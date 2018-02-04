Два человека погибли и 116 пострадали, по последним данным, в результате железнодорожной аварии в США

Об этом журналистам сообщил губернатор штата Южная Каролина. Об аварии проинформирован президент Дональд Трамп.

Сегодня утром пассажирский поезд, следовавший по маршруту Нью-Йорк — Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом около города Пайн Ридж . В поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа.. В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов. Погибшие были сотрудниками поездной бригады.