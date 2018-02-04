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Эксклюзив Эха 21:00, 04 февраля 2018

Чичваркин: На встрече с Титовым в Лондоне речь не заходила о списке бизнесменов, которые хотят вернуться в Россию

Бывший владелец компании Евросеть Евгений Чичваркин опроверг слова финансового омбудсмена Бориса Титова, который рассказал, что передал президенту список российских бизнесменов, против которых были возбуждены уголовные дела и которые хотят вернуться на родину. Титов встречался с предпринимателями в Лондоне. Чичваркин, который также присутствовал на этой встрече сказал «Эху Москвы», что в Россию никто из бизнесменов не просился, и никто их на родину не звал. Сам Чичваркин заранее просил не включать его ни в какие списки.
Между тем, Титов сообщил в эфире «БизнесФМ», что в списке желающих вернуться в Россию бизнесменов, в частности, — бывший первый вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, основатель холдинга «Марта» Георгий Трефилов и бизнесмен Алексей Шматко.

Комментарии

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alrichter 04 февраля 2018 | 21:03

Благо, есть люди, в данном случае Женя Чичваркин, который присутствовал на встрече с Титовым, и рассказал о чём шла речь на самом деле! Ключевое, на мой взгляд, это:" Е.Чичваркин подчеркнул, что «если и был какой-то список, то он был готов заранее». «Это симулякр предвыборной деятельности, абсолютно для галочки сделанный информационный повод»P.S.Россия продолжает жить по принципу, озвученному Е.Холмогоровым:"Если будет надо-будем врать всей страной".

metvlag 04 февраля 2018 | 21:09

alrichter: Ну и соврали, ну и что. Это на Эхе сообщили, но кто его слушает. А остальные 86% схавали и усвоили, что уехавшие из России на коленях готовы в этот рай приползти.
Хотя Шматко вот что недавно написал.

Многие будут нас упрекать, что мол вы свалили из России, а надо было бороться и сражаться с этой Путинской гидрой! Может быть. Но лично я не вижу стремления народа России к свободе. А вижу только воссозданную Путиным систему тотального подавления малейшего инакомыслия.
Более 6 лет прошло как мы свалили из России. И честно сказать, я об этом не только не жалею, но даже радуюсь каждому дню, проведенному вне этого душного и ужасного помещения камерного типа под названием Россия.
четверг, 9 ноября 2017 г.

pyfrjvsqfldjrfn 04 февраля 2018 | 21:21

//Евгений Чичваркин опроверг слова финансового омбудсмена Бориса Титова//

Ну, и кто после этого п@@рас...

patrik01 04 февраля 2018 | 21:41

pyfrjvsqfldjrfn:

Усы, если твоя мазня "п@@рас" означает слово "педераст", то в случае с Евгением Чичваркиным ты поступил опрометчиво, не то ляпнул, как говорится "пукнул в лужу", потому что для тебя, судя по всему, ЛГБТ-сообщество синоним "лжецов", а для мистера Чичваркина - это его жизнь.

headhunter_ 04 февраля 2018 | 21:52

patrik01: "Усы, если твоя мазня "п@@рас" означает слово "педераст"

Нда, путенские п@@расы a la Педрик ловят всех на слове...:-D

olnev1952 04 февраля 2018 | 22:04

patrik01: Странная закономерность - как запутитнец, так всегда - ПЕДЕРАСТИЯ - любимая тема

jblack2 04 февраля 2018 | 21:24

metvlag: Да, есть чем гордиться! Никто за жопу не прихватит за "честно нажитые миллионы". Можно и расслабиться - с Темзы выдачи нет!..

stalin_zhiv 04 февраля 2018 | 21:36

Так я что-то не пойму, "английский капкан" захлопнулся или заржавел?...

