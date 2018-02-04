Причиной выброса рутения осенью прошлого года на Южном Урале мог стать эксперимент на предприятии «Маяк»
Об этом пишет французская газета газета Le Figaro. По информации издания, эксперимент по изготовлению источника радиации проводился по заказу французского Комиссариата по атомной энергии и итальянского Национального института ядерной физики. Радиоактивный источник планировалось установить рядом с большим детектором частиц в Италии.
Как рассказал газете представитель французской стороны, «Маяк» был единственным предприятием, которое подало заявку на тендер по производству радиоактивного источника. Это единственное в мире предприятие, способное его изготовить.
Однако в декабре прошлого года руководство «Маяка» сообщило заказчикам, что не может обеспечить поставки источника. Оно объяснило это тем, что производственный процесс не позволил достичь необходимого уровня радиоактивности.
Комментарии45
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practolog 04 февраля 2018 | 21:04
Надышатся всякой гадостью, а потом приходят с выпавшей прямой кишкой...
daos15 04 февраля 2018 | 21:10
practolog: Такие есть производства батенька....
patrik01 04 февраля 2018 | 21:17
Причиной выброса рутения осенью прошлого года на Южном Урале мог стать эксперимент на предприятии «Маяк»...
Когда журналисты говорят "мог стать", то у меня в памяти сразу всплывает одно либеральное говнорадио, журналисты которого ведут "расследования" не отрывая жопы от дивана и поэтому всё своё враньё, отсебятину и домыслы, они подкрепляют словами типа "мог бы стать", "мне кажется", "моё оценочное мнение", "вполне может быть"...
mordvinyka_zabiyka 04 февраля 2018 | 21:19
patrik01: Х
poluputing 04 февраля 2018 | 21:33
patrik01: радует, что хотя бы память вы сумели сохранить, в отличие от совести
serhio_25__ 04 февраля 2018 | 21:21
practolog: Очередная дочь офицера:
“Сейчас пишут, что Челябинск оцеплен. Выехать из города невозможно. Облако стоит по- прежнему. Люди задыхаются. Сегодня облако двинулось на Татарстан” – поделилась записью некоего Макара в своем ФБ известная в узких кругах публицистка Лиза Богуцкая, еще 24 ноября, и интернет взорвался истерикой.
metvlag 04 февраля 2018 | 21:28
serhio_25__: Точно, но капитана Волошина на Су-25 все-таки обнаружили, да?
выпивали вместе с испанским диспетчером из Киева и поочередно насиловали распятую пенсионерку из Славянска, чтобы она наследника Захарченко родила.
serhio_25__ 04 февраля 2018 | 21:42
metvlag: Так капитан Волошин на Украине, почему вы его прячете? А авиадиспетчер куда делся? Опять Россия виновата, что на Украине его прячут?
Дело о преступлениях батальона «Торнадо» — уголовное дело, открытое в связи с многочисленными тяжкими преступлениями, совершёнными на территории Луганской области с декабря 2014 по июнь 2015 года личным составом украинского добровольческого батальона «Торнадо» в ходе вооружённого конфликта на Донбассе.
добровольцы из батальона «Торнадо» были признаны виновными по уголовным статьям (похищения людей, сексуальное насилие и т. п.)
metvlag 04 февраля 2018 | 22:04
serhio_25__: Капитан Волошин на Су-25 был сбит в Сирии, а испанского диспетчера продали в гарем Эрдогану.
В подвале девятиэтажного здания 4-го корпуса общежития (Молодежный квартал, 20а) находилась тюрьма, так называемый «изолятор временного содержания». Этот подвал стал одним из самых известных на Донбассе после того, как подконтрольные Игорю Плотницкому люди показательно ликвидировали эту тюрьму и запустили в СМИ «ЛНР» обличительную кампанию о зверствах конкурентов.
Пыточная
Из персонала пытками занимались «Луиш», «Хохол», «Фобос» и другие. Часто с новоприбывшим пленным начинали проводить «воспитательную работу» прямо в коридоре.
