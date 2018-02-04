Томас Бах заявил, что спортивный арбитражный суд нуждается в реформе
Президент МОК Томас Бах заявил, что спортивный арбитражный суд нуждается в реформе. Он пришел к такому выводу после оправдания судом 28 российских спортсменов, обвинявшихся в употреблении допинга. Решение спортивного арбитража было разочаровывающим и неожиданным, сказал Бах и добавил, что по его мнению, это негативно скажется на борьбе с допингом в будущем.
Комментарии7
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gennadiy_s Геннадий Смолкин 04 февраля 2018 | 20:40
Этот Бах чем-то напоминает чиновников нашего района - такой же моральный урод.
vinibi 04 февраля 2018 | 20:47
gennadiy_s: Значит для вас подмена пробирок через дырку в стене фсо-шниками - обычное рутинное занятие???
snikkersnepper 04 февраля 2018 | 20:44
Дворник Михалыч из соседнего парадного заявил, что Томас Бах нуждается в теплых валенках и холодном рассоле...
Обделавшийся по самые уши недобюрократ вдруг решил реформировать CAS только потому, что тот вынес неугодный ему вердикт.
C учетом того, что CAS никак не подчиняется МОК с 1994 года.
nikolaj7 04 февраля 2018 | 20:50
А валентина на ваше "заявил" поклала.....................свое заявление...
kdv75 04 февраля 2018 | 20:57
CAS самый гуманный суд в Мире!!!
andrey72t 04 февраля 2018 | 20:59
Правильно, без подкупа перед Сочами и до этих игр........... факт очевиден. Наши живут блефом один день, думают прокатит.
как Идейные, думают их " подвиги" народ забудет .
andreyoo 04 февраля 2018 | 21:19
Суд слишком независим?