metvlag 04 февраля 2018 | 21:52

jblack2: Я настойчиво пытался рассказать следствию о коррупции в высших эшелонах власти Пензенской области, но слушать меня никто не хотел. Например, я попросил следователей предоставить мне выписки из областной налоговой инспекции о возмещении НДС по всем районам области и с маркером в руках взялся выявлять незаконные возмещения НДС по области. Кстати в итоге выявил несколько фирм, как позднее выяснилось все они принадлежали депутату от Единой России Олегу Тюгаеву. Так, что заслуга раскрытия банды Тюгаева похитившей из бюджета 63 млн рублей тоже принадлежит мне. Нашел я так же явно фиктивное возмещение НДС в размере 45 млн рублей (три квартала подряд по 15 млн рублей ровно) которое было совершено Тепличным комбинатом в Мокшане. Но когда я это сказал лично начальнику СКР по Пензенской области Олегу Трошину он сказал, что в туда не стоит лезть так как это предприятие лично контролирует губернатор Пензенской области Василий Бочкарев и туда лезть не нужно!
А. Шматко

savl_1 04 февраля 2018 | 23:02

metvlag: ...он сказал, что в туда не стоит лезть
- Шедевр русского языка!

poluputing 04 февраля 2018 | 22:00

jblack2: кака така выдача, Лугового выдайте, может чего и получите

jblack2 04 февраля 2018 | 22:11

poluputing: Россия своих граждан не выдает никому.

donskaya_na 04 февраля 2018 | 23:00

jblack2: "... с Темзы выдачи нет!.."
---------------
Зато есть Биль о криминальных доходах, подписанный Королевой в ноябре 2018 года. Вот и зашевелились...

idshoohov 04 февраля 2018 | 22:09

metvlag:
А я вообще не понимаю, зачем возвращаться в Россию? Только, если у них не получается вести бизнес по международным правилам
и они надеются стать кошельками Путина, т.е. Путин поможет им за определённую мзду.

metvlag 04 февраля 2018 | 22:11

idshoohov: Вы еще не поняли, что это пустое вранье путинских пропагандонов?

patrik01 04 февраля 2018 | 21:09

Сам Чичваркин заранее просил не включать его ни в какие списки...

Значит какой-то разговор про списки всё-таки был, раз этот дырявый Чичваркин заранее попросил ни в какие списки его не включать?

poluputing 04 февраля 2018 | 21:24

patrik01:"дырявый" Чичваркин эксклюзивным пойлом торгует в фешенебельном районе Лондона, а вы совестью вот здесь. Прочувствуйте разницу или шкура носорожья?

vlabumur 04 февраля 2018 | 21:35

poluputing: дырявый" Чичваркин эксклюзивным пойлом торгует в фешенебельном районе Лондона,
++++++++++++++++++++++++
Это понятно.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Сам Чичваркин заранее просил не включать его ни в какие списки.
Так списков не было? или были.
Вот это. Непонятно.

poluputing 04 февраля 2018 | 22:06

vlabumur: дык , думаете ФСБ до этого удочки не забрасывала? А Титову привирать не впервой

fleyta6 04 февраля 2018 | 21:38

poluputing: Он не пьет эксклюзив, его потолок - боярышник!

nikitin43 04 февраля 2018 | 21:24

patrik01: какой список , ты уж не дырявый точно знаешь .

income 04 февраля 2018 | 21:29

alrichter: Эх, если бы это была его, Б,Титова, предвыборная деятельность! Это предвыборная деятельность, которую Б.Титов пытается вести в пользу В.Путина - наперегонки с другими как бы кандидатами.

max3446 04 февраля 2018 | 21:20

Киевские власти внесли членов немецкой парламентской делегации, которая 3 февраля прибыла в Крым с официальным визитом, в базу «Миротворца».
На скандальном сайте «Миротворец» немцы с сегодняшнего дня внесены в базу как «личности, совершившие нарушения по пересечению государственной границы Украины».
Среди попавших в список: Евгений Шмидт, Райнер Бальзер, Гюнар Линдеман, Гарольд Латч, Ник Вогель, Гельмут Сейфен, Блейкс Кристиан.