Но самые ужасные воспоминания бывших пленников касаются штатного палача Сергея Коноплицкого, прозвище которого говорит само за себя – «Маньяк». Говорили, его любимый инструмент – полиуретановый молоток, которым рихтуют автомобили. Впрочем, у «Маньяка» была целая коллекция орудий, таких как пластиковые трубы, наполненные чем-то тяжелым, топор, электрошокер, набор хирургических инструментов. Так, один пострадавший рассказал, как «Маньяк» разрезал ему хирургической пилой перепонки между пальцами.
Пыточная работала постоянно, особенно вечером и ночью. Все время кто-то кричал. Некоторых использовали в качестве боксерской груши для отработки ударов. Во время ночных пыток в камере напротив пыточной не спали, потому как перевозбужденный ощущением собственной власти «Маньяк» часто вбегал туда, чтобы выхватить следующую жертву.
В местной прессе рассказывалась история женщины и ее матери, которых забрали «на подвал», чтобы заставить подарить их дом «Бэтмену», и упоминалась роль «Маньяка»: «Во время нахождения потерпевших в тюрьме моральное давление на них оказывал Коноплицкий С.С. (Позывной «Маньяк»), угрожавший снять у женщин кожу с лица и убить их в случае, если домостроение не будет переоформлено на Беднова А.А.».
serhio_25__ 04 февраля 2018 | 22:14
metvlag: ""Капитан Волошин на Су-25 был сбит в Сирии, а испанского диспетчера продали в гарем Эрдогану. "" - ахахаха, это официальная версия Украины, которую вы в суде будете говорить?
metvlag 04 февраля 2018 | 22:24
serhio_25__: Д6еьи, а как ты догадалась?
так ип будут говорить.
А Пэрдоган испанца не выдаст, он теперь его любимая жена. Почти как ты у мастера цеха.
serhio_25__ 04 февраля 2018 | 22:42
metvlag: В МОК тоже говорили, пока дело до суда не дошло и МОК там жидко обосрался.
seryj_wolk 04 февраля 2018 | 21:50
metvlag: Единственное предприятие, способное изготовить, оказалось неспособным, да еще и обгадило полмира.
daos15 04 февраля 2018 | 21:06
Может и могло, а может и нет. А может и не было ))) Что там у нас с решением по Боингу, Ась?
mordvinyka_zabiyka 04 февраля 2018 | 21:21
daos15: послали лётчика филипова на поиски диспетчера карлоса
metvlag 04 февраля 2018 | 21:31
daos15: Гиркина приговорили к выплате 200 миллионов за сбитый Боинг.
Родственникам погибших граждан США.
Теперь ему только в Северной Корее прятаться.
serhio_25__ 04 февраля 2018 | 21:54
metvlag: А я тебя к 500млрд. приговорил, прячься в Сомали.
metvlag 04 февраля 2018 | 22:08
serhio_25__: Деби дорогая,
у тебя нет возможности мепня поймать.
А США постоянно отлавливают граждан России, которые совершают преступления против их граждан.
Мид российский недавно по этому поводу в истерике бился.
serhio_25__ 04 февраля 2018 | 22:16
metvlag: ""А США постоянно отлавливают граждан России"" - в эту игру можно играть вдвоем. Тогда в истерике будешь биться ты.
metvlag 04 февраля 2018 | 22:22
serhio_25__: Не получится,
ручки коротки, а протянешь их, так обломают и протянешь ноги.
Деби, по запросу США граждан России арестовывают во всем мире.
Кто арестует граждан США по запросу России?
Всосал? теперь сглотни.
serhio_25__ 04 февраля 2018 | 22:25
metvlag: ""Не получится,
ручки коротки, а протянешь их, так обломают и протянешь ноги. "" - получится, как получается у других стран. Просто наша элите не хочет с США ссорится, но это дело поправимо.
""Кто арестует граждан США по запросу России?
Всосал? теперь сглотни. "" - существо, граждан США можно арестовать в России. Ты очень тупой, да?
metvlag 04 февраля 2018 | 22:38
serhio_25__: Деби, граждан США нельзя арестовать в России.
