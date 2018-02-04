Чичваркин: На встрече с Титовым в Лондоне речь не заходила о списке бизнесменов, которые хотят вернуться в Россию

Бывший владелец компании Евросеть Евгений Чичваркин опроверг слова финансового омбудсмена Бориса Титова, который рассказал, что передал президенту список российских бизнесменов, против которых были возбуждены уголовные дела и которые хотят вернуться на родину. Титов встречался с предпринимателями в Лондоне. Чичваркин, который также присутствовал на этой встрече сказал «Эху Москвы», что в Россию никто из бизнесменов не просился, и никто их на родину не звал. Сам Чичваркин заранее просил не включать его ни в какие списки.

Между тем, Титов сообщил в эфире «БизнесФМ», что в списке желающих вернуться в Россию бизнесменов, в частности, — бывший первый вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, основатель холдинга «Марта» Георгий Трефилов и бизнесмен Алексей Шматко.