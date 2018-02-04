В Москве прошел самый сильный снегопад за всю историю метеонаблюдений
В Москве прошел самый сильный снегопад за всю историю метеонаблюдений, — об этом Интерфаксу сообщили Гидрометцентре. За 36 часов выпало больше месячной нормы осадков.
В столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности (вероятность стихийны бедствий, нанесение ущерба из-за сильного снега, обледенения).
Снегопад начнет ослабевать лишь к утру понедельника, в Москве похолодает.
Комментарии15
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alexis_l 04 февраля 2018 | 20:40
Наверное, история метеонаблюдений слишком короткая.
pushok1971 04 февраля 2018 | 21:04
alexis_l: Да, как и память у россофедерастов, им каждый раз нужно напоминать, что ИГИЛ временно запрещена здесь. А то забывают, понимаешь...
alexis_l 04 февраля 2018 | 21:38
pushok1971: "россофедерасты" - это хто??? Россияне, федералы, педерасты, растаманы?? Ничё не понимаю...
andrey72t 04 февраля 2018 | 20:53
Россия рядом, есть где укрыться.
erpetkur 04 февраля 2018 | 20:58
Господь, просили ведь жечь. Нет?
captainobvious 04 февраля 2018 | 21:11
Трамп наносит ответный удар?
sagen 04 февраля 2018 | 21:41
captainobvious: erpetkur: Решил вырастить невиданный урожай озимой пшеницы, чтобы обрушить рынок зерна.
opponent70 04 февраля 2018 | 21:21
Это предупреждение свыше! Это еще не ядерная зима , и не осень...
perestarok 04 февраля 2018 | 21:25
"В Москве прошел самый сильный снегопад за всю историю метеонаблюдений"
Это Путин виноват. Пургу гонит.
symphony 04 февраля 2018 | 21:41
Какой-то сезон небывалых рекордов. То атмосферное давление куда-то упадёт, то снег выпадет, то запахи жить мешают. Дальневосточные гектары никого не прельщают?)
terens 04 февраля 2018 | 21:54
Если бы не воскресенье то я подумал бы, что Путин в отставку подал.
poluputing 04 февраля 2018 | 22:12
во класс! Климатическую войну продолжают пиндосы? Следующий ход за морлоком
anatolii50 04 февраля 2018 | 22:49
Только за последние 15 лет несколько раз были более существенные снегопады. Непонятно, для чего озвучивают эту глупость.
irinaapril 04 февраля 2018 | 23:14
anatolii50: как для чего- чтобы оправдать свою неспособность устранять последствия непогоды.Улицы, которые превращаются в реки в связи с тем, что замуровали ливнёвки, оказывается затопило невиданным до сегодняшнего дня дождём, а на деле прошёл простой дождик.
irinaapril 04 февраля 2018 | 23:11
Живу в центре Москвы, не в туристической её части- ни дворников, ни малой техники сегодня у нас вообще не было видно- выходим гулять с собакой, поэтому в курсе дела.Из подъезда даже выйти нельзя- столько намело снега, что дверь не закрывается и ступеньки не видно. а под снегом лёд.Ужас, тихий ужас!И раньше в Москве выпадал снег, а сейчас и дождь ,и снег-сразу объявляется якобы невиданная до сих пор аномалия.