Всоси это.
ведь тогда арестую скажем дочку Лаврова в США.
Или Дочку Писькова во Франции. ну или еще кого
Да там выбор большой будет, их там тысячи..
А могут ведб и капиталы арестовать российские.
Деби,
российская элита боится США страшно и ссориться не будет и э
то непоправимо.
Потому что, если ты и такая же мразь как ты хвост на нее поднимет, то утопят вас в дерьме беззвучно.
Ты это не понял еще? Пойми.
serhio_25__ 04 февраля 2018 | 22:45
metvlag: ""Деби, граждан США нельзя арестовать в России.
Всоси это. "" - кто тебе такое сказал? Порошенко? Или так в методичках написано?
""ведь тогда арестую скажем дочку Лаврова в США. " - не могут, потому что она в России живет. Запроси новую методичку.
""Или Дочку Писькова во Франции. ну или еще кого "" - кого? Меня так прикалывает, что ты американской демократии предлагаешь детей в заложники брать.
""А могут ведб и капиталы арестовать российские. "" - тебе не сказали, что против России действуют санкции с 2014г?
metvlag 04 февраля 2018 | 23:18
serhio_25__: ДЮдеби, какие санкции, ну ты и дура. Ьы всосада, но не усвоила.
В США российских= ьденег на 100 миллиардов, это деньги Резервного фонда, и частных примерно столько же. У одного Абрамовича 4 особняка в Нью-Йорке.
Нока под санкциями 25 человек вроде и это второстепенные фигуры, дурочка.
Деби, ты хочешь американцев в заложники ьрать, а им ответить тем же не разрешаешь?
Вот поэтому, деби, американцев нельзя в России арестовать.
Получишь своим салом по своим сусалам и юшкой умоешься.
Деби,
российская элита боится США страшно и ссориться не будет и это непоправимо.
Потому что, если ты и такая же мразь как ты хвост на нее поднимет, то утопят вас в дерьме беззвучно.
Ты это не понял еще? Пойми.
А то ты всосал, но не усвоил. Усваивай.
А про дочку Лаврова деби, я теья чуток одеог на вертел.
Я давно прочипталш про его беду.
В семье Лаврова большая беда — дочь вынуждена срочно покинуть США
Появились подробности о «личной трагедии» главы МИД России Сергея Лаврова, о которой ранее заявил экс-представитель Украины в переговорной группы по Донбассу в Минске Роман Бессмертный.
Кстати, а где дочка Путина живет, которая за голландцем замужем?
Внуки Путина где? В Голландии?
black_velvet 04 февраля 2018 | 21:56
metvlag: 400 млн$, если быть точным
poluputing 04 февраля 2018 | 21:16
и ещё неоднократно на терпилах эксперименты ставить будут, Чернобыль ничему не учит. Да и в общем, Рассеюшка на исторические грабли мазохистски всем телом наваливается. вопя от наслаждения
serhio_25__ 04 февраля 2018 | 21:19
poluputing: ""Чернобыль ничему не учит"" - укропчик, Чернобыль - это Украина. Зачем ты нам про катастрофы своей страны рассказываешь?
threnody 04 февраля 2018 | 21:24
serhio_25__: Чернобыль - это советский союз. где всё за тебя решает политбюро, где что кому делать, на ком испытывать, а ты и слова против сказать не смеешь, а иначе, в лучшем случае, в магадан.
serhio_25__ 04 февраля 2018 | 21:45
threnody: ""Чернобыль - это советский союз"" - ух ты, как самолет Мрия, так это украинский самолет, а как Чернобыль, так это СССР. Все хорошее или все родившиеся на территории современной Украины зачисляется в украинское, а все плохое в советское. Прикольно вы, укры, устроились.
snips 04 февраля 2018 | 21:25
serhio_25__: чернобыльская катастрофа это ссср понял дебил потомственный?
poluputing 04 февраля 2018 | 21:26
serhio_25__: глубоко образованный вы наш, Чернобыль наше общее мерзкое прошлое. А катастрофа из-за эксперимента, санкционированного из Москвы
serhio_25__ 04 февраля 2018 | 21:47
poluputing: Если это общее, то тогда про терпил себе пиши. Вот об этом я тебе и сказал, если ты не поняла.