Безумству киевской хунты просто нет предела. А по теме, Чичваркин же обвиняется в похищении человека. Такого жуткого уголовника конечно в России только колония лет на ..цать ждет, поэтому с ним никто и не говорил на эту тему. Нашли тоже на кого ссылаться

poluputing 04 февраля 2018 | 21:38

max3446: где хунта, а где Чичваркин? Всё мальчики окровавлённые глаза застят? К психиатру!

pol_55 04 февраля 2018 | 23:11

max3446: Зема звизди до конца,немцы с партии- "AfD". Это - нерукопожатые в Германии, дурной вкус.

jblack2 04 февраля 2018 | 21:21

Блин, он не в курсе.
Опоздал наверно на встречу из своего пивного бутика...

nanarytwo 04 февраля 2018 | 21:27

Чичваркин явно себе срок в России заработал, всё началось с того как они похитили и вывезли как братки прорвавшегося "компаньона", пригрозили что если тот не вернёт деньги похоронят. Тот пошёл в ФСБ. Поскольку там вся Евросеть была завязана на контрафакте и не уплате налогов, легче было сбежать насрав на бизнес. Теперь из себя мученика рэжима строит.

poluputing 04 февраля 2018 | 21:52

nanarytwo: Морлок вседержащий тоже срок заработал не поставив продовольствие в обмен на вывезенное и ничего,

snagging 04 февраля 2018 | 21:30

Ведь, всё перевернут, такие, как Титов, лишь бы выслужиться. Из таких должен состоять список США: врунов и халдеев. Взрослый, серьезный человек вроде, а дешёв нутром оказался. Пусть уж и в Лондоне не забудут проверить этого трибуна-вруна.

ansata 04 февраля 2018 | 21:32

Почему-то я "Окно в Париж" вспомнил))

sbk 04 февраля 2018 | 21:35

И кто после этого этот "кандидат в президенты"?
И сам себе отвечу. Массовка.

fleyta6 04 февраля 2018 | 21:36

А слабо было Титушке включить и Ходорковского? Ведь выборы - любое говно сойдет для электрората!

fleyta6 04 февраля 2018 | 21:42

А какого хрена этот защитник бизнеса в Ландоне ошивается? Его ждет Космынино и Сусанино, Костромской губернии! Помоги малому, как клоп, нашему бизнесу, а лондонские без тебя выживут.

sbk 04 февраля 2018 | 22:04

fleyta6: Честно говоря, его и там (Космынино и Сусанино, Костромской губернии) не ждут. Не до него.

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nds 04 февраля 2018 | 21:59

Березовский, как нам говорили, тоже просился обратно, писал Путину письма покаянные... А кончилось все смертью через повешение. Вот не верю я, что кто-то еще хочет вернуться обратно после "случая" с Березовским, да еще на фоне дел над Улюкаевым и Белых.

olnev1952 04 февраля 2018 | 22:01

«Для начала путинское жулики вывезут своих детей с Запада, включая страны НАТО, особенно США
Потом продут ТАМ квартиры, виллы, оформленные на подставных лиц фирмы и офшоры, а также яхты, Лексусы, Майбахи, Мерины и прочие "удобства"
Потом переведут деньги из зарубежных банков на счет в Сбербанке
Потом подадут ПОДЛИННЫЕ декларации о НАВОРОВАННОМ
А потом придут к ним ИХ дети и конкретно скажут: "Да вы че там, старые козлы, совсем охренели? Чтобы мы променяли Нью-Йорк /Париж, ЛОНДОН, Берлин, Амстердам, Рим, Мадрид... и прочь/ на Мухосранск?
Выбирайте, папашки, ДЛЯ "НЕГО" - табакерка, шарф, или полоний - 210. И завтра чтобы от плешивого ботокса духа не было!"/с/

midnightblues 04 февраля 2018 | 22:01

Смешно читать
вы все переиначили
я почитал,что пишет Евгений

koryto1969 04 февраля 2018 | 22:01

Предвыборный галдеж массовки Пукина-самопродвиженца.

bindigo 04 февраля 2018 | 22:52

России нужны рабочие,ремесленники,агрономы,врачи,инженеры...итд итп...А ворье то зачем России?...По новой воровать?...

donskaya_na 04 февраля 2018 | 22:56

Ну Эхо, ну дают.... У одного и того же текста разные заголовки. И "одним движением руки брюки превращаются, превращаются....." (с) ... Кто-то позвонил?

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