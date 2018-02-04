Два человека погибли и 116 пострадали, по последним данным, в результате железнодорожной аварии в США
Об этом журналистам сообщил губернатор штата Южная Каролина. Об аварии проинформирован президент Дональд Трамп.
Сегодня утром пассажирский поезд, следовавший по маршруту Нью-Йорк — Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом около города Пайн Ридж . В поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа.. В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов. Погибшие были сотрудниками поездной бригады.
Комментарии4
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abuvgrobu 04 февраля 2018 | 20:45
Уже вижу заголовок от CNN:"Агенты Путина столкнули два поезда","Агенты Кремля уже здесь" и т.д.)))
vladimir_na_echo 04 февраля 2018 | 22:59
abuvgrobu: не не не. Мелко.
Сам гайки открутил.
nikvol 04 февраля 2018 | 21:43
Ждем новые санкции.
vladimir_na_echo 04 февраля 2018 | 23:01
А вообще забавно. Когда подобное случается в России, то местные "либералы" на гуано исходят. Но тут другой расклад. Это уже случайно... бывает.
Соболезную семьям погибших. Без сарказма.