систему поддержки и допинг у их спортсменов, и тупо выдали им справки на их прием
ugiazov 04 февраля 2018 | 21:30
max3446: В Ванкувевре Мутко тратил на себя 1000 баксов гос. денег в день, хотя ему было положено только 100.
max3446 04 февраля 2018 | 21:33
ugiazov: очередные фантазии либерастни? А сколько тратил за границей ваш хозяин ничтожество навральный и его поддельник Волков, у которого вообще недвижимость в Люксембурге?
vinibi 04 февраля 2018 | 21:37
max3446: У вас у номерных пригожинских дьяволят от клонирования окончательно последние мозги размякли!!!
grashupfer 04 февраля 2018 | 21:49
max3446: А вот ты, Максик, уже не фантазируешь, ты попросту лжёшь. Причём бездарно. Мне за тебя стыдно! Как тебя только до сих пор не погнали из вашей петушатни... Загадка.
Ну да ладно.) Чёрт с ней, с этой бабкой Валей, что оно сказало то и сказало. Можно подумать, что кто-нить её будет слушать, правда?)
Лучше скажи-ка, будешь сегодня сверхкоммерцилизированный Супербоул смотреть?)
max3446 04 февраля 2018 | 21:58
grashupfer: в каком месте ложь?
grashupfer 04 февраля 2018 | 22:05
max3446: Не, парень... Ты просто-таки-напросто железобетонен до ядрёноустойчивости).
max3446 04 февраля 2018 | 22:20
grashupfer: понятно, слив засчитан. Чтож вы либерастня любите громкими обвинениями сыпать не имея ни одного веского доказательства?
repmvbx 04 февраля 2018 | 23:04
max3446: ткни в любое, не ошибёшься.
diximania1948 04 февраля 2018 | 21:21
Бабке пора на покой, она начала откровенную ахинею нести.
aleksandr39 04 февраля 2018 | 21:24
Матвиенко обвинила Россию в том ,что она финансирует боевиков из ОПГ "днр -лугандон " .
sasass 04 февраля 2018 | 21:24
Была трубой БУ , а теперь стала бревном БУ и еще немного посидит СФ превратит в БУ...))))
znajka 04 февраля 2018 | 21:29
Поскольку спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко имеет безупречную репутацию и вес как внутри страны так и на международном уровне, вопрос будет решен как только поставлен.
sbk 04 февраля 2018 | 21:43
znajka: Внутри периметра?
Так он уже решен!
poluputing 04 февраля 2018 | 21:29
не, хохлы таки развалят Рассеюшку. Матвиенко - агентесса жидобандеровцев?
nemez1 04 февраля 2018 | 21:31
В отличие от вас, они коммерциализировали, а вы допингизировали, а это две большие разницы.
virgenu 04 февраля 2018 | 21:31
Как может патологически неадекватная дама руководить Советом Федерации? Путинская Россия внесла в международный спорт мошенничество и беззаконие, организовала неподъёмный чемпионат мира по футболу ради понтов Путина, зарыла в песок миллиарды в Сочи, беспощадно воруют деньги налогоплательщика, прикрываясь спортом- и после этого смеет говорить о реформах.
headhunter_ 04 февраля 2018 | 21:41
virgenu: "Как может патологически неадекватная дама руководить Советом Федерации?"
Вы посмотрите кто руководит страной...:-D
fleyta6 04 февраля 2018 | 21:52
virgenu: Она все смеет, так как ни х.я не умеет!
headhunter_ 04 февраля 2018 | 21:36
"Матвиенко обвинила МОК и ВАДА в том, что они коммерциализировали международный спорт"
А врача вызвали? :-D
vladimir_veteran 04 февраля 2018 | 21:44
Что-то она молчала,как рыба об лед, когда Путин в МОК сочинскую олимпиаду покупал.
obevatel 04 февраля 2018 | 21:52
Полстаканом тут валя не обошлась
germanorum 04 февраля 2018 | 21:58
obevatel: целый стакан мельдония - это не шутка!
vlabumur 04 февраля 2018 | 21:57
Бизнес есть бизнес.У Матвиенко свой,у МОК свой,у арбитражного суда свой,
рынок господа.
agamasat 04 февраля 2018 | 21:58
Валя, вали уже на пенсию!
halifax 04 февраля 2018 | 22:05
так бы и сказала- требуем откат
neyexo 04 февраля 2018 | 22:06
а мы - вепонизировали
samkos 04 февраля 2018 | 22:14
Они спорт приватизировали, а путиноиды - шестую часть суши всей Земли.
lazarenko5 04 февраля 2018 | 22:32
СССР взялся проводить летнюю Олимпиаду 1980 года в Москве. Из-за советской агрессии в Афганистане практически 2/3 стран бойкотировали ее. Через 4-е года с надутой губой СССР и некоторые соцстраны бойкотировали Олимпиаду в Лос-Анжелесе (им якобы не гарантировали безопасность для спортсменов), после чего Тернер организовывал пару-тройку раз альтернативные Игры Доброй Воли, потерпел миллионные убытки и ИДВ канули благополучно в лету. В 2014 году Россия проводила зимнюю Олимпиаду в Сочи. Самая дорогая в истории Олимпиада для госбюджета страны организатора (в Лос-Анжелесе на Олимпиаду из бюджета США не было потрачено ни цента), ну а про мочевую составляющую (допинговый скандал) и говорить не приходится. А Валя полстакана еще говорит о коммерциализации? Люди проводят Олимпийские Игры с пользой для стран, городов, населения, а в России только с пользой для тех кто может урвать от строительного бюджета. К чему бы рашисты не прикоснулись везде один негатив.
mews Михаил 04 февраля 2018 | 22:36
Доброе утро, а когда это международный спорт не был коммерциализирован? При Кубертене, разве что, да и то я бы не был так уверен.
Ребята, олимпиада - это шоу. Не нравится - откройте своё. Вон в профессиональном боксе разных федераций шестьсот сто двадцать пять штук - и что? Живут. Кому нравится - смотрят.
sparky 04 февраля 2018 | 22:39
Если спортсменка Валя из России хочет бесплатный спорт, то ей в первую очередь нужно ликвидировать Минспорта РФ, каналы Матч-ТВ и призы российским спортсменам. Пусть покажет пример всему миру.