Президент МОК Томас Бах заявил, что спортивный арбитражный суд нуждается в реформе. Он пришел к такому выводу после оправдания судом 28 российских спортсменов, обвинявшихся в употреблении допинга. Решение спортивного арбитража было разочаровывающим и неожиданным, сказал Бах и добавил, что по его мнению, это негативно скажется на борьбе с допингом в будущем.