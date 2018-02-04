Суд Кувейта приговорил к 31 году тюрьмы гражданина страны за оскорбления в отношении Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ
Суд Кувейта приговорил к 31 году тюрьмы гражданина страны Абдаллу ас-Салеха за то, что он писал оскорбления в отношении Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ в своём аккаунте в «Твиттере». Об этом сообщила кувейтская газета Al Qabas.
Мужчина был недоволен властями этих стран, так как они разорвали отношения с Катаром, где он раньше проживал.
Суд вынес решение в отсутствии обвиняемого, так как мужчина попросил политического убежища в Великобритании и уехал в ту страну. Осуждённый уже написал в своём аккаунте, что отбывать срок не планирует.
Комментарии6
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polsan 04 февраля 2018 | 20:55
Хороший пример для подражания для таких же диких стран!!!
sadda 04 февраля 2018 | 20:55
За оскорбление своего эмира кувейтский суд приговаривал кувейтянина к 3 годам лишения свободы, да и то через год эмир его помиловал. А тут что-то размахнулись.
vilingrad 04 февраля 2018 | 21:00
Вот это поговорил! Надо бы и у нас- а то как только не поливают нашего Владимирыча- и х...ом, и плешивым, и... в общем, места не хватит:)
ugiazov 04 февраля 2018 | 21:36
vilingrad: \\Надо бы и у нас\\
В Америке можно куклу-Трампа купить, чтобы собака игралась.
peresvet73 04 февраля 2018 | 21:08
Валя Матвиенко с Вовой Путиным должны срочно перенять "международный опыт".
ugiazov 04 февраля 2018 | 21:34
Можно бы скоротать 31 год в тюрьме, но... в Великобритании лучше.