Суд Кувейта приговорил к 31 году тюрьмы гражданина страны за оскорбления в отношении Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ

Суд Кувейта приговорил к 31 году тюрьмы гражданина страны Абдаллу ас-Салеха за то, что он писал оскорбления в отношении Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ в своём аккаунте в «Твиттере». Об этом сообщила кувейтская газета Al Qabas.

Мужчина был недоволен властями этих стран, так как они разорвали отношения с Катаром, где он раньше проживал.

Суд вынес решение в отсутствии обвиняемого, так как мужчина попросил политического убежища в Великобритании и уехал в ту страну. Осуждённый уже написал в своём аккаунте, что отбывать срок не планирует.