Z Архив новостей новости
5 6 6 325
20:32, 04 февраля 2018

Суд Кувейта приговорил к 31 году тюрьмы гражданина страны за оскорбления в отношении Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ

Суд Кувейта приговорил к 31 году тюрьмы гражданина страны Абдаллу ас-Салеха за то, что он писал оскорбления в отношении Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ в своём аккаунте в «Твиттере». Об этом сообщила кувейтская газета Al Qabas.
Мужчина был недоволен властями этих стран, так как они разорвали отношения с Катаром, где он раньше проживал.
Суд вынес решение в отсутствии обвиняемого, так как мужчина попросил политического убежища в Великобритании и уехал в ту страну. Осуждённый уже написал в своём аккаунте, что отбывать срок не планирует.

Комментарии

6

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

polsan 04 февраля 2018 | 20:55

Хороший пример для подражания для таких же диких стран!!!

sadda 04 февраля 2018 | 20:55

За оскорбление своего эмира кувейтский суд приговаривал кувейтянина к 3 годам лишения свободы, да и то через год эмир его помиловал. А тут что-то размахнулись.

vilingrad 04 февраля 2018 | 21:00

Вот это поговорил! Надо бы и у нас- а то как только не поливают нашего Владимирыча- и х...ом, и плешивым, и... в общем, места не хватит:)

ugiazov 04 февраля 2018 | 21:36

vilingrad: \\Надо бы и у нас\\
В Америке можно куклу-Трампа купить, чтобы собака игралась.

peresvet73 04 февраля 2018 | 21:08

Валя Матвиенко с Вовой Путиным должны срочно перенять "международный опыт".

ugiazov 04 февраля 2018 | 21:34

Можно бы скоротать 31 год в тюрьме, но... в Великобритании лучше.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 января Поздравить…

5 461 6 7420 29.01
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 1 февраля Поздравить…

5 398 6 7440 01.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 31 января Поздравить…

5 289 6 6666 31.01
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Америка разрешает себе «ответить» ядерным оружием Теперь понятно, почему все последние годы США так усердно «раскручивали» тему киберугроз и кибератак…

5 164 6 7824 13:17
Kсша, рф, политика, мнения
Новости

Клинцевич: ЗРК, с помощью которого в Сирии был сбит Су-25, попал к террористам при помощи США Франц Клинцевич добавил, что Соединенным Штатам это дорого обойдется и безнаказанными такие вещи не останутся…

5 134 6 8909
Блоги

Татьяна Мармазова экс-депутат Донецкого горсовета, один из организаторов референдума в Донецке

Почему Донбасс На колени Донбасс может встать только в двух случаях и только осознанно и самостоятельно — в шахтном забое и в молитве к Господу…

5 210 6 15366 01.02
Kдонбасс, общество, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Уголовная ответственность для тех, кто умышленно искажает правду о ВОВ В Сталинградской битве ежедневно гибли тысячи наших солдат и офицеров, но армия выстояла, разгромила Паулюса, румынские, итальянские дивизии, хорватские подразделения…

5 306 6 23194 02.02
Kистория, война, законы, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

На Западе Россию не любили во все времена До таких списков не могли додуматься даже в самые худшие периоды истории…

5 406 6 30942 30.01
Kсша, рф, политика, мнения
Блоги

Перезаписывая историю, не победить «бандеровскую идеологию» Запретительные меры, наказания и преследования мало чем помогут, если и дальше будет проводиться агрессивная зарубежная политика в отношении тех, кто спас мир от фашизма…

5 103 6 8780 01.02
Kполитика, украина, общество, мнения
Блоги

Заявление Совета ЛГБТ о том, что Павел Стоцко и Евгений Войцеховский покинули Россию Произошедшее является очередным подтверждением того, что российское государство отказывается рассматривать гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных граждан как полноправных граждан…

5 164 6 14254 29.01
Kлгбт, законы, документы, безопасность, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Вы против Путина или против Явлинского? Однажды уже получили «свежего» кандидата в президенты, молодого и с «новым лицом». Его звали Владимир Путин…

5 345 6 30222 01.02
Kпутин, явлинский, политика, выборы-2018, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Проверка на адекватность Зная стереотипы, которые все ещё сидят в мозгах западных политиков, мы тут все олигархи, сторожащие реактор в ушанках, с пузырем водки и с канистрой нефти за пазухой…

5 82 6 7214 30.01
Kсша, рф, политика, олигархи, мнения
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

Вклад в публичное унижение страны Заставят унизиться и ползти на коленях персонально каждого из вас, одевших «нейтральную» форму, а вместе с вами – всех тех, кто сражался и зарабатывал спортивную славу страны…

5 301 6 26652 29.01
Kолимпиада-2018, спорт, общество, рф, мнения
Блоги

Антон Шипулин: Putin Team — это моя команда «Я никогда не скрывал и не буду скрывать, что поддерживаю нашего президента страны Владимира Путина и разделяю его ценности и взгляды»...

5 371 6 34888 03.02
Kполитика, общество, путин, спорт, события
Голосование
Вы бы приравняли сталинизм к экстремизму?
5 71 6 6772 31.01
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

2789428

5 54 6 5171 19:05
#слушать 48:40 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kполитика, общество, видео, передачи, сетевизор

Популярное за неделю

Новости

Пилот штурмовика Су-25, сбитого на северо-западе Сирии, погиб после катапультирования Эту информацию подтверждает министерство обороны…

5 37 6 46897
Интервью Разворот (утренний)

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

О «Кремлевском докладе» Этих людей как бы загнали в комнату. Американцы сказали: «Вот вы как бы тут посидите. Мы сейчас четверых расстреляем из секретного списка. Если вам будет непонятно, мы еще четверых расстреляем». То есть внесем в санкционный…

5 230 6 169648 30.01
#слушать 12:06 8читать $скачать 2.8 МБ
Голосование
Вы считает приговор Никите Белых справедливым?
5 99 6 10128 02.02
Блоги

+ Сванидзе и Шевченко подрались в эфире радио «Комсомольская правда» Сванидзе и Шевченко подрались в эфире радио «Комсомольская правда» Оппоненты обсуждали вопрос «Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить»...

5 1282 6 247327 30.01
8читать ;смотреть
Kшевченко, сванидзе, скандалы, видео
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Какая глупость – долбить откровенно полицейское государство в его самую защищенную, закрепленную часть – в так называемую улицу, которую режим уже перекрыл дуболомами Нацгвардии, миллионами и триллионами…

5 172 6 139165 31.01
#слушать 48:27 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kполитика, общество, видео, передачи, сетевизор
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6664505
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3274668

Сегодня в эфире