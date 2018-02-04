В Москве прошел самый сильный снегопад за всю историю метеонаблюдений, — об этом Интерфаксу сообщили Гидрометцентре. За 36 часов выпало больше месячной нормы осадков.

В столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности (вероятность стихийны бедствий, нанесение ущерба из-за сильного снега, обледенения).

Снегопад начнет ослабевать лишь к утру понедельника, в Москве похолодает.