С санкции из Москвы построена вся промышленность, все больницы, все школы, дороги... на Украине. Вы за 27 независимости только развалить страну смогли, списав все плохое на СССР и приписав все хорошее Украине.
poluputing 04 февраля 2018 | 21:56
serhio_25__: и вы и мы ездим на чужих машинах. Смотрим не свои телевизоры, говорим по чужим телефонам. А ПК у вас зеленоградский? Так на сколько меньше вы развалили Россию. и вы и мы - страны 3-его мира. Разница толь в том , что вам уютно, а нам - нет
serhio_25__ 04 февраля 2018 | 22:21
poluputing: Я езжу на машине собранной в России, я смотрю телевизор собранный в Росии, только какое отношение это имеет к Украине?
То что вы страна 3го мира с уровнем дохода ниже африканского, какое отношение это имеет к России? Разница в том, что в Россию ездят на заработки миллионы украинцев, а россияне не ездят на Украину.
А знаешь почему мне уютно? Потому что моя зп, обычного рабочего, это 535$. Моей зп хватает на ЖКХ без субсидий, на мясо каждый день, у меня жарко в квартире, у меня горячая вода, я спокойно хожу по городу не только днем, но и ночью и сейчас выбираю куда летом поехать на море.
uxo41 04 февраля 2018 | 22:29
poluputing: /// «Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России, и что будет с моей страной через два—три поколения. Впрочем, что тут думать. Всё более или менее ясно.»
(Иван Бунин).
uxo41 04 февраля 2018 | 22:27
serhio_25__: /// а уточните што за промышленность и дороги построили хде ето можно посмотреть ... а вот дворцы друзей путена везде сверкают позолоченными крышами.
na555 04 февраля 2018 | 21:46
Радиоактивный источник планировалось установить рядом с большим детектором частиц в Италии.
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Детектор иначе работать (определять) не может, для этого надо еще заразить итальянцев. Чтобы доставить источник надо по дороге еще дать понюхать почти всей европе?
fleyta6 04 февраля 2018 | 21:48
Прежде чем пи..деть по поводу Маяка, вспомните его историю, трупы и покойников, а потом Чернобыль и Первомайский парад в Киеве под радиоактивным облаком и поймете - эта власть не изменилась и для неё народ - дерьмо расходное!
andrey72t 04 февраля 2018 | 21:51
эксперимент, не эксрименты.... говно в Африке гофно. Вы, орки нахер ни кому ни здались , а гофно жрите сами.
midnightblues 04 февраля 2018 | 21:58
Именно на безропотных папуасах и проводятся эксперименты
если бы французы у себя такое учинили-сели бы пожизненно все
niknik 04 февраля 2018 | 22:02
Только позавчера слушал по Россия 24 очередную ложь, что мол это в Румынии что-то грохнулось радиактивное. Совсем народ за лохов держут.
headhunter_ 04 февраля 2018 | 22:21
niknik: "Совсем народ за лохов держут."
Держут. Вчера типа 30 боевиков "высокоточным оружием" к Аллаху "послали". А потом говорят, что делают все, чтобы вернуть тело российского летчика. Идиоты всех держат за идиотов...:-D
mamiluk 04 февраля 2018 | 22:13
Стало быть, хотели выжать газ...,а по полной!...т.е: хотели пернуть,а в итоге -обосрались...
uxo41 04 февраля 2018 | 22:18
"Причиной выброса рутения осенью прошлого года на Южном Урале мог стать эксперимент на предприятии «Маяк»" ...
а причиной победы расийской сборной в сочи мог стать "мельдоний"
умом расею не понять!
vasily_k 04 февраля 2018 | 22:30
мы и не сомневались... Брехуны..